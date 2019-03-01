Издательство «Удмуртия» в 2019 году отметит своё столетие. Первый вековой юбилей одно из немногих сохранившихся в стране национальных издательств будет встречать в непростой ситуации: подготовка изданий на удмуртском языке финансируется недостаточно, точек продаж «живых» книг почти не осталось, усилия по формированию классической библиотеки для детей и подростков разбиваются о невыполнимые условия законодательства. Но даже сейчас творческий коллектив издательства создаёт книги, получающие всероссийские награды. Обо всём этом и многом другом на редакционной планёрке рассказал директор издательства «Удмуртия» Юрий Кузнецов, возглавляющий его уже 18 лет.
Надежда Бондаренко: «Удмуртия» – единственное издательство, выпускающее книги на удмуртском языке. Вы чувствуете свою необходимость в современном глобальном мире?
– Интересующихся удмуртской литературой сегодня около 400 тысяч человек в мире. Много это или мало? Нужно ли продолжать издавать книги, когда потенциальная аудитория – меньше полумиллиона? Мой ответ – да. Печатная продукция на национальном языке имеет высокую социальную значимость. Это главный источник (наряду с периодикой на национальном языке), дающий доступ к литературному удмуртскому языку – правильному, прошедшему через руки профессиональных редакторов. Это ресурс для изучения языка для детей. Нганасанский букварь (нганасаны – самодийский народ, одна из финно–угорских ветвей) выходит тиражом 25 экземпляров. Наши тиражи выше, но и они нуждаются в господдержке. Надо сказать, среди финно–угорских издательств мы выглядим лидерами. Только у нас есть сертифицированные учебники, которые в 2018 году попали в федеральный перечень. Это 15 учебников для 1–4–х классов, включая «Букварь». Удмуртия стала единственной в стране национальной республикой, где издаются детские лингвистические настольные игры. Но по сравнению с Татарстаном или Башкортостаном удмуртское книгоиздательство – в кризисе. Когда я говорю, что в год мы можем издавать только 12–15 книг на удмуртском языке, плакать хочется. Понятно ведь, что если книга на удмуртском языке не будет издана в издательстве «Удмуртия», то она не будет издана нигде. Для сравнения, на русском языке в нашей стране в год выходит порядка 110 тысяч изданий.
Игорь Егоров: Что вам удаётся издать за год?
– В 2018 году при господдержке мы выпустили 29 изданий на русском и удмуртском, в 2017–м – 31 издание. Это детская, художественная, научно–популярная, музыкальная, справочная и учебная литература. Поскольку «Удмуртия» – издательство широкого профиля, мы делим наше финансирование на множество частей, умудряемся, как в известной сказке, из одной шкуры сшить и десять, и пятнадцать шапок. В нынешнем, юбилейном для нас году, мы решили вернуться к теме народного искусства. Впервые альбом «Удмуртское народное искусство», отпечатанный в Венгрии, увидел свет в 1986 году и произвёл фурор. К счастью, мы нашли большую часть слайдов, с которых он был отпечатан, оцифровали их. Некоторые из них оказались очень хорошего качества, и мы смогли использовать их в новом издании. Конечно, основная часть фотоматериала – новая. Чтобы не расходовать деньги на гонорары фотографам, мы сами отсняли значительную часть фотоматериала – в «Лудорвае», в Домах ремёсел в районах республики, в глазовском музее «Иднакар», в деревнях. В итоге мы подготовили прекрасную книгу «Секреты удмуртских мастеров» большого формата, богато иллюстрированную, информативную. Кроме того, хотим переиздать с дополнениями и улучшениями популярный у читателей альбом «Сарапул – жемчужина Прикамья». Подготовили к печати сказки о Лопшо Педуне – удмуртском национальном герое, балагуре, обманщике. Надеемся издать в этом году красивый альбом, посвящённый достопримечательностям Удмуртии.
– Фирменный магазинчик издательства – ближайший сосед нашей редакции. А продаете ли вы свои книги онлайн?
– Все наши книги можно заказать через наш сайт. Они уходят не только в разные регионы России, но и за рубеж. Незадолго до Нового года мы получили из Канады письмо от внучатой племянницы Ивана Пастухова. Это был отзыв на книгу Евгения Фёдоровича Шумилова «О мятеже на тихом Иже», выпущенную осенью 2018 года. Читательница была не согласна с авторской трактовкой деятельности Пастухова, полемизировала с написанным. Для нас же это было подтверждением того, что наши книги успешно расходятся по всему миру, их читают и обсуждают. Например, их регулярно покупают для пополнения библиотеки конгресса США.
Надежда Бондаренко: Вы работаете со школьными библиотеками?
– Сейчас это – сложнейшая работа. Роспотребнадзор обязал школьные библиотеки списывать книги, которым исполнилось 10 лет, независимо от их фактического состояния. Я уверен, что это превратится в настоящую проблему и для библиотек, и для издательств. Например, благодаря программе реализации Закона УР о государственных языках, которую проводил миннац, мы в 2006 году выпустили книгу Григория Медведева «Лозя бесмен» («Лозинское поле») – хрестоматийный роман об удмуртской деревне в годы коллективизации. Предыдущее издание было почти 40 лет назад, нового должно было хватить на следующие лет 20. Но уже в 2016 году школьные библиотеки были обязаны списать 10–летние томики «Лозинского поля» и просто выкинуть. Я уверен, что книги были в приличном состоянии. А что делать нам? Печатать неизвестно на какие средства новый тираж, чтобы через 10 лет и его отправили в макулатуру? Мы все знаем, что срок жизни книги – гораздо больше. У многих из нас живы любимые книги, которые мы читали и перечитывали подростками… А классика удмуртской литературы полностью исчезнет из школьных библиотек, потому что переиздания происходят, конечно, реже, чем раз в 10 лет.
Анна Вардугина: Какое издание, подготовленное издательством в XXI веке, оказалось наиболее успешным, значимым?
– Альбомное издание «Удмуртские народные мифы и легенды» 2016 года с превосходными иллюстрациями художника Вячеслава Михайлова было отмечено Письмом ЮНЕСКО, дипломом АСКИ «Лучшая книга России, вносящая вклад в дело культур», попало в число 50 лучших книг России 2016 года. И, конечно, мы гордимся тем, что издали Энциклопедию Удмуртской Республики.
– Для многих читателей классикой остаются иллюстрации Менсадыка Гарипова.
– Это сокровище нашего издательства! Оригиналы графических листов Гарипова все эти годы хранились в нашем издательстве в сейфе как великая драгоценность. Мы их оцифровали и подготовили новый альбом «Мифы, легенды и сказки». В нём будет несколько иллюстраций, которых не было в прежних изданиях, – мы использовали графику Гарипова из нашего архива и, кроме того, несколько до сих пор ни разу не изданных работ отца нам передала дочь Менсадыка Гарипова Елена.
– За сто лет работы издательства что было выпущено самым большим тиражом?
– Думаю, что листовки, отпечатанные в 1919 году, посвящённые борьбе с неграмотностью, воззвания на борьбу против Колчака и подобные агитки. Их было отпечатано около 2 миллионов. Самую многотиражную книгу нужно искать среди «хитов» художественной литературы на русском языке – возможно, это «Моби Дик» Мелвилла или «Мастер и Маргарита» Булгакова.
Сергей Рогозин: Будет ли издан «Гарри Поттер» на удмуртском языке? А если серьёзно, то готовятся ли к публикации произведения мировой литературы на удмуртском?
– Коварный вопрос. Школа литературного перевода на удмуртский язык, которая создавалась в советские годы, сегодня практически утеряна. Школа была сильная – в своё время на удмуртском были изданы Некрасов, Пушкин, Лермонтов, Короленко, Кольцов, Есенин. Но мастодонты переводческого дела уходят, а молодой смены им нет. Возможно, дело продолжалось бы, если бы эта работа была востребована. Но современные читатели не заинтересованы в том, чтобы читать классику и новинки литературы на удмуртском языке. Оригинал всегда лучше перевода.
– А какие книги вы любили в детстве?
– Все романы Жюля Верна! И многое другое, конечно. Я вырос в селе Большая Кибья и ближайший к нам книжный магазин был в Можге. Когда я оказывался в Можге, сразу бежал в этот книжный: деньги на книги у меня были всегда, потому что с 4–го класса я всё лето работал в колхозе, получал зарплату. Ещё я много писал для газеты «Ленинское знамя» (сейчас она называется «Можгинские вести»), где авторские гонорары юнкорам выдавали книгами. В нашем селе с юных лет писали многие – в школе действовал замечательный литературный клуб, который вела учительница удмуртского языка Ольга Александровна Тарасова. И мы с друзьями регулярно приезжали из Можги с мешками гонораров – для каждого из нас сотрудники газеты составляли хорошую подборку книг. А ещё я состоял в Обществе книголюбов, и фирменных значков общества у меня на пиджаке было столько, что я выглядел как Брежнев с его наградами. Так что книги, получается, – это вся моя жизнь.
Задание УП
– В последнее время из СМИ почти исчезли люди дела – не знаменитости, та самая «соль земли», на которых держится наша жизнь. Я с удовольствием читаю немногочисленные репортажи из российских регионов, в которых рассказывается о том, как наши современники работают на земле, об их непростой, но очень важной жизни. Именно эти люди, мудрые простой народной мудростью, часто говорят очень глубокие вещи, из самого сердца добывают такие слова, после которых дышится легче и появляются новые силы. Мне бы хотелось, чтобы газета нашла таких людей (я уверен, что они есть) и показала крупным планом на своих страницах.
Вопрос УП
Предыдущий гость рубрики «Планёрка» ветеран Афганистана Игорь Быков спрашивает своего приемника в кресле главреда газеты: насколько благоустроенной, приспособленной для жизни ему кажется Удмуртия?
– Всегда должно хотеться жить лучше, чем сейчас, – без этого стремления не будет развития. Самоудовлетворение приводит к стагнации. Поэтому я отвечу так: по сравнению с 1990–ми регион сделал большой шаг по благоустройству населённых пунктов, развитию инфраструктуры, по обеспечению безопасности на улицах. Там, где раньше было темно и страшно идти после наступления сумерек, теперь проложены аккуратные тротуары и горят фонари. Но я думаю, это только начало большой работы по развитию наших городов и сёл. Следующего участника рубрики я бы спросил «правильно ли, на его взгляд, то, что сошло на нет трудовое воспитание детей и подростков?»
Фото Сергея РОГОЗИНА
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