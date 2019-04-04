12 лет назад Виталий Тюльпин возглавил Парк космонавтов и «Русский дом», под его руководством здесь создаётся уникальная среда – творческая, свободная, интересная всем поколениям от детей до пенсионеров. В кресле главного редактора «УП» Виталий Тюльпин рассказал о развитии парка и о новых проектах, которые можно будет оценить уже совсем скоро.
Энвиль Касимов: Кем вы себя считаете?
– Я ижевчанин, с возрастом я понимаю это всё лучше. Я прирастаю к этому городу, мне не хочется из него уезжать и хочется сделать его более комфортным и красивым. Я паркостроитель, мне всегда это нравилось. Ещё ребёнком я ходил в Летний сад, посещал оранжереи. Нам давали по листочку традесканции, мы эти листочки высаживали, выращивали, видели результат нашего труда, – это было здорово. Я был комсомольским активистом и театралом, причём одно было связано с другим: наши комсомольские собрания проходили в старом театре им. Короленко, и я посмотрел все спектакли. Я стройотрядовец – учась на приборостроительном факультете ИжГТУ, был командиром стройотряда, и это стало для меня прекрасной школой жизни, приучило к физической работе. Вот такой у меня был багаж, когда 12 лет назад я получил приглашение возглавить «Русский дом» и Парк космонавтов. Прежние руководители парком не очень занимались, и работы там было – поле непаханое. Я как раз получил второе высшее образование и защищал диссертационную работу по отрасли «Парки культуры и отдыха» в Высшей школе экономики в Москве. И меня взяли «на слабо»: раз я теперь специалист, мне и карты в руки - сделать из этого парка интересную живую площадку. Сейчас могу добавить к самоаттестации, что я работник культуры, арт-менеджер. Недавно стал членом Общественной палаты УР. – В чём отличие Парка космонавтов от других парков города? – Парк космонавтов не похож на Летний сад или парк им. Кирова. Это парки выходного дня – посещение их люди планируют как большое семейное событие. Мы – парк районного значения. Сюда на час-два дети идут после школы, пока мама дома готовит им обед. Сюда выходят подышать свежим воздухом пенсионеры и молодые женщины с колясками. Значит, наша главная задача – радовать людей не только по праздникам, а создавать ежедневную среду, куда хочется возвращаться.
Александр Кирилин: Когда-то в Парке космонавтов был зоопарк. Он сохранился?
– Зверинец в Парке космонавтов существовал еще до того, как я начал там работать. Там даже был лев! Он жил в козлятнике и иногда выходил на воздух. Ещё там были волки и медведи. Верблюд жил. А системы безопасности, принятой в зоопарках, там не было. У вольеров не было отжимов, которые не позволяли бы животным и посетителям контактировать. Со временем от зверинца пришлось отказаться ради безопасности детей. Но дело не умерло. Работавший у нас сварщик, мастер на все руки, предложил построить птичий двор, и теперь он стал местом притяжения и для детей, и для родителей. На входе им вместе с билетом выдают стакан с морковкой, капустой и другой «правильной» едой, чтобы они могли покормить кроликов, козлов, индюков. У нас там даже павлин появился.
– У вас ведь и скейт-площадка есть?
– Она появилась в результате выполнения депутатами Госсовета УР и Городской думы депутатских наказов. Это бесплатная для посетителей площадка, но в аренду можно взять доски, ролики и защитное снаряжение. Мы обеспечиваем для детей условия безопасности: на площадке всегда ведётся дежурство, сотрудник следит, чтобы на катающихся были шлемы и другая защита. Благодаря площадке в парк зашла андеграундная тинейджерская публика – 14-15-летние неформалы-скейтеры, которые мне, на самом деле, очень нравятся. Я вижу, как более опытные обучают новичков, какой атмосферой молодой энергии заряжено это место. Правда, и проблемы с площадкой у нас были. В соответствии с технологией она сделана из дерева. Это значит, что колёса роликов и скейтов стучат на стыках, – жители соседних домов говорили, что этот шум им мешает. В этом году депутаты нам снова помогут: мы установим звуковой экран, и вокруг площадки станет тихо.
Надежда Бондаренко: Что ещё происходит в парке?
– Мы подготовили комнату матери и ребёнка – в мае она откроется. Ещё в 2015 году мы заложили дендропарк (сейчас он занимает около 3,5 га), сделали пруд. Когда мы планировали дендропарк, то приняли решение, что в нём должна быть представлена флора и фауна нашей климатической зоны. Особое внимание мы уделили краснокнижным растениям. Люди восприняли дендропарк настолько хорошо, что вокруг него появляются новые проекты и инициативы. Горожане хотят высадить свой сад! Мы выиграли президентский грант «Сад дружбы народов» и предложили всем НКО создать уголки своих народов: армянская диаспора может привезти землю из Армении, высадить там растения из Армении, азербайджанская община может привезти землю, семена или саженцы из Азербайджана, и так далее. В этом году мы заложили часть этого Сада садов, создали для людей возможность воплотить очень интересный, гуманистический проект – посмотрим, что из этого получится. Для меня смысл проекта в том, чтобы через метафору сада наглядно показать: русская культура – ассимилирующая, на почве русской культуры приживаются «саженцы» из многих культур.
Анна Вардугина: В прошлом году город всколыхнул слух, что прямо рядом с Парком космонавтов может быть построена церковь. Этот вопрос закрыт или обсуждения проекта продолжаются?
– Действительно, пока весь парк не был огорожен, от епархии поступило предложение построить там церковь. При том, что я сам человек крещёный, я выступил против появления культового сооружения (точно так же я отреагировал бы на предложение построить там мечеть или синагогу). Мне кажется, парк должен развиваться в другом направлении. У нас уже есть свой храм – это храм природы, наш дендропарк.
Галина Анищенко: Какие русские традиции вам хотелось бы возродить при участии «Русского дома»?
– Мне бы хотелось, чтобы в России более широко праздновали День Кирилла и Мефодия – День славянской письменности. Это основа нашей общей культуры. Без Кирилла и Мефодия и Пушкина бы не было. Это и духовный, и исторический, и просветительский праздник. Сейчас торжества проводятся в Каракулино, но мне кажется более правильным перенести их в Ижевск. Мы ежегодно в июле празднуем День крещения Руси. Однажды на этот праздник приглашали отца Викторина и других служителей епархии, поставили в парке бассейн, и батюшки крестили всех желающих.
Сергей Рогозин: Когда-то «Русский дом» был кинотеатром «Ударник». Кинопоказы в вашем зале продолжаются?
– Мы запустили несколько кинематографических спецпроектов. Каждую пятницу идут показы немого кино в сопровождении тапёра, который играет на акустическом пианино. Я раньше думал, что немые фильмы короткие, а на самом деле многие из них длятся по 2,5-3 часа! Да и сами фильмы стали культурным открытием. На сеансы сейчас приходит около 40 человек, это неплохо для такого специфического проекта. Недавно на фильм с Чарли Чаплиным пришли дети. Они хохотали так, будто ничего смешнее не видели. И на очередном показе ко мне подошёл ребёнок и спросил: «А с Чаплиным ещё будут фильмы?». Будут! Кроме того, мы взяли 30 фильмов, которые, по версии журнала «Эсквайр», должен посмотреть каждый человек. Это мировая классика, которую многие зрители никогда раньше не видели на большом экране. Сейчас мы планируем открыть летний кинотеатр, чтобы с приходом тепла показывать фильмы на свежем воздухе. А сам зал мы развиваем как многофункциональное пространство – и как киноклуб, и как концертную площадку, и как аудиторию для лекций. Сделали универсальную сцену, оборудовали закулисное пространство, раздевалки для артистов, поставили в зал хорошие мягкие сиденья. Ещё нужно поработать с напольным покрытием и светом, и станет совсем хорошо.
Задание УП
– Я бы хотел, чтобы освещался вопрос появления в городе новых регулярных парковых зон. Сейчас много говорят об общественных пространствах – тротуарах, бульварах, небольших скверах. Они не заменят настоящие парки! А наш город не избалован парками. Считается, что на каждые 100 тысяч жителей города должен быть один парк. Это значит, в Ижевске должно быть не менее 6 парков! А у нас как регулярный парк существуют только две территории – парк им. Кирова и Парк космонавтов, парк «Берёзовая роща» работает нерегулярно. Сейчас собственных парков нет в Ленинском, Устиновском и Первомайском районах. При этом возможности для появления парков существуют. В городе есть территория за улицей 40 лет Победы: там лесная зона упирается в проспект Калашникова. Это 11-12 га, которые можно было бы превратить в парковую зону (и, раз уж она примыкает к проспекту, парку можно было бы дать имя Калашникова). В Первомайском районе это может быть территория за ипподромом. Чтобы парки появились, прежде всего, нужна личная воля. Например, Парк космонавтов появился в 1971 году благодаря волевому решению председателя исполкома (по сути, главы города) Бориса Шишкина и директора завода «Ижмаш». Мне кажется, важно обозначить четыре точки на карте города и на земле, соединить их периметром и развивать получившееся пространство как настоящий парк. Уверен, жители города поддержат такой шаг.
Вопрос УП
Директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Оксана Сторожева спросила, в чём для вас заключается счастье? – На мой взгляд, счастье – это когда тебе помогают, даже если ты не просишь помощи. Это значит, ты делаешь что-то очень правильное, важное. А если говорить чуть более обыденно, то счастье – это день с любимым человеком. Следующего гостя «Планёрки» я бы спросил, что для него значит понятие «русская культура»?
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