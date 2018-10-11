Из первых уст. Сергей Буторин: «За полгода мы сделали парки Ижевска вновь привлекательными» **2018 год стал во многом переходным для общественных площадок и любимых мест отдыха ижевчан. Так, за...

Память. Девять имён **В Удмуртии открыли мемориальную доску сотрудникам уголовного розыска, погибшим при выполнении служе...

Олег Бекмеметьев: «Самые главные человеческие качества – порядочность, честность, справедливость, любовь» **Глава самого северного города Удмуртии рассказал, безопасно ли жить в Глазове, чем в детстве его уд...