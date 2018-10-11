Институт уполномоченных по правам человека в Российской Федерации работает более 20 лет, в Удмуртии должность уполномоченного учреждена c 2005 года. Последние 3,5 года этот пост занимает Вениамин Соломенников. Именно он стал главным редактором «Удмуртской правды» на этой неделе и рассказал, какие новшества он привнёс в работу института, кому удалось помочь за это время и к чему приводит низкая правовая грамотность населения.
Анжела Поздеева: Каким вам передали институт уполномоченного по правам человека в УР в феврале 2015 года?
– Я благодарен за проделанную работу моему предшественнику – Михаилу Кокорину. Практика, наработанная при нём, является основательной и положительной. При подготовке к этой должности я изучал опыт других регионов, чтобы понять, с чем мне придётся столкнуться. Я работаю здесь уже больше трех лет, и за это время подтвердились выводы о том, что институт уполномоченного по правам человека в УР входит в пятёрку лучших в ПФО в части законодательного, организационного, материально-технического и кадрового обеспечения. Наш институт уверенно стоит на ногах не только в масштабах Удмуртии, но и в стране в целом.
– Какие изменения в институте произошли при вас?
– Раньше приходилось слышать, что существует системное нарушение по получению качественных медицинских услуг. Чтобы установить истину, я решил разобраться в этом вопросе. Это было одно из моих первых серьёзных испытаний. Тогда я понял, что записанную в законе возможность создания общественного экспертного совета нужно использовать. Был создан этот совет, месяца три разбирались с ситуацией в больницах и подготовили специальный доклад по этой теме, содержащий конкретные рекомендации органам государственной власти не только регионального, но и федерального уровня. Доклад был взят за основу на рассмотрение Общественной палаты Удмуртской Республики.
– Есть ли правило, которого вы безукоризненно придерживаетесь в работе?
– На одном из самых первых координационных советов российских уполномоченных я зафиксировал призыв Вячеслава Володина, в то время первого заместителя руководителя Администрации Президента России. Его обращение к уполномоченным дословно звучало так: «Ваша главная задача – разбираться в конкретных проблемах конкретных людей». Это кредо, которое я тогда услышал, принял и на него ориентируюсь.
Игорь Егоров: Какие проблемы больше всего волнуют жителей?
– Ежегодно к уполномоченному поступает более тысячи обращений граждан. Около 20% - это жалобы на нарушение жилищных прав при рассмотрении вопросов о расселении аварийного жилья, проведении капитального ремонта домов, оказании жилищно-коммунальных услуг. Кроме этого, в этом году наметилась не очень хорошая тенденция – увеличилась доля обращений, связанных с деятельностью правоохранительных и судебных органов. Пока это не устоявшаяся, но наметившаяся тенденция. Работа уполномоченных – это лакмусовая бумажка. По тематике и количеству обращений можно понимать, где не дорабатывает власть.
При этом 70% обращений – это справедливые жалобы, а остальные 30% – это те, кто злоупотребляет правом или сам виновен в сложившейся ситуации. Последние в основном связаны с низкой правовой грамотностью.
Игорь Егоров: У уполномоченного нет средств принудительного характера. Каковы следствия неисполнения его рекомендаций представителями исполнительной власти? Какие есть критерии оценки эффективности работы уполномоченного?
– В сентябре в Саратове состоялась международная конференция с участием уполномоченных регионов России, где как раз рассматривались критерии оценки. Вообще сложно выделить какие-либо критерии, но попытки есть. Как, например, оценить результат, если уполномоченный с одной стороны помог, а с другой стороны - не решил этот вопрос так, как хотел человек? Институт уполномоченного – это особый институт, и загонять его в ложе бюрократических норм нельзя. Сегодня уполномоченный отчитывается только перед Госсоветом, и избранники народа дают ему оценку.
Уполномоченный - это некое подобие административных судов, которые призваны рассматривать конфликты между гражданином и властью. Административных функций у уполномоченного нет, но в законодательстве записано – у органов исполнительной власти существует обязанность рассмотреть его рекомендацию и решить – исполнить её или дать разъяснительный ответ.
Сейчас в Совете Федерации разрабатывается рамочный закон о правовых основах деятельности региональных уполномоченных. И там уже предусмотрены вопросы ответственности за вмешательство в законную деятельность уполномоченного, воспрепятствование его деятельности, а также за неисполнение должностными лицами возложенных на них обязанностей.
В целом, институт уполномоченных очень персонифицирован, и многое зависит от человека, который эту должность занимает.
Надежда Бондаренко: Выступаете ли вы с законодательными инициативами, чтобы пресечь какие-либо нарушения на корню?
– Этот вопрос тоже дебатируется в среде уполномоченных и также был предметом обсуждения в рамках подготовки нового закона. Сегодня я, как уполномоченный, в республике таким правом не наделён.
Но в соответствии с действующим законодательством я могу обратиться в Госсовет с предложением о совершенствовании нормативных правовых актов, касающихся вопросов прав и свобод человека и гражданина. Приведу пример. Все мы помним ситуацию со взрывом жилого дома на улице Удмуртской в Ижевске. Тогда много людей утратили свои документы. По законодательству бесплатно восстановить можно было только паспорт гражданина Российской Федерации. Для восстановления других документов необходимо уплатить госпошлину. У многих жителей денег не было вообще. Тогда мы собрали с нашего аппарата около 10 тысяч рублей, чтобы была возможность оперативно восстановить хоть какие-то документы. После этого в декабре прошлого года я написал в Госсовет УР обращение, где предложил депутатам выйти с законодательной инициативой об устранении этого пробела. Депутаты Госсовета рассмотрели этот вопрос и вышли с предложением в Государственную Думу России. Соответствующий законопроект был внесён в парламент 1 марта и уже принят 19 июля. Я не знаю других законодательных инициатив, которые бы так оперативно были рассмотрены.
Галина Анищенко: Удалось ли вам помочь сиротам?
– Ситуация с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот находится на постоянном контроле уполномоченного. Сразу скажу, что это очень больная тема для республики. Сегодня в республике нуждается в жилье около 3,5 тыс. сирот. Ежегодно на эти цели выделяется порядка 200 млн. рублей, на которые можно приобрести не более 200 квартир. Получается, чтобы обеспечить каждого сироту жильём, нужно более 10 лет. А чтобы решить эту проблему разом, то потребуется 3,5 млрд. рублей. Республика одна с этим не справится. Сейчас существуют разные варианты поддержки детей-сирот. В последнее время активно обсуждается выделение не квартир, а сертификатов на определённую сумму. Это обсуждается по всей стране, везде примерно такая же ситуация. Будем надеяться на благоразумность властей.
Елена Бородина: Не нарушили ли права ижевчан депутаты Гордумы, когда не избрали главу города?
– Нет, это не нарушение прав граждан. Избрав депутатов, горожане делегировали им решение ряда вопросов, в том числе кадровых. Избрание главы города Ижевска – это компетенция Городской думы, депутаты которой вправе сделать свой выбор на основании своих личных взглядов, убеждений и рекомендаций избирателей.
Надежда Бонадренко: Какое из ваших правозащитных достижений запомнилось вам больше всего?
– В прошлом году была встреча Главы Удмуртии Александра Бречалова с жителями в селе Алнаши, где я его сопровождал. Девушка с 1-й группой инвалидности обратилась с просьбой помочь приобрести инвалидную коляску с электроприводом. Этот вопрос я взял на себя. Для реализации просьбы изучил ситуацию, проконсультировался с Удмуртской республиканской общественной организацией инвалидов «БЛАГО», затем последовали обращения в Главное бюро медико-социальной экспертизы, Алнашскую районную больницу, региональное отделение Фонда социального страхования. Сообща нам удалось решить эту проблему и предоставить девушке необходимую коляску. Но это не заслуга уполномоченного, я только выступаю неким звеном для объединения усилий.
Первая любовь
Анжела Поздеева: Ваша трудовая деятельность началась на Воткинском машиностроительном заводе. Какую роль он сыграл в вашей жизни?
– Воткинский завод – это как первая любовь. Она запоминается. Я там познал, что такое труд. На завод я пришёл учеником токаря. Помню, как мыл свои руки с мылом по три раза, когда приходил домой с завода. А тогда ещё горячей воды не было. Я испытываю чувство огромного уважения к людям, которые там работают.
На машиностроительном заводе трудился мой отец. Если для меня Воткинский завод – это какая-то начальная строчка в биографии, то для отца – это жизнь. Он был бригадиром слесарей-сборщиков, строил ракеты. Награждён орденом Ленина – высшей наградой Страны Советов и является кавалером ордена Трудового Красного Знамени. Я горжусь им.
«УП» задание
С места событий
Задание очень простое. В ближайшую поездку уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике сопроводить его на один из выездных приёмов граждан.
«УП» вопрос
– Герой нашей прошлой планёрки генеральный директор «Ижавиа» Александр Синельников задаёт два вопроса: что для вас является максимумом в жизни? какую глобальную цель вы для себя ставите?
– Я очень ценю свободу и независимость, за что всегда и страдал. Всегда старался достигать поставленной цели, что у меня и получалось. Пошёл путь от инструктора до первого секретаря горкома комсомола, от завотделом до первого секретаря райкома КПСС. Я согласен с тем, что свобода – осознанная необходимость. И очень важно быть в согласии с самим собой. Для меня самое плохое – прислуживаться.
А вот что скажу насчёт глобальной цели. Моя глобальная цель - быть человеком. Когда ты поднимаешься в гору, тебе встречается очень много людей. Всегда нужно помнить о том, что ты их ещё встретишь, когда будешь спускаться. Поэтому независимо от занимаемой должности всегда необходимо оставаться человеком, быть учтивым с другими людьми. Следующий главный редактор пусть ответит на вопрос: что для вас значит семья?
Фото Сергея Рогозина
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