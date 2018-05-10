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Планёрка с Валентиной Рощиненко. Валентина Рощиненко: «Пройдя через войну, мы остались невинными»

10 мая
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В редакции «УП» узнали о том, можно ли одновременно выучиться на врача и снайпера и о ценности ложки мёда

%d1%80%d0%be%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be Планёрка с Валентиной Рощиненко. Валентина Рощиненко: «Пройдя через войну, мы остались невинными»

Накануне Дня Победы главным редактором газеты на полтора часа стала Валентина Ивановна Рощиненко – дитя войны, одиннадцатилетней девчонкой вязавшая маскировочные камуфляжные сетки для авиатехники, а в 16 лет получившая звание младшего лейтенанта медицинской службы и значок «Ворошиловский стрелок».

60 мирных лет Валентина Ивановна живёт в Ижевске – больше 50 лет из них она проработала на кафедре биологии в УдГУ, профессором не стала только потому, что считала важнее работать «в поле» – заниматься практической борьбой с насекомыми–вредителями, от поедающего посевы палочника до клещей, чем вести работу кабинетного учёного. Но будучи кандидатом биологических наук, доцентом, она воспитала несколько поколений биологов и экологов.

УП. Задание

Экологические вопросы

Долгие годы Валентина Ивановна Рощиненко публикует проблемные статьи на тему экологии в университетской газете и нередко пишет в республиканские и районные издания. И хотя она знала, что перед Днём Победы в редакции «Удмуртской правды» её в первую очередь будут спрашивать о годах войны, редакционное задание в качестве временного главреда она дала, думая о будущем республики:

– Меня очень тревожит экологическая ситуация в наших городах. Сама я живу в одном из немногих по–настоящему зелёных уголков Ижевска, но мне не нравятся новые районы (и их становится всё больше), где нет зелени. Возможно, цифра вас потрясёт: один гектар лиственного леса с весны до осени собирает на своих листьях 100 тонн пыли! В городе лиственные деревья собирают ту пыль, которая иначе осядет на улицы и попадёт в лёгкие людей. Чтобы горожане были защищены от пыли, на каждого из них должно приходиться два дерева. К сожалению, когда строят новые микрорайоны с высотными многоквартирными домами, в которых селятся тысячи человек, вокруг не оставляют места для скверов и парков. Наоборот, вырубают старые насаждения и вместо них втыкают всего несколько тоненьких саженцев. Пока это юное деревце повзрослеет и сформирует настоящую крону, пройдёт 20–30 лет.

Я бы хотела, чтобы в газете писали об экологических проблемах Ижевска и Удмуртии. Об охране окружающей среды. О пользе электрического транспорта и вреде автобусов и маршруток, потому что их выхлопные газы только ухудшают и без того загазованный городской воздух. О катастрофической нехватке деревьев и кустарников и вообще зелёных зон. Газета может убедить людей, что нужно беречь каждое дерево в черте города. Но надо понимать, что хвойные деревья для экологической ситуации в городе бесполезны – они не обновляют зелень ежегодно, не справляются с пылью. Нам нужны листопадные деревья – клёны, дубы, каштаны, липы, да любые (кроме, пожалуй, тополей, пух которых плохо переносят аллергики).

Елена Бородина: Как для вас началась Великая Отечественная война?

– Мой отец служил в авиации, и ещё с началом финской войны его командировали в Грузию. Нас поселили жить прямо в тбилисском аэропорту. Когда началась Великая Отечественная, там появилась военная авиатехника: бомбардировщики, истребители, штурмовики. Англичане пригнали военный бомбардировщик «дуглас», которым руководство аэропорта очень дорожило. Нужно было срочно замаскировать эту армаду самолётов, а готовых маскировочных материалов не было. На эту работу мобилизовали гражданское население, включая школьников. Каждый день после учёбы мы шли на аэродром. Туда привозили целые горы крупноячеистых рыболовных сетей и циновок из лыка: мы должны были расплетать эти циновки и получившиеся лыковые полоски привязывать узелками к сетям, чтобы получились большие лохматые полотна, похожие с воздуха на поляны жухлой травы. Лыко на первый взгляд не очень жёсткое, но когда день за днём по многу часов ты теребишь его и вяжешь узлы, пальцы начинают шелушиться и болеть нестерпимо. И хотя мы каждый вечер отпаривали наши шершавые руки в тёплой воде и смазывали жиром, наутро в школе держать в пальцах ручку или карандаш было очень трудно.

После Сталинградской битвы, когда немцы были отброшены на запад и летать бомбить их из Грузии стало далеко, работников авиаслужбы передислоцировали в Армавир. Это была узловая станция, за которой открывалась дорога на Баку и Ереван, – к советской нефти, так что центральная часть города была полностью разбомблена. Теперь мы каждый день после школы шли помогать взрослым разбирать эти руины. Потом наши руки понадобились колхозу. У школьников, начиная с 5–6–го класса, летние каникулы сократили до 10 дней, а потом всех везли в колхоз. Поля тянулись на несколько километров, и мы с утра до вечера боролись с сорняками в кукурузе, пшенице и свёкле. Однажды нас за хорошую работу в поле угостили мёдом. Каждому ребёнку на блюдечко положили по одной столовой ложке. Даже сейчас трудно без слёз рассказывать, как мы были рады этой сладости. Слизывали мёд по капельке и плакали, когда он кончился.

Анна Вардугина: Кто–то из школьников жаловался, что вынужден каждый день работать наравне со взрослыми?

– Что вы! Все понимали, ради какой цели всё делается, и отдавали все свои силы. Никто не халтурил, не притворялся нездоровым, чтобы не пойти работать. И учились все очень осознанно. О шпаргалках у нас даже речь не шла – это было бы недостойно, подло. У всех было невероятно сильное желание сделать как можно больше, чтобы приблизить Победу.

После 7–го класса почти все мои одноклассники пошли в авиационную или в фельдшерско–акушерскую школу – учиться на связистов и медсестёр, чтобы попасть на фронт. Я тоже пошла на фельдшерское отделение, мне было 14 лет. Кроме изучения медицины, там шла мощная подготовка к фронту. Нас тренировали выносить раненых с поля боя, бросать гранаты–лимонки, стрелять из винтовки Мосина. Я стреляла очень хорошо, после окончания обучения получила значок «Ворошиловский стрелок». Если бы оказалась на войне, могла бы быть не только медсестрой, но и снайпером. Уже позднее, в удмуртском университете, меня включили в команду по стрельбе – я была единственной девушкой среди пяти мужчин, причём среди них был и инвалид войны. На тренировке мы привязали к дереву алюминиевую ложку и стреляли по ней с десяти метров из мелкокалиберной винтовки, и я заняла первое место. До сих пор жалею, что эту пробитую ложку не забрала себе на память.

– Вы же понимали, что на фронте вам пришлось бы стрелять не по мишеням, а по людям? Вы были готовы к этому?

– Мы не считали фашистских солдат людьми. Они были врагами, которые убили миллионы советских людей. Уверена, что у меня рука не дрогнула бы спустить курок. И у вас бы, наверное, не дрогнула, если бы вы видели то, что видели мы. Медицинскую практику мы проходили в госпитале. Выступали перед ранеными, шили им кисеты под махорку, писали под диктовку письма их родным. У них же у многих не было ног и рук, многие остались без зрения. Некоторые солдаты плакали, когда мы читали им стихи и пели. Мы тоже выскакивали за сцену и плакали. Проплачемся – и снова выходим к ним с нашей самодеятельностью. Я и сейчас плачу, когда вспоминаю этих молодых ребят. Едва мне исполнилось 16 лет (это было вскоре после Победы), я получила свидетельство с отличием как фельдшер и паспорт как младший лейтенант медицинской службы запаса. Но в медицинский вуз я не пошла. Я и моя подруга были в выпуске самые младшие, нас не стали распределять в дальние регионы страны, оставили в городе, но направили работать в роддом. И там в родильном зале я услышала от солидной акушерки такую невообразимую пошлость по отношению к пациентке–роженице, что решила: не смогу остаться в медицине. Рождение ребёнка – это ведь такое благородное, священное дело, а женщине в лицо говорили такую грязь…

Игорь Егоров: Неужели после госпиталя с раненными солдатами, прошедшими фронтовой кошмар и наверняка использовавшими крепкие выражения, вас ещё можно было чем–то смутить?

– Сейчас, когда подростки вовсю матерятся, в это сложно поверить, но мы были удивительно целомудренным поколением. Ни разу, будучи 14–15–летней девушкой, я не слышала от солдат (им самим–то многим было по 18–20 лет) ни одного грубого слова или пошлого намёка. Мы прошли через войну, но в каких–то вопросах оставались совсем чистыми, невинными.

Энвиль Касимов: Как вы относитесь к Сталину?

– Я была сталинской стипендиаткой в вузе (нас таких отличников учёбы было четверона весь институт). Когда Сталин умер, мы плакали три дня – боялись, что теперь, когда у страны нет его защиты, на нас нападут капиталисты. Носили на рукаве траурную повязку. Но со временем отношение к Сталину и партии начало меняться. У меня лично первые сомнения появились, когда проходили выборы: в бюллетене был только один человек. Я спрашивала, почему это называется выборами, если не из кого выбирать, неужели у нас не найдётся хотя бы двоих достойных кандидатов? Мне стало казаться, что коммунистическая партия играет нечестно. А потом стало известно про лагеря и репрессии…

– Как вы встретили 9 мая 1945 года?

– Я поздно вечером слушала радио – там объявили, что война закончилась. Не спала всю ночь и в 6 часов утра побежала по всем соседям: стучала в двери и кричала, что кончилась война. Люди выходили и начинали плакать и хохотать от радости, обниматься, целоваться. Было невероятное ликование. Лет 5–6 после Победы об участниках войны особо не вспоминали и не говорили. Война была общим опытом всей страны, важнее было налаживать мирную жизнь. И только потом начались парады. Понятие «ветеран войны» появилось значительно позже. Им начали давать какие–то льготы, пропускать без очереди в разных учреждениях. Праздновать 9 Мая начали тоже не сразу. Сначала появились статьи о воинах–героях в газетах. Так что первыми стали возвращать память о войне в повседневную жизнь именно журналисты.

Энвиль Касимов: Каким было ваше первое впечатление об Ижевске?

– Я приехала сюда в 1957 году. Когда жила в Грузии, три года учила грузинский язык и думала, что если в Ижевске говорят на удмуртском языке, то я обязательно буду его учить. Но оказалось, что здесь все говорили только по–русски. А в смешанных русско–удмуртских браках дети записывались как русские. Уже позже стали массово менять документы, записываясь удмуртами, потому что выяснилось: для абитуриентов–удмуртов проходной балл при поступлении в вуз был ниже (потому что большинство удмуртов были из деревень и уровень подготовки их был слабее, чем у городских ребят).

Приехав в Ижевск, я жила в общежитии пединститута (сейчас УдГУ). Чтобы попасть в корпус, где располагался биологический факультет, мне надо было перейти улицу Удмуртскую. В свой первый рабочий день я надела открытые туфельки… и металась вдоль улицы, не зная, как перебраться на ту сторону: Удмуртская тогда была вымощена булыжником и вся была покрыта огромными лужами и грязью. Едва–едва, прыгая с одного булыжника на другой, я добралась до работы, а потом сразу пошла в магазин и купила резиновые сапоги. После Армавира – чистого, зелёного – Ижевск показался мне неуютным, грязным. Я думала: неужели я смогу прожить в этой дыре целых три года, которые мне надо отработать по направлению министерства?! И вот уже отметила шестьдесят лет жизни в Ижевске и наблюдала, как постепенно он становился всё более обжитым и симпатичным.

Записала Анна ВАРДУГИНА

Фото Сергей РОГОЗИН

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Автор статьи

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