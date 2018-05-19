15 мая Национальная библиотека Удмуртской Республики отметила столетие. Накануне векового юбилея кресло главного редактора «Удмуртской правды» заняла директор главной библиотеки республики Татьяна Тенсина.
Задание «УП»
Говорить о книгах
– На мой взгляд, необходимо создавать «моду на чтение», напоминать через СМИ, что литература сыграла значительную роль в личном и профессиональном становлении многих людей, которые стали лидерами общественного мнения. Я бы предложила в газете постоянную рубрику, где люди из самых разных отраслей – бизнеса, политики, культуры, промышленности, спорта – рассказывают о книгах, повлиявших на их мировоззрение, и о книгах, стоящих на их домашних полках. Мне бы хотелось, чтобы нам стало интересно знать не только, где человек провёл отпуск или что он ел в ресторане (соцсети сдвинули наше любопытство в эту сторону), но и что он читал вчера и какие мысли спровоцировала в нём книга.
Также СМИ могут и должны информировать. Нашу библиотеку до сих пор называют «Ленинкой», хотя имя Ленина в названии она утратила почти 30 лет назад – в 1989 году, когда первой в стране получила статус Национальной. Он подчёркивает, что в библиотеке собран уникальный, единственный в своём роде фонд удмуртского народа, – художественная и научная литература, издания, выпущенные как в нашей стране, так и за рубежом. Сегодня мы активно переводим весь этот фонд в электронный формат и выкладываем в общий доступ. Не скрою, у меня есть желание вернуть Национальной библиотеке имя Ленина. Понимаю, что общественная реакция была бы неоднозначной, но Ленин – объективная часть истории нашей страны, и для просвещения народа по его инициативе было сделано немало. Кроме того, официально закрепилось бы имя, которым библиотеку называют жители Ижевска.
Ещё я попросила бы газету писать о важности библиотеки в жизни детей и подростков. Уверена, что первоклассников на 1 сентября и в каникулы нужно приводить не только в цирк и зоопарк, но и в Национальную библиотеку, – они должны увидеть своими глазами, какой огромный мир знаний им доступен. Совсем недавно к нам на экскурсию приезжали школьники из Киясовского района. Конечно, они ожидали, что главная библиотека республики будет дворцом с хрустальными люстрами, колоннами, мраморными лестницами и ковровыми дорожками. А попали в наши нынешние условия, очень скромные. Но они были так впечатлены наполнением библиотеки, профессионализмом и доброжелательностью наших сотрудников, старыми книгами и редкими изданиями, что я по их глазам видела: они ни на секунду не пожалели о поездке.
Надежда Бондаренко: – Как продвигается история с многострадальным ремонтом главного здания библиотеки?
– Нам понадобилось полтора года работы только для того, чтобы отстоять принципиальное решение: Национальная библиотека останется на привычном месте. Был разработан новый проект реконструкции. В январе 2018 года мы получили положительную оценку экспертизы на этот проект, и документы на софинансирование реконструкции уже отправлены в Министерство культуры РФ. Площади библиотеки увеличатся почти в полтора раза за счёт пристроя – шестиярусного хранилища, рассчитанного на полтора миллиона единиц (таков объём нашего фонда сегодня – он увеличился в 5 раз с тех пор, как 50 лет назад было открыто нынешнее основное здание библиотеки). Когда фонды будут пополняться, дополнительное книгохранилище можно будет создать на окраине города.
А основное здание библиотеки должно стать центром культуры и просвещения, в котором всё должно быть адресовано посетителям. Мы предусмотрели детскую комнату, где родители смогут оставить ребёнка, пока сами заняты в читальном зале или работают с каталогом. В нотно–музыкальном отделе собрана очень хорошая коллекция виниловых пластинок, и мы планируем, что туда можно будет приходить и слушать любимую музыку. Традиционный читальный зал останется, хотя и станет меньше. Кроме него появятся электронный читальный зал с компьютерами и зал повышенный комфортности, где можно будет почитать книгу в мягком кресле, с чашечкой кофе из библиотечного кафе. На балкончике откроется литературная галерея. Если проект осуществится так, как мы его задумали, наша библиотека станет притягательным местом для жителей всех возрастов и социальных групп, местом для наполненного досуга, для встреч, для самосовершенствования, интеллектуального роста.
Галина Анищенко: – Как много книг приобрела Национальная библиотека в этом году?
– Благодаря поддержке министерства культуры и депутатов нам выделяют средства на комплектование фондов. На собрании Совета по комплектованию мы коллегиально, учитывая запросы читателей, решаем, как именно потратить эти деньги. В первом квартале 2018 года нам было выделено 350 тысяч рублей, и мы приобрели доступ к базам крупных электронных библиотек, в том числе получили доступ к электронной библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки. В следующем квартале мы также должны получить 350 тысяч рублей, и на них будем приобретать печатные издания. Исходя из того, что книга сегодня стоит в среднем 500 рублей, мы сможем заказать около 700 новых книг.
Наш фонд затрагивает все области знаний. Медицина, сельское хозяйство, прикладная физика, мировая экономика, искусство, – мы готовы к любым запросам. Литературу массового спроса приобретаем намного меньше: акцент делается на отраслевую литературу, как научную, так и научно–популярную. У нас такой фонд правовой литературы (в частности, нормативные законодательные акты), что ему может позавидовать министерство финансов. Но не буду скрывать – по некоторым отраслям наши фонды сложно назвать солидными. Например, катастрофически не хватает литературы по технике.
Нана Пузанова: – Как быть читателю, если нужной книги нет в фонде библиотеки?
– Национальная библиотека УР поддерживает связь со всеми государственными библиотеками страны, и нужную книгу можно заказать в любой из них. У нас есть даже международный книгообмен с десятью государствами, включая США. Оригинал нам не пришлют только в том случае, если это редкое издание, и у библиотеки – единственный экземпляр. Но в таком случае могут сделать цифровую копию: важнейшая задача библиотекарей по всему миру – дать читателям доступ к нужной им информации тем или иным способом.
Анна Вардугина: – Нужно ли особое основание для того, чтобы заказать редкую книгу?
– Конституция Российской Федерации гарантирует доступ граждан к информации. Конечно, редкую и ценную книгу не выдадут на дом, но в читальном зале вы сможете познакомиться с ней, – за исключением тех случаев, когда конкретная книга оказывается слишком хрупкой, повреждённой. В таком случае специалисты библиотеки предложат вам поработать с её цифровой копией. Но даже так сотрудники отдела по крайней мере покажут вам оригинал. Например, вы можете увидеть нашу старейшую книгу первой половины XVII века (а всего в нашем отделе редкой и ценной книги – 7 тысяч единиц хранения). Мы знаем, что непосредственный контакт с книгой создаёт важную эмоциональную связь читателя и произведения.
Энвиль Касимов: – Должны ли быть запрещенные книги?
– Не так давно я подписала приказ о создании спецхрана – обособленного фонда библиотеки. Сегодня появляется довольно много литературы экстремистского толка, пропагандирующей террористические организации, националистические идеи, сектантскую идеологию. На сайте минюста есть список таких изданий. И я убеждена, что эта литература должна присутствовать в фонде – как свидетельство времени, как факт. Конечно, мы не тратим государственные деньги на покупку такой литературы – в библиотеки её рассылают сами пропагандисты этих идей. Вероятно, они предполагают, что таким образом книги попадут к массовому читателю. Но в обычную выдачу эти книги мы не размещаем. Они становятся доступны только для специалистов, изучающих религиозные культы, пути распространения терроризма и т.д.
В завершение планёрки было принято решение передать в Национальную библиотеку УР на ответственное хранение уникальный библиотечный архив «Удмуртской правды» – подшивки выпусков прошлых десятилетий, в том числе газеты 1945 года, и редкие издания XIX и первой половины ХХ веков.
Местный вопрос
Энвиль Касимов: – Нужны ли нам муниципальные библиотеки? Сейчас это архаичные учреждения, где невозможно получить актуальную новую книгу, где стоят те же пыльные стеллажи, что в середине ХХ века.
– Необходимы, хотя и не в том виде, в котором они вынуждены существовать сейчас. Закон возложил содержание муниципальных библиотек на органы местного самоуправления, но у администраций поселений на библиотеки уже не остаётся денег. Дело с пополнением фондов муниципальных библиотек обстоит катастрофически. В среднем сельская библиотека получает 5–6 новых книг в год. Меж тем в деревнях, где даже нет книжных магазинов, библиотеки очень востребованы. Моя коллега из Сюмсинской библиотеки каждый раз, когда приезжает в Ижевск, увозит с собой из Центральной Национальной библиотеки огромные сумки с книгами, – теми, на которые поступили заявки от её читателей. Есть деревни, где библиотечные помещения ремонтировали сами местные жители, – потому что им нужен этот очаг культуры.
– Насколько Удмуртия меньше, чем другие регионы, издаёт национальной литературы?
– В несколько раз меньше, чем соседние Башкортостан и Татарстан, но это экономически развитые регионы, с ними сравнивать Удмуртию пока не очень корректно. Но вот в Ульяновской области при поддержке губернатора издаётся очень много краеведческой литературы – это не национальная литература, но тоже издания, которые тесно связаны с местом, с локальной культурной средой. Когда я ездила в Ульяновск на конференцию, то набила в чемодан столько изданных там интереснейших книг, что у него оторвалась ручка. Надеюсь, когда–нибудь чемоданы книг повезут из Ижевска.
Подготовила Анна ВАРДУГИНА
Фото Сергей РОГОЗИН
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.