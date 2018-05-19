Торжественный приём, посвящённый вручению знака отличия «Родительская слава», состоялся в пятницу, 18...

20 мая 2017 года не стало первого Президента Удмуртской Республики Александра Волкова. Человека, искр...

В Фонде капитального ремонта Удмуртии вот-вот сменится руководитель. Кандидаты уже сдали экзамен, по ...