София Гунина, главный редактор «Удмуртской правды» прошлой недели, без преувеличения, человек многогранный. Основная работа Софии Александровны связана с психологией. Она как практикующий кризисный психолог помогает семьям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Помимо этого, она занимается общественной работой: руководит организацией «Союз потребителей» и является членом Общественной палаты Удмуртии. На справедливый вопрос журналистов газеты, как психолог начал заниматься абсолютно далёкой от психологии работой, а именно мониторингом продуктов питания и доведением до потребителей информации об их качестве и безопасности, София Гунина отвечает, что у неё всегда была активная жизненная позиция. В течение нескольких лет она занималась волонтёрством, помогала женщинам, находящимся в кризисном состоянии и пострадавшим от домашнего насилия.
Энвиль Касимов: Как изменился подросток за десять лет?
– В своей практике я часто сталкиваюсь с инфантилизацией подростков, с позицией «Я ничего не хочу: не хочу ходить в школу, не хочу заниматься, помогать по дому» и так далее. Кроме того, у современных детей рассеяно внимание, потому что вокруг много всего нового и интересного, но, увы, не всегда полезного. Подростковое состояние характеризуется тем, что нет устойчивости, он ещё себя не знает. Спроси подростка: «Какой ты?», он вряд ли ответит. Это отличает взрослого человека от ребёнка, который понимает себя через других. В этом контексте у современного подростка в разы больше рисков и угроз. Если раньше, не отпустив ребёнка из дома, родитель мог оградить его от рисков, то сегодня, даже находясь в пределах квартиры, ребёнок, скорее всего, будет в зоне рисков. Когда старшая дочь спрашивает меня, чем я и мои сверстники занимались в детстве, отвечаю, что гуляли и играли. Она не может этого понять. Что значит, играли? На смену любимым нами играм «Хали–хало», «Казаки–разбойники», «12 палочек», «Колдунчики» пришли игры, перенесённые в виртуальное пространство. У них, безусловно, тоже есть свои достоинства, но и недостатков много, в первую очередь, отсутствие коммуникации, неполучение базовых знаний, умений и навыков. А ведь игра – это основная деятельность ребенка до 7 лет, через неё он получает социальный опыт.
Игорь Егоров. А как изменилась семья?
– Семья изменилась колоссально. Раньше люди женились и выходили замуж, как правило, лет в 20–25, рожали детей, воспитывали, параллельно работали, потом уходили на пенсию и так далее. Мало кто задумывался о том, с кем живёт и для чего? Главное, вырастили детей, как говорится, дали путёвку в жизнь, – молодцы, программа–максимум выполнена. Сегодня всё по–другому. Когда повзрослевшие дети покидают родительский дом или ребёнок–подросток отдаляется от родителей, супруги остаются вдвоём и порой им начинает казаться, что они видят друг друга впервые. Кто этот мужчина или эта женщина? Как я мог прожить с ним (с ней) 20 лет? Очень часто такие пары расстаются, ведь их уже ничего не держит вместе. При этом я не считаю, что сегодня институт брака распадается. Нет, просто сегодня изменились самоидентификация супругов в семье, определение своей роли и места в ней. Кроме того, увеличилась продолжительность жизни, да и женщины стали более самодостаточными, они уже не так зависимы в финансовом плане от мужчин.
Анна Вардугина. Вы кризисный психолог. Что в поведении ребёнка должно насторожить и заставить родителя прийти к вам?
– Какое–то нарушение, если родитель чувствует, что было хорошо, а потом вдруг произошло изменение не в лучшую сторону. Но это всё личные ощущения, на самом деле культурально мы все разные. Мы усваиваем сценарии своей родительской семьи и частично транслируем их в свою супружескую. По наитию, как нас воспитали, благодаря тому, что нам дали, либо вопреки (меня били, я никогда не притронусь к своему ребёнку) транслируем что–то своим детям. Ведь нет института папы и мамы. Мы можем получить образование по любой специальности, а на мам и пап не учат, хотя каждый из нас рано или поздно примеряет на себя эту роль.
Анна Вардугина: Нужны ли нам традиционные ценности в современном мире, в частности, домостроевское правило, когда детей принято было пороть и при этом из них вырастали достойные люди?
– Мир и общество изменились, и то, что отжило, кануло в Лету, возвращать не нужно. Я всегда буду на стороне ребёнка, я его адвокат. Считаю, что важно научиться договариваться. Во–первых, у насилия, в том числе и психологического, очень короткий срок действия. Да, можно ударить ребёнка, отшлёпать, и он прямо сейчас сделает то, что от него требует родитель. Но это всего лишь манипуляция. До каких пор родитель будет пороть сына или дочь? До 14–15 лет, когда те станут физически более сильными и, не дай Бог, начнут давать отпор или бить в ответ. Сегодня наши подростки знают свои права и, более того, требуют соблюдения своих прав. Случаи, когда подросток может дать сдачи обидчику, даже если это его отец или мать, не редкость. Во–вторых, когда дело доходит до рукоприкладства, это значит, что нарушена коммуникация. Человек кричит, бьёт детей или супруга от бессилия, то есть он не может больше говорить и воздействовать на другого человека с помощью слов.
Сергей Рогозин: Должен ли родитель видеть страничку своего ребёнка в соцсетях?
– Задача подросткового возраста – сепарироваться от родителя, из маленького стать большим. Идеально, когда на вопрос «А что у тебя есть на твоей страничке?» ребёнок без боязни приглашает родителя посмотреть. Это значит, в семье доверительные взаимоотношения, есть эмоциональная близость. И напротив, я знаю семьи, в которых родители под чужими именами заходят на странички своих детей. Значит, между ними нет доверия и искренности. Вторжение в личную жизнь, тем более, когда оно происходит таким образом, воспринимается болезненно. Согласитесь, читать чужую переписку всегда считалось неэтичным поступком. Поэтому, повторюсь, нужно учиться договариваться со своим ребёнком, проявлять искренний интерес к его жизни и увлечениям, спрашивать, что его беспокоит, как дела в школе. И в ни в коем случае не переходить в общении на «язык волка» (это условное обозначение в психологии) – «ты пришёл поздно», «ты опять не убрал в комнате». Эти слова летят как камни. Нужно разговаривать на «языке жирафа»: «я тебя так давно жду», «я буду рада, если ты поможешь мне в уборке».
Игорь Егоров: Когда я учился, психологов в школах не было. Нужны ли эти специалисты сегодня, сомнительно, что один–два человека на всю школу способны скорректировать поведение?
– Школьные психологи видят общую картину. Проведя диагностику, специалист видит, что у одного ребёнка, допустим, зашкаливает тревожность. Тогда он выносит этого ребёнка в группу риска и может с разрешения родителей работать с ним индивидуально, узнавать, отчего такая высокая тревожность или агрессивность. Считаю, что школьные психологи – это благо и достижение современного образовательного процесса.
Энвиль Касимов: Психолог ведь одна из самых молодых профессий?
– Это правда. Но при этом не стоит умалять её роли. Когда у нас болит нога или живот, например, мы обращаемся к доктору, зная, что получим помощь. Но когда болит то, что принято называть душой, мы не знаем, что делать. Психолог как раз и нужен для того, чтобы вылечить душевную рану. В нашем обществе пока не распространена привычка обращаться за психологической помощью. Недавно на одном из семинаров на селе местные жители рассказали, что не ходят к сельскому психологу, потому что стесняются и боятся огласки. К сожалению, среди психологов встречаются случаи непрофессионализма.
Народный проект и качественная молочка
Елена Бородина: Как появилась общественная работа в вашей жизни?
– Как только образовался Союз потребителей, мы провели горячую линию, чтобы понять, что происходит на рынке потребления. Больше всего обращений было связяно с некачественной молочкой. Мы пошли по ритейлам, начали делать отборы и увозить их в лабораторию. Результаты нас, конечно, неприятно поразили. Исследования показали, что на рынке немало фальсифицированной продукции, то есть такой, где молочные жиры заменяются растительными и даже животными жирами. По нашим данным, в магазинах Удмуртии сегодня 33% процента молочных продуктов фальсифицированы, между тем Роспотребнадзор утверждает, что не более 3%.
Анна Вардугина: Каков результат вашей деятельности? Ведь вы, как общественник, не можете изменить ситуацию на продовольственном рынке?
– Наша задача сделать публичными факты присутствия фальсификата. В этом плане мы сотрудничаем со СМИ, я публикую отчеты о результатах проверок на своей странице в соцсетях. Кроме того, мы являемся партнёрами Российского института пищевых исследований. На его сайте есть наши отборы и списки фальсифицированных продуктов.
С какой миссией вы шли в Общественную палату Удмуртии?
– Хотелось придать публичности работе Союза потребителей, сделать наш проект более обширным и узнаваемым. Ведь он поистине народный. Молочные продукты – одни из самых популярных и любимых во многих семьях. Все понимают, что они должны быть безопасными и качественными, но мало кто знает, какие соответствуют этим критериям. Думаю, что наша работа поможет разобраться в этом вопросе.
Вопрос
Предыдущий гость рубрики «Планёрка» директор издательства «Удмуртия» Юрий Кузнецов спрашивает: правильно ли то, что сошло на нет трудовое воспитание детей и подростков?
– Я не поддерживаю это, считаю, что дети должны воспитываться трудом. Каждый должен и может приносить пользу. Следующий гость пусть расскажет, как он относится к домашнему насилию?
Задание.
– Я как психолог рекомендую и настаиваю на том, чтобы в газете было больше позитивного контента. Ведь сегодня очень много негатива, в том числе и в СМИ. Хочется, чтобы после прочтения «Удмуртской правды» у вашего читателя поднималось настроение и не возникало ощущения горечи и безысходности.
Фото Сергея РОГОЗИНА
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