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Планёрка с Романом Вострухиным. Роман Вострухин: «У моих младших сыновей нет смартфонов»

15 июня
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В редакции обсудили, как соцсети изменили взаимоотношения чиновников и граждан, подменяет ли Интернет «реальную жизнь» и можно ли заработать, ведя личный блог.

%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b8%d0%bd Планёрка с Романом Вострухиным. Роман Вострухин: «У моих младших сыновей нет смартфонов»

14 июня отмечается День блогера – праздник, связанный с реальностью миллениума. Накануне этого дня кресло главного редактора «УП» занял один из наиболее известных ижевских блогеров Роман Вострухин, топовые посты которого в сетях Instagram и Facebook получают десятки тысяч просмотров, – не меньше, чем тираж среднестатистического регионального СМИ.

Задание «УП»

Слияние и пересечение

– Я бы посоветовал создать интересную рубрику на пересечении газеты и соцсетей. Думаю, было бы интересно рассказывать на страницах «УП» о популярных блогерах из Инстаграма – для постоянных читателей газеты это будет окно в другую реальность, а для самой газеты – высокая цитируемость в соцсетях. Потому что плох тот блогер, который не мечтает попасть в официальную прессу – это как переход из лиги любителей в команду профессионалов.

Интересной фактуры в сети много. Недавно Вера Трефилова (диджей радио «Адам» и блогер @vera_wonderbera) провела в Инстаграме марафон #инстаудмурточки. Марафон поддержали более 250 девушек – блогеров. Они рассказали о себе, разместили свои фото и видео о том, как они рады быть удмуртками, о том, что национальности не нужно стесняться. Получился спонтанный и очень симпатичный проект, поднимающий национальное самосознание. И это только один из множества сетевых проектов, инициатив, челленджей, дискуссий…

И, конечно, у соцсетей можно учиться взаимодействию с аудиторией. Преимущество блога перед газетой в том, что блогер мгновенно видит, сколько человек прочитали тот или иной пост, сколько из них дочитали его до конца, сколько открыли и тут же закрыли, а сколько передали твой текст почитать другим (то есть сделали перепост). Это позволяет постоянно быть в курсе интересов аудитории, знать, чем «дышат» твои читатели.

Дмитрий Черемных: Как блогер с помощью социальных сетей может повлиять на развитие города, на улучшение жизни сограждан?

– Приведу недавний пример. Я часто езжу в районе Культбазы. Там есть улица Уржумская и овраг, где годами копится свалка. Каждый день мимо него ходят школьники, взрослые, пенсионеры. Проблема в том, что там нет мульд, куда можно было бы легально и аккуратно выбрасывать мусор. Социально ответственные жители этой территории, имеющие автомобили, свой мусор вывозят в мешках туда, где его можно утилизировать. Остальные выбрасывают вот в эту общую кучу. Я один раз написал об этом в фейсбуке, ещё в мае – реакции не последовало. Тогда написал более дерзкий пост о том, что ответственные люди города ничего не делают с разрастающейся свалкой, упомянув имена конкретных чиновников. И вот 6 июня с утра к оврагу пригнали спецтехнику – экскаваторы, грузовики, – и начали уборку территории. Надеюсь, они пойдут дальше и поставят там контейнеры для сбора мусора. То есть пара злободневных постов в соцсетях, вызвавших резонанс, дала конкретный результат. Идеальным решением, конечно, станет, если жителей частного сектора (как и жителей многоквартирных домов) обяжут платить за вывоз мусора.

Анна Вардугина: То есть пост в соцсетях оказывается эффективнее заявления в официальные структуры?

– Это эффект прямой линии. Пост видят тысячи жителей города, видят чиновники. Стандартное заявление, я думаю, ложится в общую папку с требующими решения вопросами – и это толстая папочка, не сомневаюсь. И пока дело дойдёт до твоего конкретного обращения, времени может пройти очень много, – ты даже не знаешь обычно, на какой стадии рассмотрения в данный момент твой вопрос. А пост в соцсетях становится резонансным, обсуждаемым. Уже не только ты, а тысячи твоих подписчиков ждут, чем дело кончится, – сами пишут что – то на эту тему, увеличивают обсуждение темы. Постоянно переспрашивают, отмечая активными ссылками ответственных лиц (а они почти все сейчас есть в сетях), – что сейчас с этим вопросом? Чтобы сбить эту волну, ответственные за решение вопроса чиновники реагируют быстро. Иначе они не очень хорошо выглядят в глазах и горожан, и своего начальства. Неприятно ведь, когда тебя отмечают в постах о нерешённых проблемах. Приятнее, когда на радостных фотографиях на городских праздниках.

– Когда вы пишете о какой – то проблеме, собираете информацию по ней? Или важнее поднять волну, а эксперты с ответами подтянутся сами?

– Подробно не изучаю. Я пишу много и на самые разные темы (тут я как акын – что вижу, то пою). Описываю проблему так, как вижу её я сам и как видит её обычный житель города. Точная информация появляется в комментариях, когда туда приходят специалисты, эксперты (их может «пригласить», поставив активную отметку, и сам автор поста, и кто – то из комментаторов) и начинают обсуждать проблему компетентно. Блогерский пост становится круглым столом или дискуссионной площадкой, где обычные люди могут высказать своё мнение о теме и где эксперты могут обсудить её между собой и с обычными людьми, опираясь на известные им факты.

Елена Бородина: Как вы оцениваете то, что Александр Бречалов настаивает на присутствии членов Команды Удмуртии в соцсетях? Это при том, что ни один прежний глава республики не был доступен для прямых вопросов в соцсети.

– Это тенденция времени, она касается и всего мира (один из самых известных пользователей соцсетей – Трамп), и нашей страны. Это, как минимум, хорошо: и для имиджа команды, и для людей – активность политиков и чиновников в соцсетях – это возможность для прямой их критики и способ сообщить о той или иной проблеме напрямую. Если ты опубликовал пост, в котором описал острую тему, и в комментариях чиновник написал «Решим!», то это уже практически обязательство, которое он на себя взял: сетевой этикет не позволяет бросаться такими заявлениями впустую.

Нина Пузанова: Блогерство – выгодное дело?

– Серьёзной монетизации у ижевского блогера быть не может. Даже если ты «авторитетный блогер», то лучшее, что тебя ждёт – пригласят в кафе и бесплатно накормят роллами, чтобы ты их похвалил в своём посте, или предложат за это пару – тройку тысяч рублей. Но у меня есть официальный и вполне хороший источник дохода (я занимаюсь продвижением брендов в Интернете), и такие предложения мне не интересны. Хотя из – за того, что многие блогеры живут подобными рекламными постами, независимым ребятам вроде меня автоматически верят меньше – читателям кажется, что я не могу от чистого сердца похвалить кафе, где мне было вкусно. Другое дело, блогеры всероссийского масштаба. Они могут получать за рекламу миллионы рублей.

Анна Вардугина: Если вы не за деньги пишете и не для набора соцкапитала для будущей политической – чиновничей карьеры, то для чего?

– Вот такая у меня гадкая натура. Мне, правда, нравится поднимать важные для города темы, участвовать как – то в судьбе Ижевска.

Где интереснее – в сети или за порогом?

Надежда Бондаренко: Довольно часто заходит разговор о том, что виртуальная жизнь обедняет реальную, подменяет собой «настоящую жизнь».

– Это зависит от того, что окружающая действительность предлагает людям взамен онлайна. В развитом городе (например, Москве) множество мест для досуга – парки, уличные кафе, творческие пространства. И пока ты там находишься, смартфоном даже не хочется пользоваться, – ты и так интересно проводишь время. Даже в Ижевске я стараюсь хотя бы в тёплое время года ходить пешком и ездить на трамвае, а не в машине – в это время смотришь по сторонам, видишь город, думаешь о чём – то. А если сразу за порогом подъезда начинается городское гетто без парков и скверов, лужи кругом, никаких недорогих мест развлечений нет, то человеку ничего другого не остаётся, как сидеть дома с телевизором и смартфоном.

Это и взрослых людей касается, и подростков. В городах с хорошей инфраструктурой у любого ребёнка или тинейджера в шаговой доступности есть интересные локации, которые их объединяют, – скейт – площадка, воркаут, сквер с велодорожками. Да, они и там найдут время заглянуть в смартфон, именно заглянуть на минутку, проверить что – то актуальное, но не торчат там все время. А в Ижевске, в Ленинском районе, например, детям, выросшим из возраста игры в песочнице, пойти некуда. Я это точно знаю, потому что у меня три сына, старшему – 17 лет, и я не очень понимаю, чем он может заняться, выйдя из дома. У нас даже в центре нет понятной пешеходной улицы, нет комфортного прогулочного пространства. Набережная есть как место «пройтись ногами», но там нет никакой инфраструктуры.

С другой стороны, уход в компьютерный мир – не катастрофа и не означает выпадение из социума навсегда. Я помню, что когда появились первые игровые приставки, мои друзья играли в них сутками, всё остальное им было не интересно. А потом наигрались. И многие стали успешными в той или иной области. Так что если ваш ребёнок – подросток безумно увлечён чем – то в сети, не обязательно сразу паниковать насчёт того, что он потерян для нормальной жизни.

Другое дело, что от нас, как от родителей, всё – таки зависит, сколько времени наши дети будут проводить в соцсетях. Моему среднему сыну семь лет, и у него нет планшета и смартфона. У младшего тем более нет. Планшеты есть у нас с женой, и ребёнок может взять гаджет с нашего разрешения, чтобы посмотреть мультфильм перед сном. Уверен, этого достаточно. Мне непонятно, когда я вижу пятилетнего ребёнка с собственным планшетом, в котором он сидит часами. Я и сам бы легко отказался от жизни в сети, если бы моя работа не была связана с этим напрямую. Приведу пример. Недавно мы с семьёй три недели ездили по Марокко, Алжиру и соседним странам, и там практически не пользовались Интернетом: решили, что местную сим – карту покупать дорого, и нам хватит бесплатного wi – fi в отеле. И мне было достаточно посидеть в компьютере с утра и обходиться без него весь оставшийся день. Там впечатлений было столько, что о соцсетях мы даже не вспоминали.

Фото: Сергей РОГОЗИН

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Автор статьи

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