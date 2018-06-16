Слава Ижевска – его люди. В День города чествовали жителей столицы Удмуртии, внёсших особый вклад в её развитие День города в Ижевске стал не только массовым праздником, объединившим десятки тысяч горожан на музык...

Гербер: как язычество дружит с христианством? Завтра, 16 июня, состоится один из самых главных удмуртских праздников – Гербер. Республиканский наци...

Замок волшебника Гудвина. Ижевский садовод воплотил свою мечту на своём участке Я давно хожу около этого дома на дачном массиве «Восточный–2» в Ижевске, иногда выбирая себе маршру...