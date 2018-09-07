19 сентября исполнится ровно полгода, как Ольга Абрамова возглавляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии. Ольга Викторовна – первая женщина, возглавившее аграрное ведомство нашей республики. Родилась она в селе Сигаево Сарапульского района.
– Говорят, что человек, где родился, там и пригодился, – рассказывает она, – но так получилось, что сгодилась я в другом месте, но жить продолжаю в родном Сигаево. Причём совершенно не готова сменить мою маленькую деревню на город.
Ольга Викторовна родилась в семье учителей. Это династия. Учителями были и бабушка, и родители. И детская мечта у Ольги Абрамовой была стать учителем начальных классов, но выучилась на экономиста. Осознанная профессиональная деятельность началась тем не менее в должности преподавателя в колледже, который в своё время сама и закончила. Потом была работа в сельхозпредприятии, начальником отдела экономики в республиканском министерстве сельского хозяйства, руководителем секретариата заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики. Затем снова производство – работа в крупнейшем в Удмуртии агрохолдинге. Здесь, как говорит Ольга Викторовна, она получила богатейший опыт управления аграрным бизнесом. И вот она снова вернулась в министерство.
– Я ни на минуту не пожалела о том, что моя профессиональная деятельность оказалась связанной с сельским хозяйством, – говорит она, – и надеюсь, что аграрии Удмуртии не пожалеют, что я не учитель.
Задание
Эффективно ли мы работаем?
Своё задание, находясь в кресле главного редактора, Ольга Викторовна сформулировала в виде вопроса: «Есть ли у нас в Удмуртии эффективное молочное животноводство? Эффективно ли мы работаем?». Что ж, будем искать ответ на этот вопрос в своих поездках по сельхозпредприятиям, встречаясь с руководителями и специалистами сельхозпроизводства. Впрочем, было бы вполне разумно, чтобы к решению этой задачи присоединились и наши читатели, знакомые с молочным животноводством. Ждём ваших корреспонденций и звонков в редакцию.
Вопрос
Предыдущий главный редактор, председатель Союза журналистов Удмуртии Елена Капитоненко, ответив на вопрос «Что делать?», передала по эстафете не менее острый для России вопрос «Кто виноват?»
И вот как на него ответила Ольга Абрамова: «Я всё чаще склоняюсь к мысли, что каждый человек – кузнец своего счастья. Пока мы его сами не скуём, пока мы сами не попытаемся пройти сквозь всякие перипетии, ничего не будет. Поэтому ответ на вопрос кто виноват – сам виноват».
А вот вопрос для следующего гостя редакции в кресле главного редактора таков: «Каким должно быть удмуртское село через пять лет?»
Игорь ЕГОРОВ: Какова была ваша реакция на перспективу возглавить министерство сельского хозяйства?
Ольга АБРАМОВА:
В таких ситуациях от человека мало что зависит. Это точно. Конечно, я, как человек ответственный, так… собралась… Потому что ответственность просто сумасшедшая. А вообще, первая мысль, которая меня посетила, – кто же останется с моими животными... Никаких раздумий не было, потому что это со всех сторон очень важное предложение и для меня, и для моей жизни, и вообще для моих возможностей, которые я бы могла реализовать на этой стезе.
Игорь ЕГОРОВ: Вы примерно полгода в чине министра. На этот период выпало и падение закупочных цен на молоко, и рост цен на топливо, и ещё много чего. Какая для вас сегодня самая острая проблема?
Ольга АБРАМОВА:
Главное, что сегодня нужно решить в первую очередь, – до следующего года довести до аграриев все причитающиеся им средства. А если серьёзно, то нужно научиться работать более эффективно. Может быть, это кому–то не нравится, но мы просто не хотим наклониться и поднять то, что лежит у нас под ногами. Эффективным надо стараться быть во всём. И каждому на своём месте. И именно этим мы должны заняться в 2019 году.
Александр КИРИЛИН: Как изменятся положения по государственной поддержке села в будущем году?
Ольга АБРАМОВА:
Если говорить о субсидировании техники, то мы не хотим менять существующее положение, хотя оно вызывало массу вопросов у сельхозпроизводителей. В том числе по причине резкого сокращения перечня субсидируемой техники по прямым покупкам. Дело в том, что мы разделили субсидию на то, что приобретаем по прямым покупкам через льготные кредиты или за счёт собственных средств, и на то, что покупаем через лизинговые платежи.
Если раньше перечень техники по прямым покупкам состоял из порядка 20 наименований, то сегодня его сократили до трёх. Почему? Во–первых, из–за ограниченности бюджетных ресурсов. Мы постарались сосредоточиться на наших приоритетах. А наши приоритеты сегодня – это кормопроизводство, сохранение зерна, сохранение урожая зерновых текущего года. И третий приоритет – это техника для выращивания и производства льна. Всё остальное мы просто вычеркнули из субсидирования прямых покупок. Но то, что не вошло туда, в полном объёме было включено в перечень по лизинговым платежам. По ним мы субсидируем абсолютно всё.
Анна ВАРДУГИНА: С недавних пор стали говорить о развитии российского экспорта продукции агропромышленного комплекса. В каком состоянии сейчас эта проблема?
Ольга АБРАМОВА:
В июне заместителем Председателя Правительства России Алексеем Гордеевым было принято решение, что всё–таки мы будем ориентироваться на рост экспорта продукции агропромышленного комплекса. На сегодняшний день поставлены задачи и есть паспорт такого проекта. Согласно поставленным задачам экспорт из Удмуртии нужно увеличить к 2025 году в два с половиной раза к уровню 2017 года. Мы достигнем этого показателя. Но чтобы прийти к этому, нужно сделать очень много непростых шагов. Дорожная карта у нас уже есть.
Я САМА!
Энвиль КАСИМОВ: Когда и какого зверя на охоте вы подстрелили в последний раз?
Ольга АБРАМОВА:
В последний раз результативно на охоту я ходила больше двух с половиной лет назад. Вообще я люблю охоту на крупных животных. Последний зверь был лось.
Галина АНИЩЕНКО: Корову доить умеете?
Ольга АБРАМОВА:
Конечно. Последнее место работы позволило мне попробовать все рабочие профессии в животноводстве.
Энвиль КАСИМОВ: Каким видом спорта увлекаетесь?
Ольга АБРАМОВА:
Я занимаюсь разными видами спорта: бегаю, хотя очень не люблю бы, силовыми тренировками. У меня есть целая серия силовых тренировок с тренером и плавание. Плавание, пожалуй, из всего перечисленного люблю больше всего. Причём плаванию научилась сама. У меня было несколько занятий с тренером на «Динамо». Я училась плавать, и только потому, что у моей дочери уже были взрослые разряды и я не могла её обогнать. И я подумала: «Как же так!? Не может быть!» И пошла учиться плавать.
Игорь ЕГОРОВ: На Дне поля вы сели за штурвал комбайна и проехали положенные 600 метров, причём формируя валки. Это для того, чтобы себе нравиться?
Ольга АБРАМОВА:
Должна сказать, что у меня нет прав только на самолёт. Но я боюсь высоты, поэтому борюсь с собой. Я очень люблю управлять техникой, мне это очень нравится. Люблю управлять автомобилем, люблю находиться за штурвалом комбайна. Люблю управлять трактором. Вообще самое раннее моё обучение – это мои первые годы работы в сельхозпредприятии. Это было в 2007–2008 годах. Иногда это было вызвано необходимостью.
Игорь ЕГОРОВ: У вас есть личный шофёр? Что–то я его не замечал.
Ольга АБРАМОВА:
Да, у меня есть хороший водитель, на которого можно положиться, но я иногда предпочетаю быть за рулем сама, например, когда еду домой в Сарапул.
Елена БОРОДИНА: То есть вы каждый день уезжаете домой в Сарапул? Почему министерство не снимает вам квартиру в Ижевске?
Ольга АБРАМОВА:
Я люблю дорогу – в это время мне удаётся обдумать разные вопросы и зачастую найти решения. Кроме того, Сарапул – моя родина.
Фото Сергея РОГОЗИНА
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