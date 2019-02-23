УП Досье.
Олег Матвеев родился в Ижевске. Срочную службу проходил в ВДВ. На службе в органах внутренних дел с мая 1991 года. Служил в ОМОН и СОБР. С сентября 2013 года назначен командиром ОМОН. Награждён тремя орденами Мужества и многими медалями. Одна из медалей «За отвагу» вручена за боевые действия в Афганистане во время срочной службы.
УП Задание.
— Я бы предложил вам написать о службе в Росгвардии, о спецподразделениях. В том числе о человеческих качествах наших сотрудников. И вспомнить тех, кто погибли.
УП Вопрос.
Гость предыдущей «Планёрки» министр здравоохранения Удмуртии Игорь Титов задал довольно специфический вопрос: «Каким Вы видите здравоохранение в Удмуртии через три года?». – В качестве пациента с ранениями и контузиями я попадал в руки разных врачей. В Удмуртии меня хорошо лечили. Пусть люди и через три года так же, как я, будут уверены, что они вернутся после лечения в родной коллектив здоровыми и полными сил.
УП Александр КИРИЛИН:
Олег Дмитриевич, о вас немало написано в книгах и газетах, но вот о детстве не упоминается. Как оно прошло у вас с братом?
— Да, мой брат Константин родился чуть раньше меня. Мы близнецы. Родители переехали в Ижевск незадолго до этого. А познакомились они в Березниках. Папа работал там по комсомольской путёвке, а мама приехала туда на излечение (она инженер-химик и до того работала в Казахстане). В Ижевске мама работала в театре, как я понимаю, костюмером, а папа служил в пожарной части № 1. Мы с братом были то там, то здесь. Можно сказать, что и выросли в театре, бегали за кулисами. И в пожарной части мы всё облазили, начиная с каланчи. Видимо, сильнее это подействовало на брата, и Константин после армии ушёл в пожарные, служил в пожарно-спасательной спецчасти № 12. Сейчас на пенсии. Учились мы в школе № 43 на Буммашевской. Там и тогда было военно-патриотическое направление, как сейчас кадетское.
УП Анна ВАРДУГИНА:
— Вы полюбили театр? И ходите ли вы на открытые уроки в свою школу?
— Сегодня зайду в школу, пригласили поговорить. А в театре бываю, но редко. Времени не хватает.
УП Энвиль КАСИМОВ:
— Смотрите ли вы фильмы или читаете книги про войну?
— В эти годы я фильмы не смотрю и книги о войне не читаю. Потому что невольно вспоминаешь, что сам пережил. Это тяжело. А когда сопоставляешь, что на экране показывают, с тем, как это бывает на самом деле, то остаётся плечами пожать – откуда что берётся! Блокбастеры, экшен – это я не воспринимаю. В советское время фильм «Офицеры» мне нравился. Там про жизнь. Точно отражены эмоции, становление офицера, а не чудеса героизма.
УП Александр КИРИЛИН:
Вы готовились к службе в армии?
— После школы я ещё успел поучиться в первом училище от автозавода. Там боксом занимался. Когда оформляли приписное свидетельство, то записали в пограничники, но мне хотелось в десант. Занимались в юношеском парашютно-десантном клубе. Слушали рассказы об Афганистане тех, кто вернулся. Укрепились в намерении идти в ВДВ.
— Как для вас начался Афганистан?
— Мы могли туда и не попасть. Долго находились с братом на сборном пункте в Свердловске. «Покупатели» приезжали, готовы были нас взять в своё подразделение, но только до момента, когда узнавали, что мы братья. «Братья? Не можем взять. А вдруг в Афганистан попадёте». И мы забеспокоились, что нас оставят в местной мотострелковой дивизии. Тут приехали «покупатели» из Ферганы. И среди них наш будущий командир взвода. Он повёл себя решительно, когда проверил, как мы подтягиваемся и вообще готовы физически. Листая документы, он сказал: «Так вы ещё и однофамильцы!» А когда мы пытались его поправить, добавил: «Однофамильцы – я сказал!» Когда мы прибыли через Ташкент в учебный центр в Чирчик, то там уже никто не вспоминал, что братьев не положено направлять в Афганистан. Офицеры там были все с опытом военных действий. День был загружен с утра тактическими занятиями и боевой подготовкой. И психологически замполит нас неплохо подготовил.
УП Анна ВАРДУГИНА:
Как вы для себя объясняли боевые действия в Афганистане? Была ли у вас потребность обратиться к религии?
— Был тот возраст, когда не задумываешься об этом. Всё-таки росли в Советском Союзе. Патриотика в воспитании была в полном объёме. У замполитов особых сложностей не было. Наш замполит в неформальной обстановке говорил: «У меня оценка для вас одинакова. Поначалу вы говорите: «Я не возражаю, не прочь в Афганистан, но у меня мама больная, я один в семье», в середине обучения говорите примерно то же, но маму уже не упоминаете. А к концу обучения ваш ответ ясен: «Куда Родина пошлёт!» Причём он не вбивал в голову свои формулы, но убеждение приходило. Про Бога тогда не вспоминали, но то, что крещёный, я знал.
УП Игорь ЕГОРОВ:
Ваша служба проходила в разведвзводе?
— Надо отметить, что основные масштабные боевые действия прошли до нас в 1983 – 1985 годах. Потом стали действовать малыми группами. Нас направили в 56-ю бригаду. Дислокация в Кандагаре. У соседнего подразделения ГРУ перед нашим приездом погибла разведгруппа, и наши будущие сослуживцы странно на нас смотрели, когда мы просились в разведвзвод. Наша служба в разведвзводе проходила энергично, активно. На караваны ходили. Брат получил ранение, я тоже. Ранение брата я пережил тяжелее. Мы тогда помогали соседнему подразделению и провели ночь в горах налегке. Было очень холодно. Камни, как лёд, хотя температура всего ноль градусов. Руки сводит судорогой. Когда солнце утром появилось, ползли навстречу лучам, чтобы согреться. Душманы за горой, они не ушли за ночь и ударили по нам из ракетной установки. Брат был отброшен разрывом снаряда и ударился спиной. Днём удержали высоту, колонна за это время прошла. И мы ушли. Один из командиров попросил двух корректировщиков огня. Оставили нас с братом, объяснили, как действовать. Я заступил, вёл наблюдение, а брат лёг в оказавшейся поблизости кошаре. Надеялись, отлежится, а пришёл я к нему – у него остановка сердца. Начал его трясти. Он пришёл в себя. Нет, не буду рассказывать дальше, я очень тяжело это перенёс. Пока он был в госпитале, я за него был снайпером. Потом снайпером доводилось быть и в «горячих точках»
— Выход из Афганистана как вам запомнился?
— Мы выходили с южного направления осенью 1988 года на броне. Когда было принято решение о выходе, мы искали дороги, выбирали маршрут, чтобы засады душманы не успели поставить. Было ощущение, что готовится крупномасштабная операция, а на самом деле – объявили вывод войск с утра. Мы в самом Кандагаре блокировали одно из направлений, когда пошли первые колонны. Попадали под обстрел, когда не совсем понятно – свои стреляют или душманы. По ходу с подбитых БМП пересаживались на целые и так дошли до Шинданда. Там сдали технику и оружие. Оттуда на бортах перелетели границу и прибыли в город Мары. Батальон встал на расформирование. Связисты, водители, сапёры ушли в различные части, а нас отправили в Закавказский округ, в Баку. Застали в Кировабаде (Гяндже) проявления армяно-азербайджанского конфликта. Землетрясение в Спитаке тоже тяжело восприняли. Так сложилась служба.
УП Сергей Рогозин:
Как родители это переживали?
— Родители перенесли нашу отправку в Афганистан тяжело. У мамы три инфаркта было. Когда мы оканчивали службу в Закавказье, они приехали к нам и около месяца жили рядом. И через Москву мы вместе с ними ехали домой. Конечно, родители чувствовали, что мы скрываем что-то. В письмах им старались не волновать, довольно несерьёзно сообщали «солнышко светит, мучаемся бездельем». Я убедился, что самое дорогое для меня в жизни – это родители.
УП Александр КИРИЛИН:
В общественных организациях «афганцев» после армейской службы вы участвовали?
— Совместной деятельности у нас не было, но во встречах с «афганцами», конечно, участвовал и участвую. Да и не меньше года после службы отработал в военно-патриотическом клубе с Равилем Гатаулиным. Но, знаете, с детьми свои сложности в работе. Стал задумываться: что я здесь делаю? И тогда же на одном из праздников ВДВ позвали в милицию, в новое на тот момент спецподразделение. Так и служу. События в «горячих точках» за эти годы наслаивались друг на друга, и многие боевые и бытовые эпизоды из Афганистана стираются из памяти. Чувствую, что иногда это огорчает однополчан. Что сделаешь, такое свойство памяти. Я считаю, что дальше служить надо, а не маяться воспоминаниями.
— Вы предпочитаете принимать в ОМОН Росгвардии тех, кто прошёл срочную службу в Вооружённых силах?
— Да, у нас так положено. Чтобы не с азов начинать учёбу новобранца. Каждый кандидат индивидуально проходит испытания. В том числе не все десантники подходят для службы в нашем отряде.
Фото Сергея РОГОЗИНА
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