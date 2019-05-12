Три года назад жителей Удмуртии охватила настоящая страсть… к скандинавской ходьбе. В 2016 году в республике было около 8 тысяч любителей этого вида активного образа жизни, «ходиков».
Сейчас, по самым скромным подсчётам, не учитывающим одиночек-энтузиастов, в Удмуртии ходят с палками 70 тысяч человек, самому младшему из которых 8 лет, а самому старшему – 88. На сегодняшний день Удмуртия занимает первое (!) место в России по вовлечённости в занятия скандинавской ходьбой. К концу 2019 года, по мнению вице-президента Федерации скандинавской ходьбы УР Михаила Пасынкова, число «ходиков» в республике должно удвоиться и достичь 140 тысяч человек.
Энвиль Касимов: Михаил, кто вы в этой жизни?
– В первую очередь я отец троих замечательных детей. Моему сыну 5 лет, младшей дочке – 9 месяцев, а старшей – 33 года. А во-вторую – человек, который ведёт здоровый образ жизни и пропагандирует его. Этот этап в моей жизни начался с рождением сына. Мне как раз исполнилось 50 лет, и я подумал, что хочу увидеть, как взрослеет мой сын, – красивый и здоровый. Есть английская пословица «Не воспитывайте детей. Всё равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя». Я понял, что своим образом жизни должен буду научить его ответственно относиться к своему здоровью. А я к тому моменту образцом для подражания не был. 20 лет я проработал руководителем отдела продаж на заводе – это сидячая работа, частые командировки, вопросы, которые решаются в ресторанах за накрытыми столами. Я весил 110 килограммов при росте 175, болели суставы, были проблемы с поясницей. Врач предупредил, что до необходимости хирургического вмешательства у меня остаётся полгода. Тогда я начал потихоньку ходить. И мне понравилось!
Анна Вардугина: Как вы открыли для себя скандинавскую ходьбу? В России 5 лет назад о ней мало кто слышал, людям с вашими проблемами рекомендовали скорее плавание, аквааэробику, йогу…
– Случайно! Гулял по лесу и увидел девушку, идущую с двумя палками. Заинтересовался, начал спрашивать... Затем, придя домой, углубился в Интернет. Оказалось, что скандинавская ходьба намного полезнее, чем привычная нам ходьба. Из-за опоры на палки работают не только ноги, но и вся верхняя часть тела – руки, плечи, спина, грудные мышцы. Общая нагрузка на мускулатуру при скандинавской ходьбе – в два раза больше. При этом нагрузка на суставы ног снижается примерно на 30 процентов, что позволяет не перегружать их. Эффективность скандинавской ходьбы я проверил на себе. Когда убедился, что это работает, поехал учиться на инструктора в Пермь: в Ижевске тогда сертифицированных инструкторов практически не было. Затем прошёл обучение у питерских коллег и в 2016 году пригласил в Удмуртию одного из основателей nordic walking Марко Кантанева. Постепенно перешёл с любительского уровня на спортивный, участвую в соревнованиях. Поддерживаю вес в 82-83 кг, планирую сбросить ещё немного.
В день нужно проходить хотя бы 10 000 шагов (это чуть больше 6 километров). Я эту норму выдерживаю строго. Если, подходя вечером к дому, я видел в приложении мобильного телефона, что нужное количество шагов сегодня не пройдено, продолжал ходить около дома до нужной отметки. Главное, не бросать занятия первые три недели, – это период привыкания организма к новому режиму, а потом сам входишь в этот ритм.
– Кажется, главным препятствием для развития скандинавской ходьбы в городах станет сама городская среда: у нас мало парков с хорошими тропинками и тротуаров, проложенных не вдоль загруженных автомагистралей с большим количеством выхлопов в воздухе.
– Эту проблему мы активно обсуждали с заместителями глав всех муниципальных образований республики. Мы поставили своей целью в течение Года здоровья увеличить количество занимающихся скандинавской ходьбой в два раза. Связь с Годом здоровья тут прямая: скандинавская ходьба – это и хорошая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, и реальное увеличение продолжительности жизни. Об этом свидетельствуют более 400 научных исследований, проведённых зарубежными учёными начиная с 1980-х годов. В Московском медицинском университете им. И.М. Сеченова уже два года проводятся симпозиумы, на которых профессионалы-медики рассматривают положительное влияние скандинавской ходьбы при реабилитации после различных заболеваний.
Муниципалитеты готовы стать нашими партнёрами. Мы хотим, чтобы во всех муниципальных образованиях появились Тропы здоровья – дистанции около 3 километров с удобным покрытием (в парках – с природным грунтом, в жилых районах – со специальным амортизирующим покрытием как на беговых дорожках). По своим техническим характеристикам тропы также будут соответствовать требованиям по сдаче норм ГТО.
Кроме того, мы открываем Школу скандинавской ходьбы Удмуртии. Поскольку число поклонников скандинавской ходьбы растёт очень быстро, нам постоянно не хватает инструкторов. Когда в 2016 году мы открыли Федерацию скандинавской ходьбы УР, обучили всех инструкторов по лечебной физкультуре в центрах социального обслуживания: уже 3 года во всех ЦСО есть сертифицированные инструкторы по скандинавской ходьбе. Но этих кадров недостаточно. Уже в мае пройдёт массовое обучение инструкторов.
Также мы работаем над созданием мобильного приложения, которое поможет найти ближайшего к вам сертифицированного инструктора, посмотреть маршруты для ходьбы. 17 апреля 2019 года скандинавская ходьба была внесена во Всероссийский реестр видов спорта, так что развитие будет происходить и на любительском, и на профессиональном уровне.
Энвиль Касимов: Кажется, этот вид спорта придумали маркетологи, чтобы и летом продавать лыжные палки.
– Это так! В самом начале истории скандинавской ходьбы – инициатива Института спорта и Общественной организации здорового образа жизни в Финляндии, а также финской компании, выпускающей лыжный инвентарь. Но у меня нет скепсиса по этому поводу. Скандинавская ходьба (на самом деле она называется nordic walking – северная ходьба) оказалась полезной и всесезонной.
Игорь Егоров: Ну а обычные лыжные палки для занятий скандинавской ходьбой годятся?
– К сожалению, нет, – так же, как палки для горных лыж не годятся для занятия бегом на лыжах, а коньки для фигурного катания не годятся для занятия хоккеем. Каждый вид спорта, даже если он входит в большую группу видов спорта (велосипедных, лыжных и так далее) требует особой экипировки, разработанной именно с учётом движений и нагрузок этого вида спорта. У палок для скандинавской ходьбы темляк и ручка отличаются от лыжных палок. Кроме того, у палок для скандинавской ходьбы есть резиновые наконечники, смягчающие каждый толчок. Работая с лыжными палками, ходок просто «убьёт» локти. Ну и, наконец, палки для ходьбы должны быть короче, чем лыжные, поскольку в движении отсутствует фаза скольжения. Как видите, нюансов очень много.
Надежда Бондаренко: Есть ли противопоказания для занятий скандинавской ходьбой?
– Да, и я всем рекомендую проконсультироваться с врачом, прежде чем приступать к тренировкам, чтобы понимать допустимый уровень нагрузок. В числе противопоказаний – обострение хронических заболеваний.
– Ваша семья поддерживает вас в увлечении?
– Да, моя жена – тренер по скандинавской ходьбе и диетолог. Но главным тренером мы называем нашего сына: благодаря Михаилу Пасынкову-младшему мы сами увлеклись скандинавской ходьбой и смогли пристрастить к ней Удмуртию.
Помогло нам и то, что в 2017 году мы, совместно с Союзом пенсионеров России, выиграли президентский грант в 2 миллиона рублей на развитие скандинавской ходьбы в республике. Это позволило провести 8 фестивалей во всех городах и в некоторых районных центрах. Каждый из них становился праздником, объединяющим сотни «ходиков». Мы не просто проходили вместе дистанцию: важной частью фестивалей было общение, завязывание знакомств, основанных на общих интересах, ощущение товарищества. После прохождения трассы у нас всегда была вкусная каша из походной кухни, чай, разговоры, выступление творческих коллективов. Неудивительно, что все фестивали собирали довольно много зрителей, а часть из них потом вливалась в наши ряды. В августе в Ижевске мы проведём очередной большой фестиваль – приходите!
Задание УП В общественном восприятии скандинавской ходьбы роль СМИ очень велика. Журналисты достаточно полно освещают занятия скандинавской ходьбой пожилых людей, и сложилось впечатление, что этот вид спорта адресован прежде всего старшему поколению.
А это не так, и я прошу «УП» обратить на это внимание. Скандинавская ходьба становится всё более популярна в образовательных учреждениях. Наша федерация сегодня плотно работает с Министерством образования УР. По соглашению с министром образования Светланой Болотниковой скандинавскую ходьбу планируем ввести в образовательный процесс во всех школах республики. Уже во многих школах ею занимаются на уроках физкультуры школьники с 1 по 11 класс. По первым отзывам, детям эти занятия очень нравятся. В ближайшей перспективе все учителя физкультуры пройдут повышение квалификации, сами освоят технику скандинавской ходьбы и помогут всем детям Удмуртии стать «ходиками».
Вопрос УП
Директор Корпорации развития УР Константин Сунцов спрашивает: «Когда исчезнут печатные газеты?».
– Возможно, поколение моего 5-летнего сына, повзрослев, уже не будет читать газеты на бумаге – для них привычнее экраны гаджетов. Но от нас, взрослых, зависит, чтобы дети почувствовали вкус к печатным изданиям. В моей семье в ходу «живые» книги, и Мише они нравятся. Так что, если газеты будут интересными, то читатели у них точно останутся.
Следующего гостя рубрики я хотел бы спросить, как скоро вырастет спрос на живое общение?
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