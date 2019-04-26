Главным редактором планёрки «УП» на прошлой неделе стал Константин Сунцов, генеральный директор Корпорации развития Удмуртской Республики. В прошлом успешный бизнесмен, о предпринимательском опыте которого рассказывали «РБК», «Первый канал» и даже «Форбс», сегодня отвечает за привлечение в Удмуртию инвестиций и поддержку малого и среднего предпринимательства. Работу в Корпорации развития Константин Андреевич сравнивает с марафоном, который, по его признанию, он «должен обязательно добежать».
АннаВардугина: – Для чего была создана Корпорация развития в республике, где есть собственное министерство экономики и министерство промышленности и торговли?
– На самом деле деятельность корпорации не нова. Раньше тем или иным способом привлечением инвестиций, поддержкой малого и среднего предпринимательства в Удмуртии занимались разные институты развития: Агентство инвестиционного развития, Центр инвестиционного развития, Центр поддержки предпринимательства, микрокредитная компания «Удмуртский фонд развития предпринимательства», Центр поддержки экспорта. В то время, когда существовали эти институты, предпринимателям республики, и мне в том числе, было сложно ориентироваться в этом многообразии: как государство может помочь, куда обращаться за поддержкой? Слишком много было дверей. Радует, что республика приняла решение идти по пути многих регионов, где все эти институты развития объединили под одно крыло. Сейчас, когда предприниматель или инвестор может получить несколько видов услуг по принципу «одного окна», мы видим, что эффективность работы по оказанию помощи и развитию бизнеса увеличивается в разы. Если говорить об информатизации нашей деятельности, то когда я только пришёл в корпорацию, было более 10 сайтов (у каждого института развития свой). Сегодня мы заканчиваем объединение этих сайтов в один. Это также упростит нашу работу и повысит её продуктивность.
Наталья Тютина: – Вы возглавили корпорацию в октябре 2018 года. Почти за полгода, что вы руководите ею, достигнут потрясающий результат – 10 соглашений…
– Уже двенадцать на сумму более 2 миллиардов рублей. А вообще на год команда ставила планку в 6 миллиардов рублей. Мы подписали с потенциальными инвесторами соглашения по сопровождению их проектов, абсолютно разных – от газовых автозаправочных комплексов до выращивания мраморного африканского сома. Инвестиции, которые мы привлечём в Удмуртию, позволят создать рабочие места. Те 12 соглашений, которые мы уже подписали, подразумевают создание более 100 рабочих мест. Кроме того, инвестиции – это дополнительные налоги в бюджет республики, большая часть которых будет потрачена на социалку. Последний подписанный нами инвестпроект, к примеру, будет приносить в региональный бюджет 3-4 миллиона рублей в месяц.
Энвиль Касимов: – Эксперты, анализировавшие экономику Ижевска и Удмуртии, пришли к выводу, что у нас до 15 процентов трудоспособного населения находится в «тени» или не участвует ни в какой деятельности. Часть из них, кстати, работает в соседних регионах. Есть ли меры, которые вернут работников в Удмуртию или позволят выйти из «тени»?
– Да, часть бизнеса Удмуртии находится в «тени» (конечно, каков процент теневого бизнеса, точнее скажет налоговая инспекция). Сегодня в социальных сетях большое количество людей предлагает свои товары и услуги. Мамы в декрете, например, пекут тортики на заказ или шьют игрушки, преподаватели ведут курсы английского или занимаются репетиторством и так далее. Это микробизнес, люди зарабатывают этим на жизнь. Но при этом они не имеют статуса предпринимателя, не открывают предприятий. Как сделать так, чтобы они вышли из «тени»? Сейчас есть хорошая инициатива – закон о самозанятости граждан, который позволит создать для этой категории предпринимателей комфортный налоговый режим. Почему люди не выходят из «тени» и ведут микробизнес? Потому что им сложно зарегистрироваться, хотя сейчас уже легче, сложно вести отчётность, сдавать декларации. Чем меньше станет барьеров для администрирования, тем охотнее люди начнут вести бизнес официально.
Что касается вопроса о привлечении в Удмуртию работников, то отвечу так: нужно уделять большое внимание любой предпринимательской инициативе. Всё дело в отношении к людям, которые хотят что-то сделать для республики, создавать здесь новые производства и рабочие места. Одна из задач корпорации как раз и заключается в том, чтобы любая инициатива доводилась до конца. Если ко всем инвесторам, желающим работать в Удмуртии, мы будем относиться с должным уважением и почтением, брать на сопровождение их инвестпроекты, мы будем способствовать, в том числе, созданию рабочих мест.
Надежда Бондаренко: – Какие преференции корпорация может предложить для малого и среднего бизнеса?
– Есть налоговые преференции, а есть преференции поддержки. Индивидуальные предприниматели могут воспользоваться упрощенной системой налогообложения в виде патента. По нему до 2020 года действует нулевая база.
Если говорить о преференциях поддержки и развития, то, во-первых, нужно сказать о Фонде микрофинансирования, который предоставляет кредиты до 3 миллионов рублей под 7,5 процента годовых, а по некоторым видам деятельности и вовсе под один процент. Это, пожалуй, лучшая из мер поддержки, учитывая, что мы часто слышим фразу «не помогайте нам советами, дайте денег». В этом году мы увеличим этот фонд в 1,5 раза. Это значит, что в 1,5 раза будет больше ресурсов, которые мы можем дать по льготным условиям, и в 1,5 раза больше предпринимателей, которым мы поможем. Кроме того, есть гарантийный фонд, который предоставляет банковские гарантии, когда у предпринимателя не хватает залога.
Во-вторых, в этом году все виды обучения мы объединили в одну программу – бизнес-акселератор. Запустили его одними из первых, сегодня опыт Удмуртии интересен многим регионам. Через бизнес-акселератор прошли более 300 предприятий малого и среднего предпринимательства. Также мы делаем экспортный акселератор, где количество предпринимателей меньше – 36 человек. Это люди, готовые экспортировать, и цель акселератора вывести их продукт на экспорт.
Первая волна программы стартовала 1 марта. Когда запускали её, мы испытывали чувство ожидания, похожее на то, какое испытывает весной фермер: сейчас он сеет, чтобы осенью пожинать урожай. Мы тоже много «сеем» – проводим разные форумы, обучение и, конечно же, ждём «урожая» от предпринимателей в виде увеличенной к осени прибыли. Я сам участвую в лекциях. Не может не радовать, когда, несмотря на субботу и солнечный весенний день, представители ста компаний – в общей сложности это около 200 человек – приходят на обучение. Люди, посвящающие учебё даже выходные дни, думаю, могут горы свернуть.
– Сколько предпринимателей уже обратилось за помощью?
– В прошлом году чуть менее 6 тысяч, это 10 процентов от всех предпринимателей Удмуртии. С этого года любой звонок, любой контакт предпринимателей мы фиксируем в электронной системе управления проектами. В день мы проводим примерно 10 консультаций. Что касается обучения, то, не считая акселератора, мы в первом квартале 2019 года обучили по разным тематикам 340 предпринимателей.
Наталья Тютина: – Корпорация ведь работает не только с предпринимателями, но и с молодёжью, детьми?
– Да, мы работаем со всеми. Когда я был студентом, у нас на весь вуз было 2 или 3 человека, которые занимались бизнесом. Сегодня таких людей гораздо больше. Одни приходят с интересными идеями, у других уже есть достаточно успешный действующий бизнес. Например, у одного молодого предпринимателя, студента 4 курса, оборот за год – 16 миллионов рублей. Если мы со школы будем учить детей предпринимательству, показывать удачные примеры, то у них появится желание придумывать и делать что-то своё, новое и необычное.
Энвиль Касимов:
– Три совета начинающему предпринимателю от Сунцова.
– Сначала всё тщательно посчитайте, если всё хорошо, действуйте. При этом не старайтесь придумать идеальный продукт. Не нужно стесняться выпускать на рынок то, что сделано в первой версии. Со временем этот продукт можно улучшать. Вспомните, какими были первые мобильные приложения. Они всё время обновляются, становятся совершеннее, так же и с вашим продуктом.
О личном
– Благодаря кому или чему вы добились успеха в бизнесе?
– Мне помогло упорство в достижении цели. А ещё я убежден, что нужно быстрее реализовывать задуманное. Можно много фонтанировать идеями, но так ничего и не сделать.
– Кем будет ваша дочь?
– Кем захочет. Сейчас, по крайней мере, она хочет быть актрисой, гимнасткой, блогером. Ей 8 лет, и у неё довольно плотный график занятий: английский, фортепиано, художественная гимнастика. Ей нравится заниматься, и свидетельство тому – первые успехи, когда она сама начинает играть песни на пианино буквально за месяц обучения.
– Остаётесь ли вы спонсором женского футбольного клуба «Торпедо»?
– Как же его бросить? Более того, мы нацелены на успех в этом сезоне. Прошлый оказался не совсем удачным, ведь мы не планировали так быстро выйти в высшую лигу. В этом году хотим улучшить результат.
– Каким футбольным клубом вы хотели бы руководить?
– Лондонским «Арсеналом».
– Как вы отдыхаете?
– Предпочитаю менять обстановку. Раньше много путешествовал, был в 65 странах. Нравятся страны Балканского полуострова, их живописная природа. Когда проходишь по тем местам, особенно мосту, с которого началась первая мировая война, охватывают неописуемые чувства.
Вопрос
Когда не будет войн?
Председатель Удмуртской республиканской молодёжной общественной организации «Долг» Фаиль Ибрагимов спрашивает: «Наступят ли времена, когда не будет войн?»
– Думаю, войны прекратятся, когда люди смогут договариваться и делать то, что удобно и выгодно каждому в хорошем смысле этого слова.
Главный редактор следующей планёрки пусть ответит, когда исчезнут печатные газеты?
Задание
Напишите хороший репортаж про весну. Если там будут лужи, то пусть это будут не грязные лужи, а такие, в которых можно пускать кораблики и вода слепит глаза бликами солнца.
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