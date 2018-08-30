Сегодня, 30 августа, состоится съезд журналистов Удмуртии. Накануне гостем редакции стала председатель республиканского Союза журналистов Елена Капитоненко. Впервые с момента существования рубрики «Планёрка» кресло главного редактора занял человек, имеющий непосредственное отношение к СМИ. В начале беседы Елена Капитоненко предупредила, что с главным редактором нам не повезло, потому что в газете она проработала лишь год. Елена Рудольфовна поскромничала напрасно – общение получилось живым и интересным.
Задание
Пролистать страницы истории
– У меня сразу два задания. Одно на долгосрочную перспективу. Мне нравится, что в год своего 101–летия газета позволила себе некоторое хулиганство в оформлении первой полосы. Она стала максимально содержательной. Нравятся яркие заголовки в колонке редактора, хорошие авторские материалы. По сути, если у нас где–то осталась журналистика, то она осталась в «Удмуртской правде». Думаю, нужно поработать над инфографикой: выделять цифры, делать таблицы и схемы, которые облегчают восприятие материалов. Другое задание касается непосредственно Союза журналистов (СЖ). В этом году организация отмечает 100–летие. Думаю, это повод пролистать страницы истории и рассказать в газете обо всех председателях СЖ.
Энвиль Касимов:
– Предлагаю установить мемориальные доски знаменитых журналистов на фасаде здания, в котором располагается Союз журналистов и «Удмуртская правда».
– Поддерживаю, отличная идея.
Игорь Егоров:
– Для чего сегодня нужен Союз журналистов? Какие задачи он решает?
– Союз журналистов – общественная организация, по своему уставу она занимается защитой прав журналистов, содействует их профессиональной и творческой деятельности. Я считаю, что организация должна стать живой. Живой она будет за счёт инициатив журналистов. Когда меня спросили о том, что может дать союз, я ответила словами одного из американских президентов: «Не спрашивайте, что союз может сделать для вас, спрашивайте, что вы можете сделать для союза». Сегодня мы активно вовлекаем в работу организации журналистов. Очень много людей обращаются ко мне с инициативой работать в правлении. 30 августа состоится съезд Союза журналистов Удмуртии, нужно принять новый устав, сформировать работающее правление, Большое жюри – коллегиальный орган, который может рассудить спор между журналистом и редактором, журналистом и героем публикации или организацией. В него войдут люди, обладающие высокими моральными и профессиональными качествами. Пользуясь случаем, приглашаю в Большое жюри Герасима Степановича Иванцова (журналист «УП». – Прим. ред.).
– Что удалось сделать за то время, как вы руководите СЖ?
– В этом году союзу пришлось нелегко. Было закрыто бюджетное финансирование, но в ближайшее время оно восстановится. Несмотря на трудности, удалось многое. Я начала плотно работать с секретариатом Союза журналистов России. Новый председатель союза Владимир Геннадьевич Соловьёв – человек крайне активный. Я поражаюсь его работоспособности, сегодня он здесь, завтра там. И это не просто перелёты, в регионах он встречается с журналистами, проводит образовательные программы. 21 сентября в Ижевск также приедут московские коллеги с образовательным проектом «Инфорум».
Считаю лично своим успехом то, что в этом году мы получили президентский грант – а это миллион 800 тысяч рублей – за проект «Калашников – человек–легенда». В рамках этой программы будет издана брошюра, снят фильм, выпустим радиоролики, организуем конкурс для журналистов и пресс–туры для юнкоров из сельских районов. Сейчас в плотном контакте с ТРК «Моя Удмуртия» пишем проект «День республики к 100–летию государственности Удмуртии».
Если у коллег есть желание издать книгу, снять фильм, организовать выставку, можно смело обращаться со своими проектами в СЖ, с удовольствием помогу вам получить гранты.
Анна Вардугина:
– За годы вашей работы изменилось ли представление о роли журналиста в обществе?
– Да, изменилось. Журналистом я начала работать в балезинской районной газете «Вперёд». Однажды меня отправили делать репортаж на одну из ферм. Там мне всё понравилось: ухоженные коровники, доярки в белых халатах. Материал собрала, а мне и говорят: мол, не на ту ферму привезли. Эта вроде потёмкинской деревни, здесь только руководство бывает. Съезди, говорят, на ту, что в пяти километрах отсюда. Ну, мы и поехали. Впечатление, конечно, ферма произвела неизгладимое. Скот содержат в ветхих зданиях, ветер свищет, замёрзшие доярки окружили меня, как на чудо смотрят, ведь до этого корреспонденты к ним ни разу не приезжали. Стали жаловаться, между делом обмолвились, что в красном уголке нет электрического чайника. По итогам поездок я сделала материал о том, что на территории одного района есть фермы, где абсолютно разные условия труда. На следующий день приглашают в райком партии. Ну, думаю, выговаривать будут. Однако ж нет, поблагодарили. Мой материал стал сигналом, хотят отчитаться: чайник на ферму купили. Я удивилась, слово журналиста, оказывается, что–то значит и может улучшать жизнь обычных людей.
Был момент, когда я хотела уйти из профессии. Я работала на ГТРК «Удмуртия». Была выборная кампания, команда политтехнологов хотела дискредитировать Николая Ганзу, придумав историю о том, что он хочет сделать в Удмуртии ядерный могильник. Вопрос об этом я должна была задать Ганзе во время программы «Основной вопрос», он был гостем одного из выпусков. Я была против этой идеи, знала, что это неправда, но меня всё же вынудили сделать это. Я вымученно спросила своего собеседника, с которым, кстати, у нас были прекрасные отношения, о ядерном могильнике. Для Николая Алексеевича это был удар ниже пояса. «Лена, вы же умная женщина, журналист, что вы такое говорите!» – сказал он. Мне было так стыдно, и до сих пор стыдно за ту ситуацию. Ведь я поступилась собственными моральными нормами и в какой–то степени предала профессию. Но в общем–то жизнь для того и дана, чтобы получать уроки и делать выводы. Честно скажу, больше таких поступков я не совершала.
– С развитием политтехнологий, чёрного и серого пиара, рекламной журналистики будет ли впредь существовать журналистика?
– Я убеждена, что есть журналисты, которые до сих пор верят в профессию. Что касается проплаченной журналистики, то на сегодняшний день мы все вынуждены каким–то образом выживать. Газеты в первую очередь. Думаю, нет способа избавиться от рекламных материалов. Но в этом вопросе мы должны искать золотую середину.
– Сможет ли через несколько лет лента соцсетей полностью заменить традиционные СМИ?
– Думаю, этого не случится. Во–первых, официальные СМИ регулируются законом. Во–вторых, люди больше доверяют традиционным СМИ, где нет новостей, подобных той, что я прочитала на днях в ленте одной из соцсетей: «Воскрес один из политических деятелей». С другой стороны, традиционные СМИ должны применять технологии, которые могут сделать их более мобильными. Например, на первой полосе «Удмуртской правды» есть QR–код, который позволяет прочитать газету в электронном виде. Это очень удобно. Но было бы ещё лучше, если бы у ваших читателей была возможность посмотреть видео с мероприятий, о которых пишут журналисты.
О личном
Анна Вардугина:
– Ваша мама – Людмила Михайловна Прокошева – журналист, долгое время руководила СЖ. У вас был выбор, кем стать?
– Честно говоря, я всегда видела себя в журналистике. С 13 лет начала ходить в клуб юнкоров «Звонок». Потом стала редактором школьной газеты. В Глазове, там я родилась и выросла, Людмила Михайловна работала корреспондентом республиканского радио по северному кусту. Много времени я проводила на её работе, где пахло типографской краской и был очень вкусный буфет. Я заходила в редакцию, тихо–тихо, на цыпочках, проходила мимо кабинета главного редактора Бисерова в студию, там было так уютно и было столько необычного!
А ещё в детстве у меня был пример для подражания. В школе я буквально с придыханием смотрела на одну девочку. Красивая блондинка, она всегда одевалась со вкусом – стильные мини–платья, белые носочки, кроссовки аdidas. Для нас она была звездой, она играла во всех школьных спектаклях, а после 10–го класса поступила на журфак Уральского университета. И знаете кто это? Света Гагарина, глазовская журналистка.
Энвиль Касимов:
– Когда в последний раз танцевала?
– В прошлую субботу с мужем на даче. Наконец–то выдался день, когда мы могли побыть вдвоём. Включили музыку и станцевали танго. Кстати, именно благодаря этому танцу мы и познакомились. Я начала танцевать аргентинское танго девять лет назад, когда жила в Нижнем Новгороде. В Ижевске тоже есть сообщества, где любой может научиться танцевать. Мы не выступаем в соревнованиях, а просто танцуем на вечеринках – милонгах. Настоящий тангеро – это волк–одиночка. Но я не чувствую себя одиночкой, напротив, я человек–коллективист, люблю работать в команде.
Вопрос
Герой нашей прошлой «Планёрки» мэр Ижевска с 1994 по 2001 годы, Почётный гражданин Ижевска Анатолий Салтыков вслед за Чернышевским задаёт вопрос: что делать?
– Жить. Просыпаться каждое утро и говорить себе: «Слава тебе, Господи, что я провела ночь, никто не потревожил меня страшными известиями, что все живы и здоровы». Подойдя к зеркалу, говорить, что я самая сильная, красивая, у меня всё получится, и с хорошим настроением идти работать.
Мой вопрос следующему участнику планёрки логично вытекает из предыдущего: кто виноват?
Фото Сергея РОГОЗИНА
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