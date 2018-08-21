Почти полтора часа в кресле главного редактора «Удмуртской правды» провёл Дмитрий Сурнин – заметный депутат в Ижевской Гордуме. Он продолжает свою депутатскую деятельность в Ижевске после солидного опыта, полученного в Городской lуме Воткинска. По образованию экономист и юрист. 10 лет проработал на «Воткинском заводе», а затем занимался саморегулированием в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Был членом партии «Единая Россия», сегодня состоит в КПРФ. Прямо скажем, такой переход из партии в партию - нечастое явление.
Задание
Просветительская роль
Я считаю, что газета должна выполнять в том числе просветительскую роль. Сегодня идёт активная дискуссия о комфортной городской среде, а ориентиры и оценки, что это такое, размыты. Комфортнее будет жить не только при новых парках и садах, хороших дорогах, и это тоже вопрос – а какие они должны быть при этом? Но если мы говорим о среде, то это ведь и среда общения, в том числе власти и общества. Например, нужен ли городу такой демократический институт, как совет старейшин во главе, например, с авторитетнейшим представителем местного самоуправления не только Ижевска – первым мэром города - Анатолием Ивановичем Салтыковым. Считаю, было бы полезно читателям газеты рассказывать о лучших примерах развитых городских пространств и развитых городских сообществ и их взаимоотношениях с властью.
Вопрос следующему гостю
Мне нравится вопросник, которым пользуется Владимир Познер. Я бы предложил тому, кто через неделю сядет в это кресло, ответить на вопрос: что из произошедшего в прошлом году вы бы отметили позитивного и негативного, что запомнилось?
УП Энвиль КАСИМОВ: Вы неудобный депутат для руководства?
– Наверное, да. Я это часто чувствую.
– Почему вы из «Единой России» перешли в КПРФ?
– Я в Воткинске в 2002 году участвовал в формировании первичной организации партии «Единая Россия». Тогда партия была другой. Позже она стала цементироваться вокруг бюрократических вещей. Не стало места для дискуссий. Я человек неконфликтный, вышел из партии, не видя себя в партии без возможности дискутировать. Был некоторое время беспартийным, но продолжал выражать свою позицию в общественной жизни. Это заметили коммунисты и пригласили воспользоваться своей политической платформой. Честно говоря, не считаю себя настоящим коммунистом, но институт политических партий и возможностей, которые этот институт дает, очень ценю. (Ветераны редакции ещё помнят слова В.И.Ленина: «Коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество». Поэтому фразу гостя поняли правильно. – Прим. автора).
– Что вас не устраивает в КПРФ?
– Архаичность. Разговоры больше ведутся о прошлом, а не о будущем. Я не против прошлого, я за то, чтобы усваивать его уроки, но надо больше смотреть в завтрашний день.
– УП Игорь ЕГОРОВ: Как вы относитесь к перспективам политического левого спектра партий в России?
– Я вижу, что взгляды и настроения, характерные для левых партий, возвращаются в общество. Политическая система будет, вероятно, уходить в двух- или трёхпартийную, и у левого движения есть очень серьёзная перспектива. Может произойти объединение партий. К сожалению, партии сейчас персонифицированные, лидерские, а должны, как мне кажется, выражать позицию.
– Как вы сменили Воткинск на Ижевск?
– Я здесь работаю уже достаточно долгое время, пытался переехать в Ижевск. Купил здесь квартиру, но семья тесно связана с Воткинском, жена работает на Воткинском заводе, дочь заканчивала школу, вот сейчас поступила в Пермский медицинский вуз. В общем, живём семьёй пока в Воткинске, на работу каждый день езжу в Ижевск.
– УП Анна ВАРДУГИНА: Вот и ваша дочь уезжает из республики. А можно сделать так, чтобы молодёжь не стремилась уехать?
– Я понимаю, что при переходе в студенческий возраст, хочется пожить самостоятельной жизнью, оторваться от родителей. А чтобы оставались в Удмуртии, в Ижевске нужно не запрещать, а делать так, чтобы здесь было интереснее. У меня вот племянник закончивает московский институт, а сам он из Воткинска. Говорит, что после учёбы не хочет оставаться в Москве, и готов вернуться в Ижевск, если будет интересная работа. Вот этим нам и нужно заниматься здесь – развитием производства и современных мест для досуга, чтобы молодежи было интересно здесь жить и работать.
– С какими просьбами обращаются к вам как депутату?
– Обращения простые. Там лампочка не горит, здесь яму не закопали. Депутату гораздо проще разобраться, почему та или иная организация не справляется со своими обязанностями в городе.
– К вам обращаются с материальными проблемами? Как выбираете, кому помочь в той или иной просьбе?
– Вообще, я против тезиса: депутат хороший тогда, когда занимается благотворительностью. Но если уж помогать, то помогаю людям либо очень талантливым, либо попавшим в очень тяжёлую жизненную ситуацию.
– Что бы вам хотелось изменить в Ижевске?
– Мне бы хотелось поменять среду общения между органами местного самоуправления и городским сообществом, в первую очередь, с активной её частью, да и между сообществами в том числе. Необходим диалог, сегодня его нет, сегодня разговор идёт на разных языках. Необходимо вырабатывать решения, максимально учитывающие интересы всех участников, а как это сделать, когда никто никого не понимает? Это и вопросы по развитию строительства в городе и Генплана, особенно в конфликтных его зонах, развитие предпринимательской среды, среды творческого и культурного развития, создания условия для передачи опыта. Это и развитие соцобъектов и мест для отдыха. Нам необходимо учиться разговаривать и слышать собеседника. Власть не ставит задачу – всем навредить. Это не так. Она консервативна - да. Не в её задачах вырабатывать предложения, как развиваться, по крайней мере, не её исполнительного органа точно. Он скован законами и регламентами. А вот общество и его представительный орган должны генерировать предложения. Создание творческой среды в широком её смысле – то, что хотелось бы реализовать.
– В какой форме выборы главы города были бы наиболее демократичны?
– В идеале – всенародные выборы. Но это в идеале. Если выборы проводить так сегодня, то общество из всех кандидатов выберет самого богатого из претендентов. Бедный со своими идеями до избирателей и не дойдёт. Богатый наймёт лучших пиарщиков и огромное количество разносчиков листовок и купит лучшие места для баннеров. А про бедного даже никто и не узнает или узнают только плохое от «заботливых» оппонентов. При этом к всенародным выборам надо, безусловно, идти, но при этом понимать, что будут и болезненные ошибки. А если сравнивать сегодняшний вариант с его конкурсной комиссией, то он более демократичен, чем предыдущий, когда главу города выбирали только из числа депутатов.
– УП Александр КИРИЛИН: - Как бы вы определили сущность депутата?
– Депутат – это позиция. По той или иной проблеме. Если позиция депутата по важным жизненным и общественным вопросам совпадает с вашей позицией, то за такого и нужно голосовать.
– Вы родились в Литве в городе Клайпеда? – Да, папа служил в торговом флоте, и это был его порт приписки. А родом папа из Игринского района, а мама из Воткинска. Поэтому из Клайпеды переехали в Воткинск, когда я был школьником.
– Кто-то оказал на вас существенное влияние, как старший товарищ по жизни?
– Да, такие люди были, но вы их не знаете. В смысле аппаратного опыта и политического чутья я многое воспринял от Олега Ивановича Кобылкова – заместителя генерального директора «Воткинского завода».
– Одна из фирм у вас называется «Актуальные решения». Название выбрано специально, чтобы за ним не проглядывала конкретика?
– У меня была не одна фирма. Да, эта фирма не была узко специализирована. Я занимался ЖКХ и обычным строительством, и газовым строительством. Ушёл с завода после 10 лет работы потому, что понял: хочу самостоятельного развития. Тогда в стране обсуждались перспективы изменений в ЖКХ, я осознал, что это большое поле деятельности. Оказалось, что в нововведениях я неплохо разбираюсь. Я понимал, что без сложностей и неприятностей тоже не обойдётся. Они достались на мою долю, но и работа идёт.
– В Городской думе ещё есть депутат - ваш однофамилец. Вас не путают?
– Бывает такое. Например, звонят и говорят: «Вы такой хороший депутат, вы в нашем округе сделали…» Тогда я останавливаю человека и говорю, что бы это, наверное, не про меня, а скорее всего, про коллегу. Я избран по партийному списку.
Трагичный юбилей
– УП Энвиль КАСИМОВ: Как вы относитесь к Ижевско-Воткинскому восстанию в его 100-летний юбилей?
– Я вникал в историю этого восстания. Пытался найти, кто прав. Убедился, что событие трагичное и для белых, и для красных, и правых тут нет. Моих предков она тоже коснулась и тоже очень трагично. Сама гражданская война мне интересна с точки зрения изучения причин такого жестокого противостояния сограждан. Я считаю, что государство должно сделать всё возможное для того, чтобы не допускать подобного, а мы - граждане - должны быть более терпимы друг к другу и своим позициям.
Фото Сергея РОГОЗИНА
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