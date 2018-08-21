Главная » Общество » Планёрка с Дмитрием Сурниным. «Депутат – это прежде всего позиция»

Планёрка с Дмитрием Сурниным. «Депутат – это прежде всего позиция»

18 августа
0

В редакции поговорили о том, в какой форме выборы главы города были бы демократичнее, какой будет политическая система и что нужно сделать, чтобы молодёжь оставалась в Ижевске.

39274585 278688399590991 4293770048096436224 n Планёрка с Дмитрием Сурниным. «Депутат – это прежде всего позиция»

Почти полтора часа в кресле главного редактора «Удмуртской правды» провёл Дмитрий Сурнин – заметный депутат в Ижевской Гордуме. Он продолжает свою депутатскую деятельность в Ижевске после солидного опыта, полученного в Городской lуме Воткинска. По образованию экономист и юрист. 10 лет проработал на «Воткинском заводе», а затем занимался саморегулированием в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Был членом партии «Единая Россия», сегодня состоит в КПРФ. Прямо скажем, такой переход из партии в партию - нечастое явление.

Задание

Просветительская роль

Я считаю, что газета должна выполнять в том числе просветительскую роль. Сегодня идёт активная дискуссия о комфортной городской среде, а ориентиры и оценки, что это такое, размыты. Комфортнее будет жить не только при новых парках и садах, хороших дорогах, и это тоже вопрос – а какие они должны быть при этом? Но если мы говорим о среде, то это ведь и среда общения, в том числе власти и общества. Например, нужен ли городу такой демократический институт, как совет старейшин во главе, например, с авторитетнейшим представителем местного самоуправления не только Ижевска – первым мэром города - Анатолием Ивановичем Салтыковым. Считаю, было бы полезно читателям газеты рассказывать о лучших примерах развитых городских пространств и развитых городских сообществ и их взаимоотношениях с властью.

Вопрос следующему гостю

Мне нравится вопросник, которым пользуется Владимир Познер. Я бы предложил тому, кто через неделю сядет в это кресло, ответить на вопрос: что из произошедшего в прошлом году вы бы отметили позитивного и негативного, что запомнилось?

УП Энвиль КАСИМОВ: Вы неудобный депутат для руководства?

– Наверное, да. Я это часто чувствую.

– Почему вы из «Единой России» перешли в КПРФ?

– Я в Воткинске в 2002 году участвовал в формировании первичной организации партии «Единая Россия». Тогда партия была другой. Позже она стала цементироваться вокруг бюрократических вещей. Не стало места для дискуссий. Я человек неконфликтный, вышел из партии, не видя себя в партии без возможности дискутировать. Был некоторое время беспартийным, но продолжал выражать свою позицию в общественной жизни. Это заметили коммунисты и пригласили воспользоваться своей политической платформой. Честно говоря, не считаю себя настоящим коммунистом, но институт политических партий и возможностей, которые этот институт дает, очень ценю. (Ветераны редакции ещё помнят слова В.И.Ленина: «Коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество». Поэтому фразу гостя поняли правильно. – Прим. автора).

– Что вас не устраивает в КПРФ?

– Архаичность. Разговоры больше ведутся о прошлом, а не о будущем. Я не против прошлого, я за то, чтобы усваивать его уроки, но надо больше смотреть в завтрашний день.

– УП Игорь ЕГОРОВ: Как вы относитесь к перспективам политического левого спектра партий в России?

– Я вижу, что взгляды и настроения, характерные для левых партий, возвращаются в общество. Политическая система будет, вероятно, уходить в двух- или трёхпартийную, и у левого движения есть очень серьёзная перспектива. Может произойти объединение партий. К сожалению, партии сейчас персонифицированные, лидерские, а должны, как мне кажется, выражать позицию.

– Как вы сменили Воткинск на Ижевск?

– Я здесь работаю уже достаточно долгое время, пытался переехать в Ижевск. Купил здесь квартиру, но семья тесно связана с Воткинском, жена работает на Воткинском заводе, дочь заканчивала школу, вот сейчас поступила в Пермский медицинский вуз. В общем, живём семьёй пока в Воткинске, на работу каждый день езжу в Ижевск.

– УП Анна ВАРДУГИНА: Вот и ваша дочь уезжает из республики. А можно сделать так, чтобы молодёжь не стремилась уехать?

– Я понимаю, что при переходе в студенческий возраст, хочется пожить самостоятельной жизнью, оторваться от родителей. А чтобы оставались в Удмуртии, в Ижевске нужно не запрещать, а делать так, чтобы здесь было интереснее. У меня вот племянник закончивает московский институт, а сам он из Воткинска. Говорит, что после учёбы не хочет оставаться в Москве, и готов вернуться в Ижевск, если будет интересная работа. Вот этим нам и нужно заниматься здесь – развитием производства и современных мест для досуга, чтобы молодежи было интересно здесь жить и работать.

– С какими просьбами обращаются к вам как депутату?

– Обращения простые. Там лампочка не горит, здесь яму не закопали. Депутату гораздо проще разобраться, почему та или иная организация не справляется со своими обязанностями в городе.

– К вам обращаются с материальными проблемами? Как выбираете, кому помочь в той или иной просьбе?

– Вообще, я против тезиса: депутат хороший тогда, когда занимается благотворительностью. Но если уж помогать, то помогаю людям либо очень талантливым, либо попавшим в очень тяжёлую жизненную ситуацию.

– Что бы вам хотелось изменить в Ижевске?

– Мне бы хотелось поменять среду общения между органами местного самоуправления и городским сообществом, в первую очередь, с активной её частью, да и между сообществами в том числе. Необходим диалог, сегодня его нет, сегодня разговор идёт на разных языках. Необходимо вырабатывать решения, максимально учитывающие интересы всех участников, а как это сделать, когда никто никого не понимает? Это и вопросы по развитию строительства в городе и Генплана, особенно в конфликтных его зонах, развитие предпринимательской среды, среды творческого и культурного развития, создания условия для передачи опыта. Это и развитие соцобъектов и мест для отдыха. Нам необходимо учиться разговаривать и слышать собеседника. Власть не ставит задачу – всем навредить. Это не так. Она консервативна - да. Не в её задачах вырабатывать предложения, как развиваться, по крайней мере, не её исполнительного органа точно. Он скован законами и регламентами. А вот общество и его представительный орган должны генерировать предложения. Создание творческой среды в широком её смысле – то, что хотелось бы реализовать.

– В какой форме выборы главы города были бы наиболее демократичны?

– В идеале – всенародные выборы. Но это в идеале. Если выборы проводить так сегодня, то общество из всех кандидатов выберет самого богатого из претендентов. Бедный со своими идеями до избирателей и не дойдёт. Богатый наймёт лучших пиарщиков и огромное количество разносчиков листовок и купит лучшие места для баннеров. А про бедного даже никто и не узнает или узнают только плохое от «заботливых» оппонентов. При этом к всенародным выборам надо, безусловно, идти, но при этом понимать, что будут и болезненные ошибки. А если сравнивать сегодняшний вариант с его конкурсной комиссией, то он более демократичен, чем предыдущий, когда главу города выбирали только из числа депутатов.

– УП Александр КИРИЛИН: - Как бы вы определили сущность депутата?

– Депутат – это позиция. По той или иной проблеме. Если позиция депутата по важным жизненным и общественным вопросам совпадает с вашей позицией, то за такого и нужно голосовать.

– Вы родились в Литве в городе Клайпеда? – Да, папа служил в торговом флоте, и это был его порт приписки. А родом папа из Игринского района, а мама из Воткинска. Поэтому из Клайпеды переехали в Воткинск, когда я был школьником.

– Кто-то оказал на вас существенное влияние, как старший товарищ по жизни?

– Да, такие люди были, но вы их не знаете. В смысле аппаратного опыта и политического чутья я многое воспринял от Олега Ивановича Кобылкова – заместителя генерального директора «Воткинского завода».

– Одна из фирм у вас называется «Актуальные решения». Название выбрано специально, чтобы за ним не проглядывала конкретика?

– У меня была не одна фирма. Да, эта фирма не была узко специализирована. Я занимался ЖКХ и обычным строительством, и газовым строительством. Ушёл с завода после 10 лет работы потому, что понял: хочу самостоятельного развития. Тогда в стране обсуждались перспективы изменений в ЖКХ, я осознал, что это большое поле деятельности. Оказалось, что в нововведениях я неплохо разбираюсь. Я понимал, что без сложностей и неприятностей тоже не обойдётся. Они достались на мою долю, но и работа идёт.

– В Городской думе ещё есть депутат - ваш однофамилец. Вас не путают?

– Бывает такое. Например, звонят и говорят: «Вы такой хороший депутат, вы в нашем округе сделали…» Тогда я останавливаю человека и говорю, что бы это, наверное, не про меня, а скорее всего, про коллегу. Я избран по партийному списку.

Трагичный юбилей

– УП Энвиль КАСИМОВ: Как вы относитесь к Ижевско-Воткинскому восстанию в его 100-летний юбилей?

– Я вникал в историю этого восстания. Пытался найти, кто прав. Убедился, что событие трагичное и для белых, и для красных, и правых тут нет. Моих предков она тоже коснулась и тоже очень трагично. Сама гражданская война мне интересна с точки зрения изучения причин такого жестокого противостояния сограждан. Я считаю, что государство должно сделать всё возможное для того, чтобы не допускать подобного, а мы - граждане - должны быть более терпимы друг к другу и своим позициям.

Фото Сергея РОГОЗИНА

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

Читать также

Ярослав Семенов провёл рабочую встречу с командующим Приволжским округом войск Росгвардии Александром Порядиным
21 августа
**Сегодня, 21 августа, Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов провёл рабочу...
В Удмуртской Республике возобновила работу государственная программа содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом
21 августа
**В Удмуртской Республике возобновила работу государственная программа содействия добровольному п...
Турчак озвучил предложения от Партии по совершенствованию пенсионной системы
21 августа
**Секретарь Генерального совета Партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак озвучил ряд предло...
Турчак предложил отменить пенсионные преференции для депутатов Госдумы и сенаторов
21 августа
**Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил отменить все пенсионны...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо