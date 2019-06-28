Спустя несколько дней после Всемирного дня отца, отмечаемого 16 июня, в кресле главного редактора «УП» оказался заместитель Главы Администрации Ижевска по социальной политике, председатель Совета отцов Удмуртской Республики Дмитрий Чистяков.
Задание УП
– Уверен, что улучшить климат в российских семьях можно одним принципиальным решением. Запретить на государственном уровне телепрограммы, где смакуются разводы, семейные скандалы, измены, где ведущие и гости копаются в чьём-то грязном белье, – это программы Андрея Малахова, «Дом-2» и подобные телешоу. Вместо этого нужно запустить телепрограммы и циклы печатных публикаций о семьях замечательных, крепких, – рассказывать о том, как важно слышать друг друга, помогать, защищать, любить. Надеюсь, «УП» будет это делать без указаний «сверху».
Вопрос УП
Гендиректор МУП «ИжГорЭлектроТранс» Андрей Батов спрашивает, каким будет развитие городского транспорта в конце долгого эволюционного пути от конки к паровым двигателям, бензину и электричеству?
– Мне кажется, чтобы не превращать города в сплошные магистрали, гудящие в пробках, нам надо учиться передвигаться самостоятельно. Отличное решение для этого – скандинавская ходьба, которая полезна для организма в целом (я это точно знаю как вице-президент Федерации скандинавской ходьбы УР) и при этом объединяет людей.
Следующего гостя я бы хотел спросить, как вернуть горожан всех поколений во дворы, чтобы там закипела жизнь? Как поменять отношение людей к дворам, чтобы они начали видеть в них естественное продолжение своих квартир и захотели сделать их более комфортными?
Энвиль Касимов: Как вы себя определяете?
– Я человек, который хочет сделать жизнь в Ижевске лучше и интереснее. Ещё несколько лет назад я работал в банковской сфере, и весьма успешно. И друзья, и жена до сих пор меня спрашивают, отчего мне не сиделось благополучно в банковском деле, для чего я променял эту жизнь на нервотрёпку городского чиновника. А мне правда хотелось сделать жизнь людей чуть проще, – она достаточно сложная, проблемная. Чтобы поменять что-то к лучшему, избрался в Городскую думу.
Потом решил шагнуть дальше – уже полтора года работаю в Администрации Ижевска. Мне нравится эта работа: здесь, в социальном блоке, удаётся заниматься реальными делами, результаты которых я вижу своими глазами. Например, женщина не могла несколько лет получить путёвку в детсад для своего ребёнка, мы помогли, она вышла на работу, начала реализовывать себя как профессионал, получила новый стимул к жизни, у неё глаза зажглись. В масштабах города – ерунда. А в масштабе человеческой жизни?
– Сколько у вас детей и как отцовство изменило вас?
– Я многодетный отец, чему очень рад. В первую очередь, отцовство научило ответственности. Моей старшей дочери 23 года, а младшей – 5, и с её появлением я понял, как здорово становиться отцом в зрелом возрасте. Со старшими детьми всё было как будто на бегу, а сейчас это – ежедневная осознанная радость. Мне ежедневно хочется целовать маленькую дочку, быть рядом с ней, наблюдать, как она открывает мир, помогать ей в этом.
Анна Вардугина: В апреле был создан Совет отцов Удмуртской Республики, и вы его возглавили. Чем сейчас занимается эта общественная организация?
– Совет отцов – это сообщество неравнодушных людей, которым важно сделать Ижевск и другие населённые пункты более безопасными и дружественными для своих детей. Сейчас в Совете отцов есть несколько направлений работы: дворовый спорт, отцовский патруль и борьба с доступностью алкоголя и табака для детей. Мы уже проверили соблюдение норм размещения вблизи детских садов и школ торговых точек, где продают сигареты и алкоголь. В Ижевске расстояние от входной группы магазина до входной группы школы или детского сада должно быть не менее 20 метров (в Сарапуле и Глазове это – 50 метров). Наша цель – увеличить норматив, чтобы в непосредственной близости от садиков и школ не было заведений, где торгуют спиртным и табаком, а пока мы направили в Гордуму и главе города список мест, где норматив нарушен. Кроме того, патруль отцов берёт на контроль потенциально опасные места – например, там, где дети купаются. Или проходит вместе с представителями Роспотребнадзора и МВД рейдом по печально известным «наливайкам».
Пример родителей для детей не менее важен, чем социальный опыт. Если дети постоянно видят, как родители пьют по праздникам, по выходным, «для поддержания разговора», то они наверняка и сами будут пить. Моя позиция тут принципиальна – при детях не пью никогда. Я не трезвенник, но выпиваю, только когда встречаюсь с друзьями в кафе или на каких-то «взрослых» мероприятиях. Мои дети не видели меня пьющим ни разу (жену – тем более). Это закон нашей семьи.
– Чтобы стать хорошим отцом, нужно перед глазами иметь убедительный пример. Видимо, ваша семья была именно такой?
– В нашей большой семье (включая всех бабушек, дедушек, дядюшек и тётушек) никогда не было разводов. Крепкая семья – это тот мир, в котором я вырос. И, конечно, это сформировало моё отношение к институту брака и к пониманию того, что семья – это самое главное, что есть у человека. Моя семья – это потомственные оружейники, после 1917 года все работали в этой производственной сфере, и мужчины, и женщины. А до революции в нашем роду были и священники: один из прапрадедов был настоятелем храма в селе Люк, а другой сначала служил в Ижевске в Александро-Невском соборе, а после рукоположения – в женском монастыре в Сарапуле. Наша оружейная династия (говорят даже, что самая продолжительная на Ижевском заводе) оборвалась на мне. В 16 лет, чтобы заработать денег, я пошёл на механический завод – встал на конвейер в цехе № 52, где производили двигатели для мотоциклов «Иж-Юпитер». На перекур и в туалет – только по звонку, изматывающая монотонная работа. Денег я заработал, но этот опыт навсегда отбил у меня желание трудиться на заводе. А моя мама была библиотекарем, я вырос среди книжных стеллажей и хорошо помню время, когда в библиотеки за книгами были очереди. До сих пор читаю именно бумажные книги и часто беру их в муниципальных ижевских библиотеках.
– Какие слова или поступки мужчин вашей семьи сформировали вас?
– Дед со стороны отца был геройский мужик. В семье хранятся его Орден Славы и множество медалей. Он не рассказывал о том, как воевал. Гораздо позднее я выяснил, что он призвался в 18 лет и уже через 3 месяца после начала службы где-то в Крыму совершил подвиг – помог восстановлению связи и лично уничтожил 12 противников. Мне он в голову вложил правило, которое я несу через всю жизнь: «Сомневаешься – не делай».
Энвиль Касимов: Звание отца в нашем обществе девальвировано, нужно возвращать ему уважение.
– В наших планах – проведение уже в 2019 году Дня отца. Всемирный День отца празднуется 16 июня, но мы хотим основать собственный праздник. Дату (и даже время года) для него пока не выбрали. Мне, как человеку православному, хочется связать День отца с днём какого-то святого, кто воспринимался бы как отец земли русской, – Дмитрия Донского или Александра Невского (он, кроме того, покровитель Ижевска).
Сергей Рогозин: Вы – один из главных идеологов возрождения дворовых игр и праздников.
– Многие идеи, которые мы сейчас реализуем, – ностальгические. Мне кажется, время, в которое я рос, было более интересным, и сейчас снова возник запрос на те же ценности. Было больше общения между людьми и радости тоже как будто было больше. Я помню, как дружно веселился, прямо ходуном ходил двор моего детства на Ключевом посёлке, 37. Он всегда был полон людьми: там стояли столы для домино, там играли в хоккей, в мяч, мы практически жили во дворе.
Дворовые истории, которые мы сейчас возвращаем к жизни, имеют огромный спрос. В одном из дворов на улице Горького ребята придумали фестиваль дворовой песни. Парни пели типичный «дворовый» репертуар – от Цоя до «Крылатых качелей», – и все им подпевали. Мы все знаем эти песни, мы все хотим их петь, чувствуя рядом чьё-то плечо. Это то самое живое общение, которого нам так не хватает.
А во дворе на улице Красногеройской был первый в Ижевске пример сотрудничества, когда депутат, горожане и муниципалитет скинулись деньгами и поставили новую хоккейную коробку. Сейчас она не пустует ни одного дня! На Масленицу там устраивают дворовый праздник с блинами, с огромным самоваром прямо на улице, с песнями.
Год назад мы провели тотальную ревизию футбольных площадок и хоккейных коробок во дворах Ижевска и начали потихоньку их восстанавливать. Находим контакт между муниципалитетом, жильцами и бизнесом, чтобы найти деньги на их реконструкцию. Подняли с нуля уже несколько полностью разрушенных площадок в разных частях города, подновили несколько рассыпающихся. Я рад, что всё большую популярность набирает хоккей на валенках. Мой сын, которому сейчас 15, играл в него с ранних лет, – и я всегда был с ним. Я знаю, как важно играть в одной команде со своими «стариками». В дворовой хоккейной команде моего детства были мой дед, мой отец и я. Как мы друг друга понимали, как здорово поддерживали!
Мы не только реанимируем старые, но и придумываем новые игры. Недавно в Ленинском районе провели турнир по метанию сковородки – символа «угнетения мужчин». Уже после турнира поняли, что нужно чётко разработать правила – как можно бросать сковородку. Как диск, когда игрок раскручивается всем телом? Или как бумеранг? Самое забавное, что к нам присоединились женщины – принесли маленькую сковородку и тоже метали.
Игорь Егоров: Что-то кроме родительства на вас повлияло сильно? Может быть, армия?
– Армия изменила меня кардинально. А ушёл я туда, подделав подпись мамы. В 1991 году отправился служить в Приднестровье. Служил в разведбате 14-й армии – той самой, про которую генерал Лебедь сказал, что при необходимости его армия позавтракает в Тирасполе, пообедает в Кишинёве, а поужинает в Бухаресте. Самому Лебедю мне довелось пару раз пожать руку – до сих пор помню неимоверную силищу, исходившую от него. Одна из наших встреч была показательна. Я был уже сержантом. Мы хотели отстоять перед ним нашего командира, мухлевавшего с курсами рубля старого и нового образцов. Нам командир нравился – давал нам много свободы. И вот мы приехали в штаб армии, вошли в накуренный кабинет к Лебедю (он курил сигареты Camel одну за другой), отдали петицию. Он посмотрел на нас пристально и произнёс своим знаменитым голосом: «Ваш командир – вор. А теперь пошли вон отсюда». Вот это – школа жизни!
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.