От редактора. Юбилей великой битвы 75 лет назад на Курской дуге сошлись в страшной битве советские войска и войска гитлеровской Германии...

В столице Удмуртской Республики прошел заключительный этап Республиканской акции «Эстафета флага Российской Федерации» Мероприятие, прошедшее на Центральной площади Ижевска, собрало неравнодушных соотечественников....

В Ижевске прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации **Одним из наиболее ярких событий сегодняшнего дня стал финал Республиканской акции «Эстафета Флага Р...