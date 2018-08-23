Анатолий Салтыков стал первым всенародно избранным мэром Ижевска в 1994 году. В 1998 году Ижевск проголосовал за него второй раз, ясно показав, на чьей он стороне в долгом, вышедшем на федеральный уровень конфликте между республиканской и городской властью. В 2001 году Салтыков оставил свой пост. Сегодня он – Почётный гражданин Ижевска, Почётный член Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.
Задание УП. Гражданская позиция
В редакцию Анатолий Иванович пришёл с распечаткой номера «Удмуртской правды» от 12 апреля 1996 года, на первой полосе которого была опубликована статья «Корни противостояния»: в Ижевске тогда шло продолжительное противостояние республиканской власти и Городской думы, и редакция встала на сторону мэра, который отстаивал необходимость точного следования Конституции Российской Федерации. Сейчас, когда Ижевск уже три месяца живёт без главы и депутаты Гордумы не приходят к единому мнению по поводу кандидатов на эту должность, Анатолий Салтыков вновь обратился к гражданской позиции журналистов:
– Позвольте мне учинить небольшую провокацию. Может быть, редакция возьмётся провести исследование – хотят ли жители Ижевска сами всенародным голосованием выбирать главу города или доверяют этот выбор депутатам Гордумы. И вообще исследовать, какой из методов выбора главы города наиболее эффективен. А вторая провокационная тема – порассуждать, почему в Гордуме практически не представлены те люди, ради которых существует бюджет города (а это – основная деятельность местного самоуправления), – работники детских садов, школ, поликлиник? Сейчас значительная часть депутатов – представители бизнеса. Давайте порассуждаем, правильно ли это, эффективно ли одобряемое ими распределение средств.
Вопрос
– Герой нашей прошлой «Планёрки» депутат Гордумы Дмитрий Сурнин задаёт вопрос: что из прошедшего за прошлый год стало для вас позитивным, а что негативным?
– Мне не понравилось, что депутаты Гордумы скорректировали Устав города. Всё–таки депутаты должны быть ответственны перед горожанами, которые их избирали. Из позитивных впечатлений – в Ижевске появились хорошие дороги, по которым приятно ездить. А мой вопрос следующему участнику планёрки я задам вслед за Чернышевским: что делать?
Игорь Егоров: Анатолий Иванович, вам предлагают вернуться в кресло главы города?
– Да, предлагают. Но я считаю, что в одну воду дважды не входят.
– Вас узнают на улице?
– Часто. Люди благодарят, вспоминают, когда и чем я смог им помочь. Недавно подошла женщина: она вспоминала, как после пожара, который она пережила, я нашёл ей жильё, оказал какую–то материальную поддержку. Другая женщина подошла с напоминанием, как мы нашли печника и помогли ей сложить новую печь, когда прямо накануне зимы у неё, жительницы частного сектора, рухнула старая. Конечно, я не помню их: таких частных обращений у нас были тысячи. На фоне крупных работ, которые мы вели тогда в городе, эти детали со временем стираются из памяти, но тогда мы понимали: решение беды конкретного человека не менее важно, чем строительство новой школы.
Энвиль Касимов: Для меня важно, что в годы вашего руководства в городе появилась муниципальная галерея, как ответ на запрос местных деятелей искусств.
– Да, мы сломали уродливые общественные туалеты под ЦУМом, построили галерею. Я помню, как мы проводили городской пленэр, который собрал множество художников: в городе тогда появилось много скульптуры.
А больше всего я горжусь Муниципальным камерным хором, который возглавил выдающийся дирижёр Владимир Михайлов. Я вытащил наш хор на первую презентацию Удмуртии в Совет Европы в Страсбург. Это была первая официальная презентация российских городов на европейском уровне, и Европа тогда познакомилась с новой Россией через город Ижевск. Наш муниципальный хор выступал на знаменитой лестнице Дворца Европы. После этого он получил пять дипломов на фестивале в Греции – единственный из десятков хоров из разных уголков мира собрал такой комплект наград. Потом по линии ООН их приглашали на празднование тысячелетия христианства в Вифлеем.
Мы начали программу «Ижевск – цветущий город». Высадили цветы. И люди тут же выкопали эти тюльпаны вместе с луковицами, забрали себе. Но мы не бросили затею, начали готовить специалистов (без профессионалов не продвинешь ни одну идею). Начали работать над семенным фондом. Я требовал, чтобы люди не застревали на местном уровне: живя в Ижевске, нужно мыслить на уровне страны и мира. Постоянно отправлял их в Москву, на всероссийские выставки по цветоводству, по ландшафтному дизайну. Раз, другой съездили, а потом сами начали занимать там призовые места. Кончилось тем, что наше цветочное хозяйство три года подряд признавалось лучшим в Российской Федерации. И голландцы приехали к нам учиться! Не только мы у них перенимали опыт, но и они у нас.
Анна Вардугина: В 1995 году вы получили звание «Мэр России». Вы знаете, за что именно?
– В Ижевске были проведены первые в России выборы мэра. Создан первый в России Устав города. Отработана нормативно–правовая база. При этом мы продолжали стройку. Только в 1991 году мы сдали 400 тысяч квадратных метров жилья. Даже сегодня этот уровень не достигнут. Причём мы строили и сдавали целыми микрорайонами со всей инфраструктурой – детскими садами, школами, почтовыми отделениями, аптеками. После того, как я сложил с себя полномочия мэра, в Ижевске 15 лет не строилась ни одна школа. А мы строили по 2–3 в год, причём некоторые из них были на 1200–1600 учащихся. Тогда со всех инвестиций существовали отчисления 5–7 процентов, которые шли на создание социальной инфраструктуры. Знаю, что сегодня обсуждается возможность возврата к этой системе. Это было бы правильно, потому что детские сады и школы нужно строить непрерывно: старый фонд изнашивается, устаревает морально. Невозможно создать современные школьные компьютерные классы и лаборатории в здании 1960–х годов постройки. А со временем нам понадобятся ещё более технологичные объекты.
Энвиль Касимов: 1990–е были временем «весёлым»: на улицах стреляли. Вам угрожали когда–нибудь?
– По серьёзному, кажется, нет. Я выстроил такую систему, что решение вопросов зависело не от мэра лично, а от следования законам и местным правилам. Если кто–то хотел получить участок земли под точечную застройку в центре Ижевска, ему бесполезно было идти с предложением о продаже участка ко мне: вот у нас есть принятый генеральный план застройки города – если твой проект с ним не согласуется, ничего не поделаешь. И точечной застройки в Ижевске за годы, пока я был мэром, не было.
– Есть у вас в Ижевске любимые места?
– Конечно, я люблю этот город и никогда даже не думал уезжать отсюда. Мне симпатична набережная. Люблю улицу Кирова в районе электромеханического завода, где жил двадцать лет. Нравится бульвар Гоголя, вокруг которого в последние годы была такая громкая история, – там я тоже жил. Когда гуляю по Центральной площади, сожалею, что она так и не стала живой, как это бывает в европейских городах, где это обычно самое интересное, насыщенное пешеходное пространство. А на месте «Колизея», на мой взгляд, если и было, что строить, то экспоцентр или Дворец конгрессов – в Ижевске ведь негде проводить серьёзные конференции. Нет современного концертного зала на пару тысяч мест. Вот такой социально значимый объект может стоять в обрамлении площади, но не жилой дом.
Умение преодолевать кризисы
Сергей Рогозин: Помните свои впечатления от первой поездки за границу?
– Один из первых официальных выездов был в 1992 году в Германию (я тогда был главой исполкома Ижевского горсовета). Ижевск тогда начал работать с фирмой Simens, мы планировали на мотозаводе производство телекоммуникационного оборудования. В городе тогда всё было по талонам, полки в магазинах пустые, а в тот самый момент назревала патовая ситуация: хлеба в городе оставалось на два дня. Зерна не было. Мы тщательно это скрывали, потому что иначе началась бы массовая паника. Табачный бунт мы уже пережили, но хлебный был бы страшнее.
И вот мы приехали на переговоры к немцам, те поселили нас в пятизвёздочный отель. Утром мы вышли на завтрак в гостиничный ресторан. Знаете, вот что в мире существует съедобного и вкусного, всё это там было – лежало в полном доступе по принципу шведского стола. Представляете, какое шоковое у нас было состояние? Здесь – голод, талоны на спички и сахар, а там – полное изобилие. Потом мы зашли в немецкие магазины и убедились, что огромный выбор товаров там не только для постояльцев роскошных отелей, но и для всех людей.
Конечно, в России вздохнули легче, когда стали частью мирового рынка. Тогда в первую очередь мы поддержали хлебозаводы – дали им кредит за счёт городского бюджета. Хлебозаводы провели модернизацию. И пошло зерно. А за ним – и остальная продукция. Ижевск «выдохнул».
Потом обвал цен, приватизация, ГКЧП, неплатежи, дефолты. Кризис за кризисом. Но как поётся в песне: «Мы всё прошли, мы всё преодолели». И не только потому, что во всех сферах были свои, лучшие антикризисные управляющие, а потому что была поддержка со стороны людей – с их ижевским характером, стойких, самодостаточных, уважающих себя, свою историю, свой город.
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