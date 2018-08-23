Главная » Общество » Планёрка с Анатолием Салтыковым. «Живя в Ижевске, нужно мыслить на уровне страны и мира»

Планёрка с Анатолием Салтыковым. «Живя в Ижевске, нужно мыслить на уровне страны и мира»

23 августа
0

В редакции вспомнили, как город оказался на пороге хлебного бунта, и задались вопросом, почему среди депутатов мало представителей бюджетных профессий.

%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%8b%d0%ba%d0%be%d0%b2 Планёрка с Анатолием Салтыковым. «Живя в Ижевске, нужно мыслить на уровне страны и мира»

Анатолий Салтыков стал первым всенародно избранным мэром Ижевска в 1994 году. В 1998 году Ижевск проголосовал за него второй раз, ясно показав, на чьей он стороне в долгом, вышедшем на федеральный уровень конфликте между республиканской и городской властью. В 2001 году Салтыков оставил свой пост. Сегодня он – Почётный гражданин Ижевска, Почётный член Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Задание УП. Гражданская позиция

В редакцию Анатолий Иванович пришёл с распечаткой номера «Удмуртской правды» от 12 апреля 1996 года, на первой полосе которого была опубликована статья «Корни противостояния»: в Ижевске тогда шло продолжительное противостояние республиканской власти и Городской думы, и редакция встала на сторону мэра, который отстаивал необходимость точного следования Конституции Российской Федерации. Сейчас, когда Ижевск уже три месяца живёт без главы и депутаты Гордумы не приходят к единому мнению по поводу кандидатов на эту должность, Анатолий Салтыков вновь обратился к гражданской позиции журналистов:

– Позвольте мне учинить небольшую провокацию. Может быть, редакция возьмётся провести исследование – хотят ли жители Ижевска сами всенародным голосованием выбирать главу города или доверяют этот выбор депутатам Гордумы. И вообще исследовать, какой из методов выбора главы города наиболее эффективен. А вторая провокационная тема – порассуждать, почему в Гордуме практически не представлены те люди, ради которых существует бюджет города (а это – основная деятельность местного самоуправления), – работники детских садов, школ, поликлиник? Сейчас значительная часть депутатов – представители бизнеса. Давайте порассуждаем, правильно ли это, эффективно ли одобряемое ими распределение средств.

Вопрос

– Герой нашей прошлой «Планёрки» депутат Гордумы Дмитрий Сурнин задаёт вопрос: что из прошедшего за прошлый год стало для вас позитивным, а что негативным?

– Мне не понравилось, что депутаты Гордумы скорректировали Устав города. Всё–таки депутаты должны быть ответственны перед горожанами, которые их избирали. Из позитивных впечатлений – в Ижевске появились хорошие дороги, по которым приятно ездить. А мой вопрос следующему участнику планёрки я задам вслед за Чернышевским: что делать?

Игорь Егоров: Анатолий Иванович, вам предлагают вернуться в кресло главы города?

– Да, предлагают. Но я считаю, что в одну воду дважды не входят.

– Вас узнают на улице?

– Часто. Люди благодарят, вспоминают, когда и чем я смог им помочь. Недавно подошла женщина: она вспоминала, как после пожара, который она пережила, я нашёл ей жильё, оказал какую–то материальную поддержку. Другая женщина подошла с напоминанием, как мы нашли печника и помогли ей сложить новую печь, когда прямо накануне зимы у неё, жительницы частного сектора, рухнула старая. Конечно, я не помню их: таких частных обращений у нас были тысячи. На фоне крупных работ, которые мы вели тогда в городе, эти детали со временем стираются из памяти, но тогда мы понимали: решение беды конкретного человека не менее важно, чем строительство новой школы.

Энвиль Касимов: Для меня важно, что в годы вашего руководства в городе появилась муниципальная галерея, как ответ на запрос местных деятелей искусств.

– Да, мы сломали уродливые общественные туалеты под ЦУМом, построили галерею. Я помню, как мы проводили городской пленэр, который собрал множество художников: в городе тогда появилось много скульптуры.

А больше всего я горжусь Муниципальным камерным хором, который возглавил выдающийся дирижёр Владимир Михайлов. Я вытащил наш хор на первую презентацию Удмуртии в Совет Европы в Страсбург. Это была первая официальная презентация российских городов на европейском уровне, и Европа тогда познакомилась с новой Россией через город Ижевск. Наш муниципальный хор выступал на знаменитой лестнице Дворца Европы. После этого он получил пять дипломов на фестивале в Греции – единственный из десятков хоров из разных уголков мира собрал такой комплект наград. Потом по линии ООН их приглашали на празднование тысячелетия христианства в Вифлеем.

Мы начали программу «Ижевск – цветущий город». Высадили цветы. И люди тут же выкопали эти тюльпаны вместе с луковицами, забрали себе. Но мы не бросили затею, начали готовить специалистов (без профессионалов не продвинешь ни одну идею). Начали работать над семенным фондом. Я требовал, чтобы люди не застревали на местном уровне: живя в Ижевске, нужно мыслить на уровне страны и мира. Постоянно отправлял их в Москву, на всероссийские выставки по цветоводству, по ландшафтному дизайну. Раз, другой съездили, а потом сами начали занимать там призовые места. Кончилось тем, что наше цветочное хозяйство три года подряд признавалось лучшим в Российской Федерации. И голландцы приехали к нам учиться! Не только мы у них перенимали опыт, но и они у нас.

Анна Вардугина: В 1995 году вы получили звание «Мэр России». Вы знаете, за что именно?

– В Ижевске были проведены первые в России выборы мэра. Создан первый в России Устав города. Отработана нормативно–правовая база. При этом мы продолжали стройку. Только в 1991 году мы сдали 400 тысяч квадратных метров жилья. Даже сегодня этот уровень не достигнут. Причём мы строили и сдавали целыми микрорайонами со всей инфраструктурой – детскими садами, школами, почтовыми отделениями, аптеками. После того, как я сложил с себя полномочия мэра, в Ижевске 15 лет не строилась ни одна школа. А мы строили по 2–3 в год, причём некоторые из них были на 1200–1600 учащихся. Тогда со всех инвестиций существовали отчисления 5–7 процентов, которые шли на создание социальной инфраструктуры. Знаю, что сегодня обсуждается возможность возврата к этой системе. Это было бы правильно, потому что детские сады и школы нужно строить непрерывно: старый фонд изнашивается, устаревает морально. Невозможно создать современные школьные компьютерные классы и лаборатории в здании 1960–х годов постройки. А со временем нам понадобятся ещё более технологичные объекты.

Энвиль Касимов: 1990–е были временем «весёлым»: на улицах стреляли. Вам угрожали когда–нибудь?

– По серьёзному, кажется, нет. Я выстроил такую систему, что решение вопросов зависело не от мэра лично, а от следования законам и местным правилам. Если кто–то хотел получить участок земли под точечную застройку в центре Ижевска, ему бесполезно было идти с предложением о продаже участка ко мне: вот у нас есть принятый генеральный план застройки города – если твой проект с ним не согласуется, ничего не поделаешь. И точечной застройки в Ижевске за годы, пока я был мэром, не было.

– Есть у вас в Ижевске любимые места?

– Конечно, я люблю этот город и никогда даже не думал уезжать отсюда. Мне симпатична набережная. Люблю улицу Кирова в районе электромеханического завода, где жил двадцать лет. Нравится бульвар Гоголя, вокруг которого в последние годы была такая громкая история, – там я тоже жил. Когда гуляю по Центральной площади, сожалею, что она так и не стала живой, как это бывает в европейских городах, где это обычно самое интересное, насыщенное пешеходное пространство. А на месте «Колизея», на мой взгляд, если и было, что строить, то экспоцентр или Дворец конгрессов – в Ижевске ведь негде проводить серьёзные конференции. Нет современного концертного зала на пару тысяч мест. Вот такой социально значимый объект может стоять в обрамлении площади, но не жилой дом.

Умение преодолевать кризисы

Сергей Рогозин: Помните свои впечатления от первой поездки за границу?

– Один из первых официальных выездов был в 1992 году в Германию (я тогда был главой исполкома Ижевского горсовета). Ижевск тогда начал работать с фирмой Simens, мы планировали на мотозаводе производство телекоммуникационного оборудования. В городе тогда всё было по талонам, полки в магазинах пустые, а в тот самый момент назревала патовая ситуация: хлеба в городе оставалось на два дня. Зерна не было. Мы тщательно это скрывали, потому что иначе началась бы массовая паника. Табачный бунт мы уже пережили, но хлебный был бы страшнее.

И вот мы приехали на переговоры к немцам, те поселили нас в пятизвёздочный отель. Утром мы вышли на завтрак в гостиничный ресторан. Знаете, вот что в мире существует съедобного и вкусного, всё это там было – лежало в полном доступе по принципу шведского стола. Представляете, какое шоковое у нас было состояние? Здесь – голод, талоны на спички и сахар, а там – полное изобилие. Потом мы зашли в немецкие магазины и убедились, что огромный выбор товаров там не только для постояльцев роскошных отелей, но и для всех людей.

Конечно, в России вздохнули легче, когда стали частью мирового рынка. Тогда в первую очередь мы поддержали хлебозаводы – дали им кредит за счёт городского бюджета. Хлебозаводы провели модернизацию. И пошло зерно. А за ним – и остальная продукция. Ижевск «выдохнул».

Потом обвал цен, приватизация, ГКЧП, неплатежи, дефолты. Кризис за кризисом. Но как поётся в песне: «Мы всё прошли, мы всё преодолели». И не только потому, что во всех сферах были свои, лучшие антикризисные управляющие, а потому что была поддержка со стороны людей – с их ижевским характером, стойких, самодостаточных, уважающих себя, свою историю, свой город.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0 %d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%83%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d0%b0 Анна ВАРДУГИНА Все материалы этого автора

Читать также

От редактора. Юбилей великой битвы
23 августа
75 лет назад на Курской дуге сошлись в страшной битве советские войска и войска гитлеровской Германии...
В столице Удмуртской Республики прошел заключительный этап Республиканской акции «Эстафета флага Российской Федерации»
22 августа
Мероприятие, прошедшее на Центральной площади Ижевска, собрало неравнодушных соотечественников....
В Ижевске прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации
22 августа
**Одним из наиболее ярких событий сегодняшнего дня стал финал Республиканской акции «Эстафета Флага Р...
22 августа россияне отмечают День Государственного флага Российской Федерации
22 августа
**Праздничные мероприятия, посвящённые этой дате, проходят сегодня во всех муниципальных образованиях...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо