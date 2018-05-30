Встреча с журналистами была посвящена подготовке к новому отопительному сезону и начавшейся ремонтной кампании на теплосетях Ижевска. В качестве «точки отсчета» этой масштабной работы была представлена площадка по реконструкции магистральных трубопроводов на ул. 7-я Подлесная, 28. Она стала первым объектом летней программы обновления сетей УКС.
С 14 мая подрядная организация ведет здесь работы по замене 180 метров трубы подземной трассы диаметром 500 мм. Вместо отработавших свой ресурс коммуникаций укладывают современные стальные трубопроводы в пенополиуретановой изоляции, которые практически не подвержены коррозии и должны прослужить не менее 25 лет. Выполнение этого проекта позволит повысить надежность теплоснабжения 130 домов и других объектов в близлежащих микрорайонах городка Металлургов. При этом работы на объекте не влияют на подачу ГВС абонентам, получающим ресурс от данной теплосети. На время реконструкции предусмотрены специальные заглушки, которые позволяют «отсечь» участок перекладки труб и подавать ГВС горожанам.
Рассказывая о задачах ремонтной кампании на теплосетях, руководитель ООО «УКС» отметил, что в текущем году физические объемы замены трубопроводов несколько меньше – 27 км, чем в прошлом году, когда УКС заменили почти 40 км. Вместе с тем энергетики сделали акцент на реконструкции тепловых пунктов – запланировано модернизировать оборудование 12 ЦТП, что в 2 раза больше, чем в 2017 году.
«Мы сняли самые острые и напряженные моменты, связанные с теплосетями, в течение ремонтных кампаний 2016 и 2017 гг. Сейчас настал тот момент, когда необходимо обратить повышенное внимание на оборудование ЦТП, - прокомментировал Ярослав Балобанов. - Если тепловые пункты будут в неудовлетворительном состоянии, то бесполезно перекладывать сети, возможности которых рано или поздно достигнут пределов работоспособности ЦТП. Поэтому сейчас, сняв пиковые проблемы по теплосетям, возвращаемся «к корням» для того, чтобы выровнять всю тепловую систему и сделать ее более надежной».
Кроме того, новшеством ремонтной кампании-2018 стал дистанционный мониторинг производства работ на объектах. «С этого года в техническом задании для всех подрядных организаций, выполняющих работы по реконструкции теплосетей, включены требования по установке видеокамер, которые можно использовать для мониторинга ситуации на объекте в онлайн-режиме, - уточнил директор УКС. - Если есть какие-то неточности в выполнении работ, в технике безопасности и охраны труда, все это мы можем видеть дистанционно, контролировать и корректировать, не выезжая на объект. Такие же видеокамеры применяет в настоящее время и центральная ремонтная служба УКС – ведется онлайн-видеосъемка на значимых, крупных площадках ремонтных работ по устранению повреждений теплосетей».
Говоря о состоянии теплосетей Ижевска и результатах, которых теплоснабжающей компании удалось добиться за двухлетний период крупных инвестиций в обновление труб и оборудования, Ярослав Балобанов подчеркнул, что уровень повреждаемости теплосистемы заметно снизился. Подтверждение тому – статистика прошедшего отопительного сезона: в работе сетей отопления отказов было на 20% меньше, чем в предыдущий осенне-зимний период.
Способствует этому и качественная диагностика теплосетей в ходе гидравлических испытаний. Сегодня, как и на протяжении последних нескольких лет, «Удмуртские коммунальные системы» проводят испытания трасс опрессовочной машиной. «Если раньше теплоисточники – ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 «давили» теплосети огромными протяженными участками, и от ГВС приходилось отключать сразу по полгорода, то сейчас мы можем диагностировать сети короткими участками, - рассказал руководитель УКС. - Во-первых, это дает возможность проверить трубы более тщательно и оперативно выявить слабые места. Во-вторых, позволяет отключать ресурс только у тех абонентов, которые попадают в зону проведения испытаний. Как правило, это несколько микрорайонов и не более 100 домов и объектов одновременно».
Также он подчеркнул, что гидравлические испытания в этом году идут в полном соответствии с графиком, а по некоторым этапам даже с опережением. «На тех участках, где это возможно, мы принимаем все меры для того, чтобы сократить сроки испытаний и включить ГВС жителям раньше запланированного», - добавил Ярослав Балобанов. При этом отметил, что сроки отсутствия ресурса находятся в прямой зависимости от состояния теплосетей на том или ином участке, и все же главная задача энергетиков - сделать систему надежной, готовой к прохождению зимних температурных максимумов.
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