В кресло главного редактора «Удмуртской правды» во время очередной планёрки сел выдающийся педагог и учёный с мировым именем Сергей Максимович Решетников – профессор, доктор химических наук, создатель кафедры физической и органической химии УдГУ, который и сейчас, в свои 76 лет, продолжает публиковать научные работы, готовит на родной кафедре молодых специалистов и продвигает разработки вузовской науки в производство. Он ответил на вопросы сотрудников редакции и дал им «долгосрочное» задание.
Задание
Образ учёного
Около 15 лет назад Сергей Решетников в течение девяти месяцев был и.о. декана кафедры журналистики УдГУ и курс работы «УП» определил с основательностью стратега, хорошо знающего об эффекте печатного слова:
– Я бы попросил редакцию о долгосрочной работе по формированию общественного мнения, в котором молодой талантливый учёный, занимающийся инновационными исследованиями и прикладной наукой, будет национальным героем. Сейчас учёные чувствуют себя недооцененными и даже ненужными стране не только из–за невысоких зарплат, но и потому, что о них не говорят, их открытия и разработки не становятся резонансными событиями. А ведь многие из них – потенциальные звёзды международного масштаба, большие умницы, их работа меняет наше будущее.
Ещё одна важная тема – перспективы инвестирования в академическую и вузовскую науку. Сегодня учёным приходится самостоятельно налаживать связи с потенциальными инвесторами – чаще всего, молодыми людьми, которые заработали более–менее серьёзные деньги и не хотят держать их мертвым грузом в банке, предпочитая вкладывать в перспективные проекты. Беда нашего времени в том, что инвесторы предпочитают короткие проекты с быстрым возвратом денег, какие бывают только в сфере торговли: в декабре купили, в январе продали, посчитали прибыль. В науке так не бывает. Например, на нашей кафедре разработали ингибиторы коррозии, которые эффективно защищают металл от ржавчины в любых условиях. Я сам нанёс смазку с этими ингибиторами на свои амбарные замки 28 лет назад, и они до сих пор как новые, и останутся такими до конца моего века. Но если внедрять ингибиторы в производство, то прибыли придётся ждать минимум три года. И мне кажется важным убедить потенциальных инвесторов, что оно того стоит, что Удмуртия должна закрепить за собой статус высокотехнологичного региона, где претворяются в жизнь современные наукоёмкие разработки.
Энвиль Касимов:
– Ваших учеников коснулась проблема утечки мозгов? Они работают в регионе или уезжают?
– Недавно у меня защитился тринадцатый кандидат наук. Из них по специальности работают меньше половины. Остальные – там, где абсолютно не нужна учёная степень. Две девушки вышли замуж и уехали в Татарстан и Башкортостан. А один из моих учеников, работающий в нефтяной отрасли, защитил кандидатскую. Я тут же предложил ему пойти работать на нашу кафедру – он прекрасный учёный, умный парень. Но когда мы сравнили, сколько получает в вузе доцент, кандидат наук и сколько получает инженер первой категории в нефтяной компании (его нынешняя работа) – вопрос о его переходе в УдГУ тут же был снят. Мы должны признать, что в наше время произошло обесценивание труда учёного, научного работника, преподавателя высшей школы. Знаете, почему моё поколение, которому уже за 70, всё ещё работает? Не только потому, что мы такие талантливые, незаменимые и бодрые и хотим заработать побольше денег, а в первую очередь потому, что больше некому – молодые специалисты на наши зарплаты просто не идут.
– Мы знаем о том, что ставка доцента вуза и даже профессора намного ниже, чем зарплата офицера армии, хотя учёные своей работой тоже защищают интересы страны. Почему вы не боретесь за высокие зарплаты?
– Когда меня спрашивают, почему я не ухожу на пенсию, а продолжаю работать, я честно отвечаю, что умею в жизни только одно – заниматься научной работой. Я со школьной скамьи хотел быть учёным–исследователем. У меня был большой жёсткий портфель, из–за которого меня уже тогда дразнили «профессором», и мне это нравилось. И я знаю многих высоковозрастных преподавателей вузов, которые не смогут заниматься чем–то другим. А поскольку они все уже пенсионеры по возрасту, они не станут тратить драгоценное время на борьбу за зарплаты – им важнее закончить их исследования, которым они посвятили жизнь. А новое поколение научных сотрудников в вузах настолько малочисленно, что оттуда революции тоже ждать не приходится. Кроме того, все мои аспиранты последнего времени – из благополучных семей, в которых могут потерпеть, что молодой учёный будет сидеть на шее у папы с мамой и заниматься любимым делом.
Анна Вардугина:
– Должно ли высшее образование быть практически всеобщим? Сегодня большинство выпускников школ идут в вузы, в результате у всех молодых людей есть дипломы, которые зачастую им даже не пригождаются при трудоустройстве. Высшее образование сегодня нужно больше для социального статуса, чем для получения необходимых навыков и знаний.
– Это очень серьёзный вопрос наших дней, и он связан с качеством образования. В советское время около 20 процентов выпускников школ шли на высшее образование (больше было невозможно, потому что в вузах страны было всего столько мест), примерно 25 процентов шли в техникумы, остальные определялись по рабочим специальностям. Сегодня же количество выпускников школ и количество мест для первокурсников в вузах практически сравнялось. Бюджетные места ограничены, но вузы, чтобы выживать, добавляют к ним максимум платных мест. И все они оказываются заполнены. Кем? Детьми из обеспеченных семей, готовых содержать неработающего студента. Было бы хорошо, чтобы платное место в вузе оплачивал будущий работодатель, тогда обучение было бы не ради галочки, а более ответственным и молодой специалист получал бы после выпуска работу по специальности (и был бы обязан отработать вложенные в его образование средства). А пока платят папы и мамы, образование в самом деле будет всего лишь подтверждением социального благополучия семьи.
При этом сократить количество платных мест, чтобы готовить только ограниченное число действительно мотивированных студентов, вузы не могут себе позволить. В нашей системе образования сокращение количества студентов в вузе повлечёт за собой сокращение штата преподавателей и всего персонала.
При поддержке ректора Виталия Журавлева в годы перестройки мы смогли отстоять позицию, что количество преподавателей не должно сокращаться, если они отсеивают студентов за неуспеваемость. Это было важнейшее решение для повышения качества образования, потому что до этого момента было так: если на первый курс принимали 1000 студентов, а ко второму их оставалось 900 (остальные вылетали за неуспеваемость), то вуз был обязан сократить 10 преподавателей. Если к третьему курсу отчисляли ещё сотню студентов, то автоматически нужно было уволить ещё десять преподавателей. И над преподавателем, ставящим «неуд» в зачётку прогульщика и неуча, метафорически нависал декан с требованием поставить хотя бы трояк, чтобы вслед за отчислением этого двоечника с кафедры не пришлось увольнять преподавателя. Мы натягивали оценки откровенным обалдуям, чтобы не лишились работы наши коллеги.
И вот эта система вернулась снова. Вуз опять связывает количество преподавателей с контингентом студентов. И пока так будет, мы, чтобы не попасть под каток сокращений, будем «жалеть студента» и выдавать дипломы тем, кто, строго говоря, их не заслуживает.
Надежда Бондаренко:
– Но всё же есть студенты умные, с хорошей базой знаний, мотивированные?
– Конечно. В каждом потоке, на каждом курсе есть свои звёздочки. Есть отличные дипломные работы, которые мы смело выставляем на конкурсы. Например, недавно наш студент получил грант программы «УМНИК» на два года – а это неподотчётные 500 тысяч рублей. И когда он пришёл ко мне и сказал, что хочет продолжать изучать то направление, в котором получил грант, на душе у меня было очень радостно. Я увидел, что человек почувствовал себя востребованным, поверил в свои силы, вдохновился и имеет хорошие перспективы стать серьёзным высококлассным специалистом.
О качестве жизни и секретах выращивания картошки
Нина Пузанова:
– Как вы поддерживаете свое физическое и творческое здоровье?
– Сплю не менее 7 часов в сутки. Исключил из рациона всё сладкое. По возможности избегаю красного мяса. Конечно, иногда хочется сочный говяжий стейк, но обычно довольствуюсь куриным филе. Кроме того, моя домашняя «надсмотрщица» вообще не даёт мне хлеба.
Только в гостях или где–то на банкете я «отрываюсь» – с удовольствием ем бутерброды и выпечку. Ещё у меня дома установлена перекладина, на которой я подтягиваюсь. Утром, едва встаю, иду висеть на ней – для преподавателя, который полжизни проводит с мелом у доски, это лучшая технология привести позвоночник в норму. Ну и летом – обязательные садово–огородные работы.
В Кенском лесу у меня есть садовый участок, где я сажаю картофель по особой технологии. Осенью после уборки картофеля засеваю делянку семенами горчицы. Когда горчица подрастает, всё перекапываю и нагребаю землю в гребни высотой около полуметра. Так она остается зимовать. В самом начале мая делаю в этих гребнях лунки на расстоянии 50 сантиметров и в каждую лунку насыпаю лопатку золы из своей бани и поливаю её раствором перманганата калия (в просторечии – марганцовкой), чтобы убить возможных паразитов. Ещё я учитываю, что весной солнце встает не строго на востоке, а на юго–востоке, и располагаю гребни так, чтобы они получали как можно больше солнечного света. Затем иду на базар к своему «контрагенту» (бывшему агроному) и покупаю пару маленьких вёдер пророщенного картофеля минимум двух сортов. И каждую картофелину сажаю так, чтобы проростки смотрели вверх. И уже в конце мая моя картошка всходит ровными рядами. Если смотреть в пересчёте, то я снимаю 600–700 килограммов картофеля с гектара. Это раза в три больше, чем в обычном крестьянском хозяйстве.
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