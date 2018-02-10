Сборная школьников из Удмуртии и ещё трёх регионов победила в крупнейшем химическом турнире России С 1 по 7 февраля в МГУ имени М.В. Ломоносова проходил Межрегиональный химический турнир – командное с...

Будущее за их идеями! В конце января в «Кванториуме» прошёл Региональный чемпионат JuniorSkills JuniorSkills - это интеллектуальные соревнования среди школьников, которые проводятся практически в к...

ИжГТУ: в авангарде науки Главный технический вуз республики не только кузница промышленных кадров, но и научный центр....