За последние годы количество полномочий органа государственного жилищного надзора увеличилось в десять раз. Изменился и функционал: инспекция стала исполнять не только технический надзор за содержанием многоквартирного жилищного фонда, но и юридический, и экономический надзор. Заметно за последние годы повысился в Удмуртии и уровень грамотности потребителей жилищно–коммунальных услуг. Более требовательный клиент ждёт более качественной работы как от коммунальщиков, так и от надзорных органов. Для коллектива инспекции это хороший вызов, способствующий личному и профессиональному росту. Так считает Марат Исмагилов, главный государственный жилищный инспектор Удмуртской Республики. На этой неделе он занял кресло главного редактора, чтобы провести с журналистами планёрку.
Энвиль Касимов: Куда смотрит жилинспекция – сегодня 1 июня, а на дворе погода совсем не летняя…
– На погоду мы, к сожалению, влиять не можем. Наша задача – контроль за рынком услуг ЖКХ. То есть в какой–то мере мы можем влиять на погоду в доме. Человек не может жить с протекающей крышей, с текущими трубами, с подвалами, в которых стоит вода. Наша задача – следить за тем, чтобы техническое состояние дома было пригодно для проживания.
Граждане сегодня оплачивают услугу по управлению общедомовым имуществом, поэтому у них не должна болеть голова о том, чтобы в доме было чисто, все инженерные системы в доме функционировали без сбоев, были свет, вода и тепло. И если этого не происходит, вмешиваемся мы и понуждаем нерадивых коммунальщиков работать как следует, то есть оказывать жителям качественные услуги.
– Нина Пузанова: Как вы считаете, вам это удаётся? Качество услуг в ЖКХ в Удмуртии в последние годы стало выше?
– Количество обращений в жилищную инспекцию не уменьшается, но мы отмечаем, что жалобы стали более аргументированные. Люди становятс\я более образованными, они изучают нормативные акты и законы. Многие начали внимательно читать договоры управления домов и обращаются к нам с жалобами на то, что управляющие компании не исполняют те или иные пункты договора. Как правило, большинство договоров заключались на этапе становления рынка, и компании не особенно задумывались о том, что они в них понаписали и смогут ли выполнить их за те деньги, которые собирают с жильцов. Сейчас они за это расплачиваются. Кроме того, за последние годы в республике был выполнен большой объём капитальных и текущих ремонтов, то есть состояние жилищного фонда улучшилось. У нас больше нет домов с затопленными подвалами. Да, случаются аварийные ситуации, но «плавающих» подвалов не осталось.
Надежда Бондаренко: Когда в 2005 году был принят новый Жилищный кодекс, он дал большие права собственникам, но сейчас государство «отыгрывает» назад, с каждым годом ужесточая государственный контроль за рынком ЖКУ. На ваш взгляд, это правильно? Или всё–таки – это временная мера?
– Основным посылом принятого Жилищного кодекса была самоорганизация собственников по управлению своим жильём. Время показало, что не все готовы к этому, не все могут быть ответственными хозяевами своего дома. Но государство вмешивается в этот процесс точечно. В первый раз это произошло, когда был принят Закон о создании системы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов и взнос на капремонт стал обязательным. Во второй, когда была введена система лицензирования управляющих компаний. Сегодня – это два государственных рычага, которые используются для контроля на рынке услуг ЖКХ. Но при этом задачи вернуться к полному государственному контролю над отраслью нет. Все основные решения – кому доверить управление или ремонт своего дома – принимают собственники. Государство лишь осуществляет контроль за исполнителями услуг.
– В СМИ то и дело появляется информация о том, что в том или ином мегаполисе жильцы устраивают бассейны на крышах домов. У нас в республике такие случаи были?
– Бассейнов на крышах домов у нас пока не было. А вот со случаями, когда жильцы самовольно захватывали подвалы жилых домов и устраивали там сауны, мы сталкиваемся практически каждый год. Особенно много таких самозахватов было в конце 90–х и начале 2000–х. По закону устройство саун в подвалах незаконно и их надо сносить. Но собственники сегодня научились считать деньги, поэтому, если это сооружение не влияет на конструктив дома, то они требуют, чтобы жилец оплачивал аренду за использование подвала.
О наболевшем
Юлия Русанова: Жильцы нашего дома по ул. Коммунаров, 223 уже обращались к вам с проблемой по поводу разрушающейся на крыше ротонды. Вы даже приходили к нам на собрание и выступали перед жильцами. Но вопрос окончательно не решён. Мы заплатили более 110 тысяч за консервацию ротонды, сняли с фасада осыпающуюся лепнину. Но что делать дальше? Чтобы восстановить исторический облик дома, нужны огромные деньги, которых у нас просто нет…
– Действительно, проблема восстановления фасадов домов, построенных в сталинскую эпоху, существует. С ней столкнулись жители домов на Коммунаров, 221; Советская, 34; Удмуртская, 231, М. Горького, 45 и других. Их фасады украшены такими элементами, как ротонды и пики с шарами на крышах, лепнина на фасадах и балконах. Однако эти дома не являются памятниками истории и культуры, поэтому за их содержание отвечают собственники домов и нанятые ими управляющие организации. Но, с другой стороны, эти дома являются украшением города и надо их сохранить в первозданном виде. Как это сделать?
До 2010 года фасады домов в центре города ремонтировали за счёт городского бюджета, сейчас это невозможно. В настоящее время бюджеты муниципалитетов формируются по программному принципу. Деньги на ремонт фасадов могут быть выделены, только если в городе будет принята соответствующая муниципальная программа. С такой инициативой надо выходить. Другое дело, что сейчас у города на это нет средств. Надо поднимать этот вопрос на уровне республике и России, чтобы и там принимали соответствующие программы. По–другому не получится. Или за счёт собственников и программный подход.
Надежда Бондаренко: Этим летом в Ижевске вновь проведут опрос населения по выбору способа оплаты за отопление в течение всего года или «по факту», только в отопительный сезон. Основная причина недовольства людей при первом способе – это перерасчёты по итогам года, которые проводят энергетики. Жильцы воспринимают их очень негативно. Можга и Воткинск уже перешли на оплату за тепло «по факту». Как люди воспринимают нововведение? Жалоб стало меньше?
– Система оплаты за отопление «по факту», однозначно, более правильная. Коммунальные услуги – это тот же товар, который мы покупаем. В магазине или на рынке мы ведь платим только за то количество товара, которое нам взвесили. Так и здесь. В каждом доме сегодня есть приборы учёта тепловой энергии, и мы должны платить по их показаниям.
Конечно, в Можге и Воткинске этой зимой не всё шло гладко, были сбои и жалобы, но это не говорит о том, что система оплаты «по факту» порочна. Проблемы возникали из–за того, что УК, ТСЖ и РСО не смогли наладить нормальную систему взаимодействий, то есть из–за плохого сервиса. Мало поставить в дом теплосчётчик, надо правильно снять показания, своевременно их передать, корректно рассчитать платёж и вовремя выставить счёт. А чтобы вся эта цепочка работала как часы, необходимо время.
О личном
Энвиль Касимов: Сколько жителей республики знают ваш сотовый телефон?
– В моей телефонной книге более 5 тысяч номеров жилищных активистов со всей республики, и любой из них может мне позвонить, чтобы задать вопрос или пригласить на собрание. Так уж сложилось.
До прихода в жилинспекцию я возглавлял общественную организацию «Объединение советов домов УР», и из 8,5 тысячи многоквартирных домов республики более 5 тысяч входили в неё. А так как штат у нас был небольшой, мне самому приходилось решать многие вопросы и общаться с людьми, Когда возглавил жилинспекцию, не стал менять стиль работы. Я считаю, что чиновник такой же житель республики, ходит по тем же дорогам, он не должен отгораживаться от людей.
– А на ночь телефон отключаете?
– Нет. У нас в республике люди достаточно вежливые, и по ночам звонят, только если ситуация действительно экстренная.
Надежда Бондаренко: Мы вас знаем как общественного деятеля, руководителя жилинспекции, который отстаивает интересы простых людей. Но, наверное, и вам ничто человеческое не чуждо. Есть какие–то увлечения, хобби?
– Каких–то особых увлечений у меня нет. Времени не хватает, домой прихожу поздно. Летом люблю покататься на велосипеде, зимой на лыжах. Читаю, но в основном специальную литературу и нормативные акты. Сам пишу законопроекты. Последняя моя законодательная инициатива, которую поддержали в Минстрое РФ, – будет принят отдельный закон по жилищному надзору.
«УП» Задание
Как сделать город умным?
– Сегодня о проблемах ЖКХ пишут много, и это правильно. Но я считаю, что журналисты должны больше погружать читателей в тему будущего ЖКХ. Минстрой РФ внёс в Правительство России заявку о дополнении приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда». Согласно предложению ведомства, проект должен быть расширен новым направлением «Умный город», и финансирование приоритетного проекта может быть увеличено.
Удмуртия, в частности Ижевск, Глазов и Сарапул, заявлена пилотным регионом, в котором будут внедряться «умные решения». Уже в этом году в республике планируется внедрить новые технические, умные решения при благоустройстве «пилотных» дворовых и общественных пространств. И об этом надо больше рассказывать.
Вообще умный город – это не только коммунальная сфера, здесь важны комфортность города, архитектурные решения, общественное пространство, которое начинает играть всё более значительную роль в развитии территории. «Умный город» – понятие комплексное.
Фото Сергей РОГОЗИН
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