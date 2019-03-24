В 1990-е годы школам разрешили быть разными: появились профильные классы, новые системы обучения и воспитания, поменялись учебники. В России заговорили об инновационном движении в образовании. Именно тогда – в 1990 году – в Ижевске, в числе первых школ повышенного уровня в Удмуртии, появился Гуманитарный лицей. В его стенах ученики начали изучать проектную деятельность и благодаря тьюторам строить карьеру прямо со школьной скамьи. Бессменный руководитель Гуманитарного лицея Михаил Черемных на прошлой неделе занял кресло главного редактора «УП» и рассказал о значительных изменениях в современном образовании, важности человеческого капитала и первых задачах в роли советника мэра Ижевска по стратегии социально-экономического развития.
Анна Вардугина: Как вы себя самоопределяете?
– Это вопрос, которым должен задаваться каждый человек на разных этапах жизни. Я профессионально занимаюсь развитием. Переход на новый уровень развития всегда достаточно сложное и рискованное действие. Если говорить о личностном развитии, человек должен практически умереть в старом качестве и родиться в новом. Он должен отказаться от старых установок и шагнуть в неизведанное. Этот переход в новое пространство, новое качество философы маркируют как очень значимую человеческую ситуацию. Фактически как ситуацию рождения Человека. И я есть тот, кто помогает эти переходы делать. Неважно – людям, организациям или городу.
Игорь Егоров: Тьюторство развито только в вашем лицее?
– Нет, сейчас это практикуется во многих школах нашей страны. Тьюторство – это профессия, которая изначально появилась в средневековых английских вузах – Оксфорде и Кембридже. Под тьюторством понимают сложившуюся форму университетского наставничества. Сначала это были старшекурсники, которые помогали студентам-новичкам ориентироваться в предметах, преподавателях, правилах университета. Потом эта деятельность закрепилась, развилась и стала профессией. Сегодня университет – это сложная конструкция. Например, Кембриджский университет – это управляющий офис и 33 колледжа. Чтобы в этой огромной конструкции разобраться, конечно, кто-то должен помогать студенту ориентироваться и строить свой путь в университетском образовании. Но важно не только помочь понять, куда двигаться, но и вместе анализировать результаты.
Энвиль Касимов: ЕГЭ – это хорошо или плохо?
– В этом году исполнилось ровно 10 лет, как в России ввели ЕГЭ. Такая система приёма экзаменов должна была решить несколько задач. Первое – приведение в единообразие школьных программ. Второе – отказ от вынужденной сдачи экзаменов два раза подряд: в школе и в вузе. Третий момент – ликвидация субъективности в оценке знаний школьника. Это положительные стороны ЕГЭ. Ещё должна была уйти коррупция при приёме в вуз. Но на полях замечу, что почти сразу она перешла в школы – появилось очень много «липовых» 100-балльников. И есть очень большой минус. Введение ЕГЭ в стране шло одновременно с разработкой новых Федеральных государственных образовательных стандартов. В реальности они вообще не состыковались. Сейчас мы имеем потрясающего содержания стандарты. В них всё заложено: про тьюторство, индивидуальные программы, проектирование, персональные образовательные маршруты, сетевое взаимодействие. Но ЕГЭ, умощняясь, сейчас является самым большим тормозом введения стандартов. Его недостаток в том, что единый госэкзамен по содержанию построен как отчёт выпускника о накопленных (выученных) им знаниях, а не о его умениях, опыте и представлениях о мире и себе самом.
Анжела Поздеева: Вы руководите Гуманитарным лицеем почти 30 лет. Чем отличается ученик 1990-х годов от ученика 2019 года?
– Когда мы встретились с первыми нашими лицеистами в начале 1990-х, мы обнаружили мощнейшую жажду свободы, желание понять себя. В них было сильное качество – революционное (в хорошем смысле слова) вдохновение. Им только нужно было предоставить возможность, а остальное они всё делали сами. Потрясающий пример – Света Едыгарова. Девочка приехала к нам в 9 класс из глухой удмуртской деревни и практически не знала русского языка. Сегодня она доктор наук, профессор, соавтор первого французско-удмуртского разговорника. И таких, как она, было большинство. В отличие от них, многие современные дети не только не знают, чего они хотят, но и не хотят хотеть. У них нет никакого желания и стремления, они плывут по течению. Это большая проблема. Но в то же самое время, как ни парадоксально, это дети с огромным потенциалом: они могут найти любую информацию, они общаются со своими сверстниками из разных уголков планеты, они готовы отстаивать свою точку зрения до конца. И они принципиально честные!
Александр Кирилин: Как вы относитесь к образовательному центру «Сириус»?
– У меня двоякое отношение. Я считаю, что подобные центры в любом случае должны быть. Это авангард, на который равняется вся остальная система. Но с другой стороны, никогда нельзя формировать долгосрочную программу с опорой только на элиту, не понимания, что надо делать такие же серьёзные шаги на всех «этажах». Это сравнимо с подготовкой олимпийских чемпионов и массовой физкультурой. Если не наладить последнее, то большой спорт рано или поздно «провалится». Здесь то же самое. Нельзя делать только «Сириусы». Надо обратить внимание на обычные школы, куда новое поколение сегодня вообще отказывается ходить.
Энвиль Касимов: Может, с развитием Интернета в будущем совсем отменят образование?
– Отменят школьное образование, построенное на передаче информации. И это уже произошло. Если я – школьник – могу слушать лекции профессора Гарварда, то зачем я буду слушать условную Марью Ивановну с указкой у доски? Яркий тому пример – Академия Хана – крупнейший в мире бесплатный образовательный сайт, предоставляющий обучение в онлайн режиме. Её основатель Салман Хан для своей племянницы делал короткие видеокурсы по физике, где объяснял все самые сложные моменты. Это разошлось настолько, что сегодня эти микролекции переведены на многие языки мира. Он объяснял все тонкости физики так, как не расскажет почти ни один школьный учитель. И, кстати, в Академии Хана сейчас можно изучить практически все темы школьных предметов.
– Значит учитель – это умирающая профессия?
– Учитель как передатчик информации – да. Информация становится знанием только тогда, когда ты начинаешь её применять. Вам же все уши прожужжали в школе про бином Ньютона, вы хоть где-то это «знание» применили? В вас так много было напичкано информации, которая в реальности оказалось вообще не нужна. Не лучше ли было это время потратить на что-то более полезное? Например, научить вас добывать знания самому.
– Тогда какой он – учитель будущего?
– Для ребёнка понимающий взрослый, безусловно, нужен. Именно он может подхватить энергетику развития и поддержать. Сопровождение личностного развития и умощнение человеческого потенциала – те моменты, в которых никакой робот, машина или Интернет не заменят человека.
– Полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров заявил, что в Ижевске дети получают хорошее образование и уезжают. Получается, высокое качество образования влияет на деградацию города?
– Этот вопрос связан со стратегией, которую город выберет в самое ближайшее время. Если город собирается здесь аккумулировать сильные кадры для какого-то мощного технологического, промышленного рывка, то, конечно, отъезд хорошо образованных молодых людей – это плохо. Но мы же можем построить стратегию на этом – обеспечивать всем желающим сильное образование. Создать город-университет. Как город Томск, например, или Кембридж. Люди приезжают сюда, получают очень качественное образование (кстати, платят свои деньги за учёбу) и уезжают. На смену им приезжают новые. Это может быть точкой роста для города. И во время разработки концепции развития Ижевска я это и заложил в её основу.
Надежда Бондаренко: В феврале вы стали советником главы города по стратегии социально-экономического развития Ижевска. Вы можете уже сейчас оценить совместную работу?
– Замыслы главы города мне близки, и я считаю, что Ижевску очень повезло с нынешним мэром – это сильный человек. Олег Бекмеметьев – первый мэр, который решился на проведение полномасштабной стратегической игры по развитию Ижевска. И это очень серьёзный ход, над которым я готов работать в его команде. Этот замысел трудно понять, думая только о ближайшей перспективе, потому что это не то, что лежит на поверхности. Бывают действия, главные результаты которых мы увидим только через 10-15 лет. Например, образование даёт эффект только спустя 40 лет после того, как вы его начали.
Судьбоносные моменты
Анна Вардугина: Был ли у вас у самого в детстве наставник?
– Того, кто бы профессионально этим занимался, нет. Это были случайные встречи. Например, когда мне было 11 лет, один из папиных друзей стал со мной серьёзно обсуждать литературу. Я рассказал, что читаю Александра Дюма. И он спросил: а что ответил д'Артаньян на предложение кардинала Ришелье с ним сотрудничать? Я ему процитировал слово в слово. И его одобрение было тогда для меня очень вдохновляющим. И ещё была одна значимая встреча, которая перевернула мою жизнь. Будучи школьником, я активно занимался в Театре юного зрителя в ДК «Октябрь». Собирался быть актёром. Но на мой выбор будущей профессии повлияла учительница литературы Алиса Дмитриевна Муханова. После встречи с ней я пошёл на филфак.
Энвиль Касимов: Что для вас Ижевск?
– Во-первых, это место, где я родился. Меня многое связывает с этим городом. Я, кстати, жил в удивительном доме – на Советской, 9. Это знаменитый дом с аркой. Мой папа работал на заводе инженером и ему выделили там квартиру. Город я познавал прямо с крыши своего дома. На днях видел в Главном управлении архитектуры и градостроительства фотографии старого Ижевска. Часть этих снимков сделана с нашего балкона.
Во-вторых, Ижевск – это место, где я познавал себя одновременно с познанием города. И ещё один важный момент. Для меня Ижевск – это то, за что я отвечаю.
– Мы знаем о творческой стороне вашей личности. Помните, как появился ваш первый стих?
– Мой папа часто ездил на рыбалку со своими друзьями и иногда брал меня с собой. Мне было около 5 лет. Мы ехали на поезде и остановились на стации Пычас. Я впервые услышал это название, которое меня впечатлило, и у меня родились стихи:
Пычас подчас бывает хмурым,
И льют дожди весь день подряд,
Но снова солнце ярко светит,
И избы выстроились в ряд
УП вопрос
Вопрос от предыдущего гостя «Планёрки», директора зоопарка Светланы Малышевой:
– Опыт какой страны вам бы хотелось использовать в Удмуртии, чтобы улучшить здесь качество жизни?
– Опыт Израиля, безусловно. Там живут люди, объединённые одной идеей, которые оказались способны в пустыне, на камнях и на болоте сделать цветущий сад. Сейчас Израиль во всём мире признаётся «национальным стартапом». Это страна, которая смогла настроиться на то, чтобы продуцировать инновации и их реализовывать. На иврите есть поговорка: ты не мужчина, если ты не стартапер. Мы обычно думаем, что способных к предпринимательству людей всего 3%. Канадская система образования исходит из того, что только 3% не способны. А Израиль считает, что такая способность есть у каждого. Потому что они понимают предпринимательство в широком смысле слова: когда ты реализуешь свой замысел, несмотря ни на какие внешние факторы и ограничения. Пора взлетать, а у самолёта ещё нет крыльев? Взлетай! По дороге достроишь. Нужно брать в пример то, как они живут и относятся ко всему миру. Следующий гость редакции пусть ответит, какой ключевой ресурс развития Ижевска?
УП задание
– Сегодня задача № 1 для столицы Удмуртии – активизировать человеческий потенциал внутри города. У Ижевска есть реальный шанс сделать рывок. Либо он через 30-40 лет станет городом-миллионником, либо станет стотысячником. И этот выбор должны сделать мы. В апреле пройдёт стратегическая сессия, где будут определены основные векторы развития Ижевска. «Удмуртская правда» может стать информационным партнёром и рассказать своим читателям о важности этого события.
Фото Сергея Рогозина
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.