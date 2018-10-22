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Разменяли вторую тысячу. Фонд капитального ремонта УР отремонтировал тысячный дом **Менее чем за три года в Удмуртии через программу капитального ремонта прошла тысяча многоквартирных...

Сергей Буторин: «Парки Ижевска ждут всех горожан и после завершения летнего сезона» **Ежегодно Летний сад имени Горького устраивает для всех ижевчан головокружительную акцию. В назначен...