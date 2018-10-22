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Планерка УП. Анастасия Кисслер: «Я привыкла соревноваться сама с собой»

21 октября
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В редакции газеты «Удмуртская правда» узнали о закулисной жизни бодибилдеров и секрет успеха девушки, которая не смирилась с болезнью, выбрала тренажёрный зал и стала абсолютной чемпионкой.

dsc4900 Планерка УП. Анастасия Кисслер: «Я привыкла соревноваться сама с собой»

Анастасия Кисслер – один из самых молодых персональных тренеров Удмуртии. К 20 годам она полностью изменила свой образ жизни и из неспортивной девочки стала профессиональным спортсменом. За последние три года она участвовала в соревнованиях «Фитнес-бикини», в первенстве ПФО, в соревнованиях по бодибилдингу в категории «Бодифитнес».

На этой неделе в кресле главного редактора оказалась абсолютная чемпионка Удмуртии по двоеборью Анастасия Кисслер – человек, который знает о построении красивого спортивного тела практически всё.

Анжела Поздеева: По специальности вы юрист. Как получилось, что вместо работы с буквой закона вы стали тягать железо в тренажёрном зале?

– Я встретила молодого человека. На тот момент он был кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою. Он увлёкь, и через полгода я пошла в тренажёрный зал. Он готовился к чемпионатц Удмуртии, мы вместе ходили на тренировки. В итоге за три года каждый из нас смог добиться каких-то успехов: я тоже начала выступать и ушла в профессиональный спорт, а он стал трёхкратным чемпионом России.

Анна Вардугина: Значит, это не та история, когда родители с малых лет отводят ребёнка в какую-нибудь секцию? В вашем случае это внезапно и по любви?

– До этого я не занималась спортом вообще. Кроме того, были очень тяжёлые заболевания, я даже пережила две клинические смерти. В школе никогда не ходила на уроки физкультуры – у меня было освобождение. В детстве я не могла самостоятельно подняться даже на третий этаж. А уже со второго курса колледжа начала ходить в тренажёрный зал к тренеру.

– Как тренер решился заниматься с вами?

– У меня в жизни было три наставника. Самый первый был немного отчаянный – он в меня просто поверил, а отчасти просто не знал всего обо мне. Я тогда начала худеть. Для моего роста 145 см у меня была излишняя масса – весы показывали 50 кг. Я похудела до 37 кг, но это было чересчур. С детства я привыкла просто выживать, из-за болезней всегда была какая-то внутренняя борьба и я привыкла соревноваться сама с собой. Тогда я решила, что нужно попробовать свои силы на настоящих соревнованиях.

– Как меняется самоощущение, когда из девушки весом в 37 килограммов вы превращаетесь в сильного, накачанного человека?

– Появляются уверенность, ответственность, внутренняя сила, умение общаться с людьми.

Анжела Поздеева: Помните свои первые соревнования?

– Впервые на «Фитнес-бикини» я выступила в 2015 году. Начала готовиться в 17 лет, ещё несовершеннолетней выходила на сцену (с разрешения родителей). На второй сезон решила готовиться сама. В то время меня поддержала мама, которая выступала вместе со мной на одной сцене. Мы вместе тренировались, вместе готовились. Ещё один человек, с которого я беру пример, – мой прадедушка. В свои 94 года он физически развит и до сих пор бегает.

– Многие приходят в спорт в таком позднем возрасте, как вы?

– Бодибилдинг – это тот спорт, в который нужно приходить как раз в 18 лет. Это такой возраст, когда гормональная система уже устойчива. А в соревнованиях чаще всего участвуют девушки 25-ти лет. К этому времени появляются жёсткость тела, глубина, проработка.

Анна Вардугина: В соревнованиях вы стали абсолютной чемпионкой по двоеборью – подтягиванию и жиму лёжа. Каков ваш рекорд?

– На соревнованиях мы делаем ставки. Я, например, вешу 50 кг и говорю, что пожму тоже 50 кг. Сделала ставку – выполнила. Следующая спортсменка тоже делает свою ставку, и если не выполняет, то вылетает. И так каждый участник. Следующий этап – подтягивание. Здесь уже нужно сделать максимум повторений за одну минуту. Подтягиваюсь я хорошо всегда, поэтому на этом этапе не было даже конкуренции. Но в целом было тяжело выступать в двоеборье, так как я в основном готовлюсь к соревнованиям по бодибилдингу и соблюдаю жёсткую диету.

– В бодибилдинге много разговоров об искусственных препаратах, увеличивающих мышцы. Среди удмуртских спортсменов это актуально?

– На уровне России, думаю, это актуально. У нас в республике это особо не используется. Чёткое питание, тренировки, грамотный подход – всё это даёт хороший результат и можно обойтись без фармакологии.

– Какой диеты вы придерживаетесь при подготовке к соревнованиям?

– У нас есть несколько периодов подготовки. Обычно готовиться к выступлениям я начинаю за полгода. Первый период (около трёх месяцев) идёт набор мышечной массы. В это время мы увеличиваем количество медленных углеводов (гречка, овсянка долгой варки, макароны из твёрдых сортов), белка. Обязательно ем жиры в пропорции 1 грамм на килограмм веса. Для женской гормональной системы это необходимо. Если убрать жиры, начинаются проблемы с волосами, ногтями.

Потом начинается сушка тела (тоже около трёх месяцев): мы плавно снижаем углеводы и добавляем клетчатку (овощи). Я ела около 1 кг кабачков в день. Ближе к соревнованиям мой рацион на день выглядит примерно так: по полкилограмма мяса и рыбы и клетчатка. За сутки до соревнований мы начинаем «грузиться» углеводами. За неделю до соревнований выпиваем 6 литров воды в день (на мой вес), потом с каждым днём уменьшаем количество, и за два дня до выступлений не пьём вообще. Буквально за 10 минут до выхода на сцену начинаем кушать медленные углеводы – чаще всего это кусочек зефира.

– Есть продукты, по которым вы скучаете?

– Для обычного человека, наверное, это будет непонятно, но я очень скучаю по творогу. Молочные продукты мы исключаем за месяц до соревнований, потому что лактоза задерживает воду. Но ограничения периодические, после соревнований я разрешаю себе некоторые продукты.

Игорь Егоров: Бодибилдинг сейчас переживает спад или расцвет?

– Я думаю, что расцвет. Больше людей появилось в этом спорте, больше клубов открывается. Выделили новые категории – фитнес-бикини и пляжный бодибилдинг. Их не было ещё четыре года назад. Раньше тренер по бодибилдингу имел очень высокий статус, их было немного и они пользовались большим уважением. Сейчас почти каждый второй хочет выйти на сцену – кто-то может подготовиться за три недели и считать себя выступающим спортсменом. С одной стороны, это хорошо, потому что больше людей в спорте, он стал доступным. С другой стороны, иногда обидно. Например, тяжеловесы не очень любят пляжный бодибилдинг, потому что мужчины, которые занимались в зале всего год, пользуются большей популярностью.

Сергей Рогозин: Конкурсы красоты проводятся отдельно для замужних и незамужних женщин. Есть ли подобные разделения в бодибилдинге?

– В «Фитнес-бикини», например, есть категории по росту: до 163 см и выше. Есть категория «дебют», для тех, кто выступает впервые. И есть категория «профессионалы». В моей категории «бодифитнес» не так много конкуренток – я выступаю в абсолютной категории. А в возрасте ограничений нет. Однажды со мной выступала женщина, которой было больше 60 лет и она была в отличной форме.

– Как судьи относятся к тату и пирсингу?

– Пирсинг запрещён, с ним не пускают на сцену либо штрафуют. Если татуировки выглядят некорректно, их закрашивают. Но они есть у многих – этот вид спорта про внутреннюю свободу, и такой образ жизни подразумевает тату.

Анжела Поздеева: Какие преимущества у вас есть перед конкурентами?

– Маленький рост даёт некоторые преимущества. Потому что чем ниже рост, тем легче нарастить мышечную массу. И за счёт того, что короткие рычаги, я могу поднимать больше веса.

– За какое достижение вам захочется себя похвалить? И какие ближайшие планы?

– Хочется выступить на чемпионате России. Уже через две недели начинаем подготовку к весеннему сезону.

– Бодибилдинг – это главное в вашей жизни?

– Я с утра просыпаюсь с мыслями об этом спорте и засыпаю с этими мыслями. Перед соревнованиями за месяц я тренируюсь по 5 часов каждый день. И я не хочу менять что-либо, я нашла своё.

Межсезонные увлечения

Анжела Поздеева: Социальные сети имеют большое значение в вашей жизни?

– Как тренера – да. В инстаграме я рассказываю о добавках, которые сама использую. Выкладываю рецепты, делюсь своим рационом питания. Пытаюсь предостеречь девочек от неграмотных тренеров, подходов к тренировкам и здоровому образу жизни.

– В межсезонье меняете штангу на ружьё?

– Всегда хотела заниматься охотой. В этом году буду получать лицензию. Обычно я езжу на охоту со своим дедушкой или хожу сама с собаками в загоны. Чаще всего охотимся на лося, кабана. Из-за этого даже пришлось получать удостоверение тракториста-машиниста. Я люблю гонки на квадроциклах и снегоходах. В 14 лет начала угонять у деда технику, и он поставил условие: сдать на права.

«УП» вопрос

– Герой нашей прошлой планёрки уполномоченный по правам человека в УР Вениамин Соломенников задал вопрос: что для вас значит семья?

  • Моя семья – это мама, брат и моя спортивная семья. Можно сказать, что я ушла в профессиональный спорт из-за разлада в семье. Тренер для меня по значимости то же самое, что отец. Я получаю большую поддержку от спортивной семьи. Следующий главный редактор пусть ответит, планирует ли он свою жизнь или живёт одним днём?

«УП» задание

– На страницах газеты хотелось бы читать больше материалов о людях, которые перешагнули какой-то личный барьер. Многие женщины, например, боятся быть с мужчиной, который, на их взгляд, лучше их. Некоторые боятся быть умными, красивыми или заниматься тем делом, о котором мечтают. Хочется узнать больше историй людей, которые начинали своё дело с нуля и добились успеха.

Фото Сергея РОГОЗИНА

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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