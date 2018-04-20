По предварительным данным сельхозпереписи, проведённой в России в 2016 году, в Удмуртии насчитывается 474 садоводческих и дачных некоммерческих товарищества, расположенных на территории 21 муниципального образования. В их состав входит почти 150 тысяч земельных участков, отведённых под садоводство и огородничество. Если учесть, что земельным участком пользуется, как правило, семья, а то и не одна, то эту цифру можно умножить как минимум на три. Вот и получается, что практически треть населения нашей республики так или иначе связаны с садоводством и огородничеством.
Вот–вот начнётся сезон огородных посадок. Для многих жителей республики вопросы, связанные с дачным сезоном, актуальны. Поэтому кресло главного редактора газеты заняла – Ольга Залазаева, председатель Союза садоводческих некоммерческих товариществ Удмуртской Республики – Регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России». Ольга Михайловна возглавляет союз с 2010 года. 14 января 2016 года избрана членом Общественной палаты Удмуртской Республики IV состава.
Закон № 217–ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» был подписан Президентом России 29 июля 2017 года и должен вступить в силу с 1 января 2019 года.
Ольга Залазаева:
– Прошлый год был насыщен важными событиями, и главное из них – принятие нового закона для садоводов. Этому событию предшествовала большая работа по обсуждению проекта закона во всех регионах, в том числе в Удмуртии. Мы рассматривали положения законопроекта на совете Союза садоводов. Был организован круглый стол под руководством председателя постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Государственного Совета Удмуртской Республики Владимира Сергеевича Варламова с участием представителей различных министерств и ведомств, юристов и председателей крупных СНТ. Целый ряд предложений от нашего региона был направлен в адрес Госдумы. В марте прошлого года состоялся VII съезд садоводов России, в рамках которого проходила конференция, посвящённая поддержке садоводов на российском уровне. Начиная с сентября по март включительно мы проводили учебные семинары для садоводческого актива, разъясняя основные положения нового закона.
Кстати, статья 51 закона действует с момента принятия ФЗ № 217. Она касается лицензирования скважин. Согласно законодательству о недрах и принятому закону, для юридических лиц обязательно наличие лицензии на добычу воды. Однако законодатель даёт садоводческим товариществам отсрочку до 1 января 2020 года, то есть до этой даты лицензия должна быть оформлена. Также новый закон освобождает СНТ от такого дорогостоящего мероприятия, как подсчёт запасов подземных вод. Более того, Государственная Дума освободила садоводческие товарищества от уплаты государственной пошлины за оформление лицензии, если это будет сделано до 1 января 2020 года. Подчеркну, что это не коснётся частных скважин, расположенных на садовых участках, лицензия требуется только для юридических лиц.
Что касается остальных статей, думаю, сейчас нет смысла пересказывать всё, чем будет отличаться новый закон. Отмечу буквально несколько, которые непосредственно коснутся каждого садовода. Например, устанавливается всего две организационно–правовые формы ведения садоводства – это садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) и огороднические некоммерческие товарищества. Разница их в том, что в садоводческих товариществах на участке можно строить жилой дом, баню, теплицу и так далее. На огороднических участках в лучшем случае можно возвести хозблок для хранения инструмента и туалет. Предлагается только два вида взносов – членский и целевой. Теперь не будет никаких вступительных взносов, сбора денег за отработку, дежурство и тому подобного. И ещё – все взносы должны приниматься только на расчётный счёт товарищества. Никаких наличных денег! Я думаю, что у нас ещё будет возможность подробно поговорить о новом законе.
Надежда Бондаренко:
– Много споров в товариществах было по поводу так называемых «индивидуалов». Новый закон решил эту проблему?
– Действительно, когда шло обсуждение законопроекта, очень многие регионы выступали против включения в закон этой статьи. Садовод, ведущий хозяйство в индивидуальном порядке, не являясь членом товарищества, по факту пользуется всей инфраструктурой СНТ – дорогами, водопроводом, электрическими сетями и т.д. наряду с членами садоводства при этом отказывается платить взносы. Согласитесь, это несправедливо. Так вот новый закон уравнивает в правах и обязанностях индивидуалов и членов товарищества. И те, и другие будут платить одинаково, согласно приходно–расходной смете, принятой общим собранием.
Игорь Егоров:
– А как насчёт прописки в СНТ?
– Прописаться можно, если оформлены документы на земельный участок и дом. Но есть один нюанс, о котором надо знать. СНТ– не муниципалитет. Прописавшемуся в огороде гражданину никто не обязан чистить дорогу от снега, давать круглогодично воду и электроэнергию. Это личные проблемы этого человека. Правда, СНТ находится в границах муниципального образования, и что касается медицинского обслуживания, правопорядка и тому подобного, всё это будет для него доступно.
Надежда Бондаренко:
– Несколько лет назад, когда повышали садоводам тариф на электроэнергию, правительство предлагало передать все электроустановки, которые стоят на массивах, сетевым организациям.
– Вопрос этот решился, правда, этот вариант предлагало не правительство, а Союз садоводов. Как раз в 2015 году, когда произошло резкое повышение платы за электроэнергию, мы начали вести борьбу за возврат сельского тарифа для садоводов. И общими усилиями этого добились. Правда, тариф не сельский, но всё же льготный: если для селян понижающий коэффициент 0,7, то у садоводов 0,85. Союз планирует эту работу продолжить, так как в целом ряде регионов, например, в Кировской области, садоводам оставили сельский тариф. Второй вопрос, который предложил Союз садоводов, это передача высоковольтного оборудования СНТ на балансы сетевых организаций, так как мы считаем, что электричеством должны заниматься профессионалы. И в этом направлении успехи тоже есть. В правительстве региона нас поддержали, и процесс пошёл. Правда, не так быстро, как хотелось бы. Союз садоводов, организуя консультации по вопросу передачи сетей, столкнулся с тем, что среди председателей и самих садоводов нет понимания, что это надо делать. В своё время электрические сети монтировались на средства товариществ или спонсорскую помощь от предприятий, и отдавать их так просто желания у них нет. Они забывают при этом, что электрооборудование устаревает, и с каждым годом приходится вкладывать средства садоводов в его модернизацию.
Часть председателей готовы отдать высоковольтные сети при условии, что энергетики возьмут и внутренние сети, а энергосбыт заключит прямые договоры с садоводами. Однако сетевые компании на это не идут, и причин тому великое множество, среди них: отсутствие документов на сети, низкая собираемость платежей, откровенное воровство электроэнергии.
Игорь Егоров:
– А дороги передаются сейчас?
– Четвёртый год работает программа приведения в нормативное состояние подъездных автомобильных дорог к СНТ, она входит в общегосударственную программу «Транспортная система Удмуртской Республики». За прошедшие три года из бюджета региона выделено 154 миллиона рублей и отремонтировано 45,5 километра дорог к 68 СНТ. В общей сложности в республике осталось ещё порядка 200 километров дорог к СНТ, которые требуют ремонта. Мы сейчас готовим список на 2018 год и с этой целью до 10 мая объявили о сборе заявок. Естественно, что прежде чем вкладывать в эти дороги государственные деньги, они должны быть взяты на баланс муниципалитетов. Иначе это будет незаконным расходованием бюджетных средств.
Надежда Бондаренко:
– Закон приняли. Из нашего разговора понятно, что у садоводов проблем уйма. Решит ли их новый закон?
– Я думаю, что в одночасье все проблемы СНТ решены не будут. Они накапливались годами. Несмотря на то, что закон принят, в республике ещё пока никаких нормативных актов в связи с этим нет. Более того, мы считаем, что по примеру других регионов в республике должна быть государственная программа поддержки садоводства, а в Правительстве Удмуртии назначен человек, ответственный за работу с садоводами.
Задание
Соглашение о сотрудничестве
Итогом планёрки под руководством Ольги Залазаевой было принято решение заключить соглашение о сотрудничестве между редакцией «Удмуртской правды» и Союзом садоводческих некоммерческих товариществ Удмуртской Республики. Провести совместно «горячую линию» для садоводов–любителей и сделать традиционной рубрику, посвящённую садоводству и огородничеству, обратив первоочередное внимание на правовые и организационные проблемы этой деятельности.
Внимание!
Уважаемые садоводы, вы можете лично задать свои вопросы Ольге Михайловне Залазаевой.
«Горячая линия» для садоводов Удмуртии состоится в газете «Удмуртская правда» 23 апреля с 10.00 до 13.00.
Телефон горячей линии 50–98–83.
Фото Сергей РОГОЗИН
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.