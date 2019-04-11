На этой неделе в кресле главного редактора «УП» человек, главная должностная обязанность которого – развитие столицы Удмуртии. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал, каким муниципальным предприятиям необходима перезагрузка, как изменится городская инфраструктура и какие проекты требуют неотложной реализации.
УП досье
Первый рабочий день в жизни Олега Бекмеметьева начался 1 апреля 1993 года в должности инженера-технолога. Тогда он – вчерашний выпускник Ижевского механического института – ещё не знал, что спустя 26 лет встанет у руля столицы республики.
Прерывая учёбу в институте, он два года отслужил в армии – в ракетных войсках стратегического назначения. На предприятии госкорпорации «Росатом» в Глазове Олег Бекмеметьев проработал 22 года. В это время получил второе образование – окончил Всероссийскую академию внешней торговли по специальности «Мировая экономика». Завершал свою деятельность на Чепецком механическом заводе уже в должности заместителя генерального директора по развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним связям.
В 2012 году Олег Николаевич был избран депутатом Государственного Совета Удмуртии. Это стало переломным моментом в его жизни и заставило с головой погрузиться в решение проблем глазовчан. По его словам, именно тогда из циничного финансиста он превратился в социально ответственного человека. В сентябре 2015 года Олег Бекмеметьев занял пост главы Глазова, а 18 октября 2018 года был избран главой Ижевска.
– Я этим очень горжусь и понимаю, какая это ответственность. Всё-таки Ижевск – это столица республики, и теперь я отвечаю за её будущее. Сейчас моя главная задача – сделать жизнь в городе лучше, – сказал Олег Бекмеметьев.
Энвиль Касимов: Как часто вы теперь бываете в Глазове?
– Уже реже. Первые два месяца приходилось ездить практически раз в две недели, поскольку не все мои родные переехали в Ижевск. Сейчас я стабильно здесь и поймал себя на мысли, что выходные планирую уже как ижевчанин. Это замечательно.
– Почему не перевозите глазовских чиновников?
– Сказать, что совсем не перевожу, было бы неправильно. Надо отметить, что в некоторые муниципальные предприятия Ижевска уже приехали люди из Глазова, но их не много. На сегодня всего три человека.
Когда я учился в «Сколково», мне довелось повстречаться с губернатором Красноярского края. Мне понравился его тезис о том, что не надо с собой возить вагон и маленькую тележку. Он имел в виду и материальные, и людские ресурсы.
Думаю, что это некая возможность начать с чистого листа очередной жизненный этап и проверить себя на стойкость. Легко, когда с тобой надёжные проверенные люди. Но если только ими окружить себя на новом месте, то не будет той синергии, которую получаешь от взаимодействия с людьми, которые здесь уже приобрели какой-то жизненный опыт.
– Чем ментальность Глазова отличается от Ижевска?
– Климатом. Здесь теплее – в прямом и переносном смысле этого слова. У меня не было длительного промежутка времени, чтобы плавно влиться в ряды ижевчан. Здесь меня очень тепло и радушно приняли, благодаря чему мне удалось быстро взяться за руководство городом. В Глазове я был очень насторожённо принят, несмотря на то, что глазовчанин от рождения.
Переход из завода в муниципальную власть был шагом, который вызывал некое опасение и недоверие некоторых жителей. Я к этому с пониманием отношусь. А в Ижевске мне удалось влиться быстрее и проще. Может, ещё и потому, что с первых же дней заставил себя «сигануть в омут» вместо того, чтобы медленно заходить в эту «реку». Да, немножко побарахтался, но такой режим повлиял на более быстрое включение. И этот процесс идёт до сих пор. Было бы смело говорить о том, что за шесть месяцев я погрузился во все проблемы города.
– Но за эти полгода вам удалось во многом преуспеть и принять принципиальные решения. Например, в прошлом месяце вы объявили об объединении трёх муниципальных предприятий. Что это даст Ижевску?
– Сейчас мы в процессе этого объединения. Мега-МУП, о котором я говорил, – это рабочее название, но оно как нельзя лучше отражает задачи слияния трёх предприятий, которые работают в сфере содержания дорожного хозяйства, муниципального жилищного фонда и обслуживания многоквартирных домов. В «дорожную карту» по созданию мега-МУПа включены муниципальные предприятия «СпДУ», «Горсервис» и «ДРЭУ». Суть его – создать сильную компанию, которая стала бы полноценным качественно развивающимся игроком на рынке коммунальных услуг. Какие задачи стоят? Первое – вывести два предприятия из финансовой неустойчивости. МУП «Горсервис» удалось удержать буквально за два дня до того, как его могли признать в суде банкротом. Нужно- то было всего лишь посмотреть на бухгалтерский баланс и найти способ решения. Спасли. Но на сегодня угроза ещё полностью не снята, и сейчас мы занимаемся чисткой баланса от нереальных активов (тех, которые за собой не имеют никакой материальной составляющей).
Второе предприятие, которое находится на стадии финансового оздоровления, – МУП «СпДУ». Оно входит в пятёрку крупнейших управляющих компаний Ижевска. В его управлении находится 10% жилого фонда города (всего в Ижевске 3416 многоквартирных домов). Но большинство из них те дома, жильцы которых не в состоянии платить за оказанные услуги либо которые отказываются от некоторых услуг из-за ветхости здания. Сказать, что там бизнес будет процветать, сложно. Но именно с этими домами нужно в первую очередь разбираться и не доводить до стадии, когда они переходят в непосредственное управление.
Даже при том, что УК устанавливает низкую цену за содержание дома. Сегодня тариф в «СпДУ» – 14-17 рублей за кв. метр, в то время как рыночная цена в Ижевске – 23-28 рублей за кв.м. Непосредственное управление ещё ни один дом не доводило до образцового содержания. Многие горожане начинают воспринимать новость о создании мега-МУПа как начало краха и считают, что дома нужно срочно переводить в другие УК. Но жители должны знать, что кроме тренда на улучшение качества оказываемых услуг и повышение финансовой стабильности предприятия мы других задач не преследуем. Три предприятия будут объединены в одно с возможностью последующего акционирования, чтобы сдвинуться на более высокие позиции. Эффект экономического масштаба должен сыграть свою положительную роль.
Игорь Егоров: В 2018 году руководство «ИжГЭТ» и республиканские власти обсуждали вопрос координации движения общественного транспорта, чтобы избежать дублирования маршрутов. Как сейчас обстоят с этим дела?
– В декабре 2019 года заканчивается срок действия контрактов на организацию движения муниципальных маршрутов. В связи с этим в настоящее время в Ижевске готовится документ планирования регулярных перевозок. В течение года должен появиться обновлённый план движения общественного транспорта. Мы пересмотрим транспортную сеть города, но значительные изменения не предвидятся.
Для общественного транспорта маршрут – некая «святыня», которая должна работать точно по правилам и установленному графику. С другой стороны, маршруты должны меняться исходя из того, как развивается город. Не случайно законом, который регулирует перевозки общественного транспорта, предписано, что маршруты разрабатываются сроком до 5 лет. В Ижевске сделано именно так. Сегодня мы готовим документы, чтобы вновь выйти на аукцион и отыграть конкурсы на право осуществления перевозок на очередные 5 лет.
Горожане не должны почувствовать какие-то неудобства из-за изменений движения общественного транспорта. Если они ехали привычным маршрутом и затрачивали на поездку определённое время, то эту услугу нужно предоставлять и далее, только более качественно. Нужно менять другое – например, мне часто пишут, что где-то не хватает маршрута или какие-то автобусы переполнены. Мы учтём эти обращения жителей, изучим пассажиропоток и будем совершенствовать организацию маршрутных перевозок на территории города. В дальнейшем мы продолжим работу над оптимизацией взаимодействия транспортных предприятий, чтобы автобусы, трамваи и троллейбусы не двигались по одним и тем же направлениям.
– Будут ли курсировать микроавтобусы?
– Насыщать город маленькими автобусами до 15 мест – это неправильно. У нас и так в городе возникает транспортный коллапс. Представьте что произойдёт, если автобус вместимостью 100 человек будет заменён на 3-4 микроавтобуса. Это ещё больше загрузит дороги, несмотря на то, что мы работаем над выделенными полосами. Надо, кстати, похвалить ижевчан – участников дорожного движения, которые соблюдают правила. Я видел примеры, когда в других городах выделенная полоса не воспринимается вообще никак.
Энвиль Касимов: С внедрением дизайн-кода города ещё одна проблема стала более явной. Рекламный мусор и ужасные вывески убрали, а фасады исторических домов на главных улицах Ижевска оставляют желать лучшего.
– Дизайн-код – это правильное направление, которым нужно заниматься. Это образовательный процесс, который учит некой культуре. Но я согласен с тем, что вид города портят обшарпанные фасады, которые теперь стали ещё более заметны. Центр нашего города по праву заслуживает лучшей участи. Улицы Пушкинская, Ленина, Советская, Горького богаты на уникальные по архитектуре дома. Конечно, все ждут, когда в одночасье все эти здания вдруг станут оштукатуренными, покрашенными и красивыми. Но эта работа требует гораздо больше времени.
Если вспомнить тезисы моего доклада, с которым я выступал перед депутатами Городской думы Ижевска во время конкурса на пост главы города, задачу решить эту проблему я также ставил перед собой. На фоне грандиозных планов на одном из представленных слайдов была указана скромная сумма – 24 млн рублей. На самом деле та оценка стоимости ремонта была не очень близка к истине, необходимая сумма оказалась несколько больше. Сейчас мы попытались провести ревизию, чтобы понимать, сколько фасадов и на каких улицах необходимо в первую очередь отремонтировать, чтобы стало заметно, что это исторический центр.
Мы рассматриваем разные варианты: от 30 до 60 фасадов. Но цены колеблются ещё оттого, что многие дома в центре являются объектами культурного наследия (ОКН). Если на ремонт фасада простого дома уйдёт 2-3 млн рублей, то на ОКН необходимо как минимум в 2 раза больше средств. Это связано с тем, что ремонт таких зданий могут проводить только специализированные предприятия, которые соблюдают определённую технологию.
Отказаться от статуса ОКН мы не можем, поэтому нужно будет изыскивать дополнительные средства. Даже собственники простого дома не в состоянии на свои отчисления за содержание и ремонт собрать необходимую сумму. Причём у многих есть более серьёзные проблемы, чем фасад. Поэтому здесь без муниципально-частного партнёрства не обойтись.
На сегодня мы подсчитали, что на ремонт фасадов 39 домов потребуется около 90 млн рублей (без учёта объектов культурного наследия). Но есть позитивный момент – некоторые представители частного бизнеса уже предложили вложиться в преображение города. Не исключаю, что в этом году мы уже приступим к разработке рабочей документации.
Игорь Егоров: Возможно ли участие в каких-либо федеральных программах, чтобы изыскать средства на ремонт объектов культурного наследия?
– Это возможно, но вероятность получения финансирования из этого источника очень мала. Однако в этом направлении тоже стоит работать. Из названных мною 39 домов порядка 13 – это ОКН. Нужно начать с разработки проектно-сметной документации. На это необходимо около 10% от общей суммы на ремонт. К примеру, если разработка документов стоит 1 млн рублей, то реконструкция дома обойдётся в 10 млн рублей.
Надежда Бондаренко: Что может предложить город предпринимателям, готовым вложиться в ремонт этих домов?
– Инициативы проявили уже многие представители бизнеса. Я могу их назвать не только «акулами» бизнеса, но и «акулами» социальной ответственности. Взамен они ничего не просят, потому что чувствуют свою ответственность за город. И это выражается не только в словах, но и на деле. Мы видим, сколько средств вкладывают представители бизнеса в развитие общественных пространств. Например, проектно-сметная документация будущего сквера на улице Оружейника Драгунова делается абсолютно за частные средства. Другой пример – лесопосадка вдоль улицы Бабушкина. Мы в ходе переговоров нашли отклик жителей, они тоже готовы делать документацию за свой счёт.
Галина Анищенко: Сколько людей в Ленинском районе удастся переселить из аварийных домов в этом году?
– В 2019 году планируется переселить порядка 70 семей из ветхих домов, это позволит расселить 2150 кв. метров аварийного жилья. Мы приступим к этой работе сразу после утверждения региональной программы. В первую очередь переселение ждёт тех, чьи дома раньше признаны аварийными. Предварительный список такого жилья мы направили в Министерство строительства и ЖКХ Удмуртии.
В Ленинском районе сегодня самая сложная ситуация с состоянием жилья в посёлке Машиностроителей. На сегодня там порядка 17 аварийных домов – это многоквартирные бараки. Там такие ужасные условия, что некоторым семьям приходится жить в квартирах площадью 14 кв. метров. А при долевом владении жильём у кого-то и вовсе только 8 кв. метров. Больше всего сейчас беспокоит дом № 37 в посёлке Машиностроителей, где в декабре прошлого года обрушился потолок. Повреждённое перекрытие в квартире тогда отремонтировали, но из этого дома удалось уговорить переехать в маневренный фонд только одну семью. Переселение во временное жильё предлагается всем жителям аварийных домов, но многие от него отказываются. Надо отметить, что, переехав в маневренный фонд, ижевчане не будут исключены из очереди на квартиры.
Чтобы избежать несчастных случаев в аварийных домах в посёлке Машиностроителей, главе Ленинского района было поручено контролировать ситуацию и совершать регулярные выезды на место.
Сергей Рогозин: Что станет главной стройкой города в ближайшие годы? Может ли на это претендовать проспект Калашникова или улица 10 лет Октября?
– Мне бы очень хотелось, чтобы именно эти объекты стали стройкой десятилетия, они важны для развития города. Но их стоимость очень велика. И проблема не только в отсутствии достаточного финансирования, но и в неурегулированности вопросов с населением. Я говорю о жителях Восточного посёлка, чьи дома находятся в той части города, где по генплану должен проходить проспект Калашникова. Их обеспокоенность по-человечески мне понятна и ясна. Нужно внимательно изучить этот вопрос.
Что касается наиболее реальных объектов строительства. В этом году продолжится ремонт 30 автодорог в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Кроме этого, 70 млн рублей заложено на строительство восьмикилометровой дороги в микрорайоне Люлли, где земельные участки были выделены многодетным семьям. Сейчас это первая необходимость в микрорайоне. Также там важно решить проблему отсутствия уличного освещения. Пока временно будем устанавливать старые светильники, которые остались с прошлого года после замены на энергосберегающие лампы.
В июле возобновится строительство 50-метрового бассейна, начнётся реконструкция Ледового дворца «Ижсталь». Особо меня волнует строительство школ на улицах Леваневского, Архитектора Берша и детского сада в районе «Сельхозвыставки». Мы должны сделать эти объекты качественно и в срок.
Большое внимание уделено и спортивным объектам. За два года в Ижевске должны появиться четыре пришкольных стадиона. Строительство первых начнётся школах № 56 и № 74. Кроме этого, мы изыскали несколько вариантов земельных участков для строительства ещё одного физкультурно-оздоровительного комплекса. Будет использоваться типовой проект, по которому был построен ФОК «Созвездие» в Устиновском районе.
Очень хотелось бы реализовать ещё одну мечту. И мы близки к этому. В наших планах создать задел в виде проектно-сметной документации на якорные объекты города, которые дадут возможность привлекать федеральное финансирование и сделать рывок в 2020 году. Для этого на сессии Городской думы Ижевска было принято решение о корректировке бюджета. Сумма пока небольшая – 39 млн рублей.
Игорь Егоров: О каких якорных объектах идёт речь?
– Сейчас мы на стадии выбора, и есть много сомнений. Хочется взяться сразу за все объекты, но тогда понадобится более 600 млн рублей только на разработку документации. Сейчас из всего списка нужно выбрать то, что необходимо сделать в первую очередь. Это такие объекты, которые связаны с созданием комфортной городской среды, школы и детские сады, инженерные сооружения. Наконец с мёртвой точки сдвинется история 26-го коллектора и канализационной насосной станции № 3. Мы зарезервировали корректировку уже имеющейся проектно-сметной документации. В этом году получим проект, проведём экспертизу, а в 2020 году планируем привлечь необходимую сумму на реконструкцию – 1 млрд 164 млн рублей.
Энвиль Касимов: На вас жалуются, что вы рабочий день начинаете с 7 утра и заканчиваете поздним вечером?
– Наверное, это не красит руководителя, когда он выходит за пределы рабочего дня, но те проекты, которые мы на себя взвалили, того стоят. Команда администрации Ижевска действительно не считается с личным временем и при необходимости готова работать в режиме 24 часа 7 дней в неделю.
Волею судьбы я оказался полгода назад на посту главы Ижевска. До сентября 2020 года мне отведено не так много времени. Именно тогда заканчивается срок полномочий Городской думы VI созыва, а, согласно уставу муниципального образования, заканчивается и срок полномочий главы города. За этот период времени я должен не на словах, а на деле горожанам доказать, что вправе рассчитывать на дальнейшую работу в городе, который мне хочется развивать. Надеюсь, ижевчане скажут: нам с этим парнем по пути.
Какими бы ни были разносторонними и противоречивыми проблемы Ижевска, интерес, который я испытываю к своей работе, заключается в простых вещах. Я абсолютно точно уверен, что безвыходной ситуации не бывает. Появляется какой-то внутренний азарт, когда нужно найти выход из, казалось бы, безвыходной ситуации. Это доставляет мне удовольствие от работы. Как говорит глава республики: успехам радуемся не более одной минуты, а дальше переходим к следующим проблемам. Мне это подходит. Даже если решим все поставленные задачи, будем браться за новые. Это моё жизненное кредо.
УП вопрос
Вопрос от предыдущего гостя «Планёрки», руководителя Парка космонавтов и «Русского дома» Виталия Тюльпина:
– Что для вас значит понятие «русская культура»?
– В республике более 130 национальностей. Все они представлены и в Ижевске. Несмотря на межнациональные отличия, у ижевчан много общего. Их отличает проявление широты русской души и гостеприимства независимо от этнической принадлежности. Мне нравится фраза: то, во что ты веришь, становится твоим миром. Верь в добро и душевность, и мир станет добрым и душевным. Мне кажется, эта фраза как нельзя лучше передаёт характер наших горожан.
Широту русской души ижевчан я хорошо почувствовал на себе. На протяжении всего пути в роли главы города вокруг меня находятся люди, которые щедро делятся своими знаниями и опытом. Я превратился в «губку», которая всё это впитывает. Несмотря на то, что я уже руководил городом, каждый день я познаю что-то новое.
Следующий гость редакции пусть попробует «перенестись» в 2050 год и рассказать, каким будет Ижевск через 30 лет.
УП задание
– Не хотелось бы выглядеть бездушным технократом в ваших глазах. Я очень люблю театр. И очень бы хотелось, чтобы мы не только воспевали наших кумиров – заслуженных профессионалов, но и обратили внимание на маленькие театры. Особенно в год, посвящённый их искусству. Мы незаслуженно забываем муниципальные театры. Из студенческого театра эстрадных миниатюр вырос профессиональный театр «Молодой человек». Я полюбил его с первых же дней знакомства. Я прошу редакцию рассказать о театре «Молодой человек» на страницах издания.
В ТЕМУ
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев активно ведёт работу в социальных сетях и отвечает на запросы жителей через мессенджеры. По его словам, это даёт понять, на сколько значима та или иная проблема и что сегодня волнует горожан. По данным пресс-службы администрации Ижевска, количество обращений граждан, увеличивается кратно каждый месяц с начала 2019 года. В соцсети «Вконтакте», к примеру, статистика выглядит так: январь – 24 обращения; февраль – 158 обращений; март – более 500 обращений. Обязанность отвечать на такие запросы глава Ижевска взял на себя: он общается с людьми лично. Большинство вопросов касается качества благоустройства городской среды.
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