Городской электротранспорт России, несмотря на его экономичность и экологичность, сегодня переживает не лучшие времена. Большая часть парка, а также сетей изношена, а отсутствие средств на содержание инфраструктуры побуждает муниципальные власти заменять трамваи и троллейбусы автобусами. Однако, по мнению кандидата экономических наук, генерального директора МУП «ИжГорЭлектроТранс», депутата Городской думы Ижевска Андрея Александровича Батова, который на этой неделе занял кресло главного редактора, чтобы провести с журналистами планёрку, это временные трудности.
Энвиль Касимов: Многие гости, впервые приезжая в Удмуртию, отмечают, что общественный транспорт в Ижевске работает очень хорошо, не в пример другим городам России. А какой-то официальный рейтинг успешности функционирования системы общественного транспорта в городах России есть? Какое место в нём занимает столица Удмуртии?
– Такой рейтинг есть, и Ижевск в числе лидеров по многим показателям. Например, Москва держит пальму первенства по количеству обновлённого транспорта. Но если мы говорим о доступности общественного транспорта для пассажиров, и возможности удобно и быстро добраться в любой конец города, то мы здесь в числе лучших. Все специалисты отмечают, что в Ижевске очень грамотно выстроена система пассажирских перевозок в общественном транспорте.
Надежда Бондаренко: Сегодня ситуацию с электротранспортом в России благополучной не назовёшь. На ваш взгляд, у этого вида общественного транспорта есть будущее в нашей стране?
– Сегодня общемировая тенденция такова, что общественный транспорт должен быть бесшумным, экологичным и ходить обособленно, но при этом сочетать в себе скорость, вместимость и безопасность. И это всё про электротранспорт. Да, некоторые города по бедности отказываются от трамваев и троллейбусов. Но если мы посмотрим на Москву, то она сейчас делает ставку именно на электротранспорт – экология, прежде всего. Пустили по Садовому кольцу троллейбусы с автономным ходом. В Санкт-Петербурге в своё время решили отказаться от трамваев и заменить их автобусами, но время показало ошибочность такого решения. В результате сейчас они восстанавливают этот вид транспорта. Прокладывают новые трамвайные линии в Екатеринбурге и Краснодаре.
Согласен, проблемы с развитием электротранспорта в стране есть. Связаны они с дороговизной строительства и содержания инфраструктуры. Но ещё несколько лет назад у нас в стране были большие проблемы с дорогами. Сейчас ситуация выправляется: многие города при разработке комплексной транспортной схемы приоритет отдают именно электротранспорту.
Анна Вардугина: Сейчас администрация Ижевска также озаботилась разработкой новой транспортной схемы города. Можно ли ожидать, что в будущем ижевчан ждут какие-то глобальные преобразования в схеме движения общественного транспорта? И нужны ли они?
– Действительно такой документ разрабатывается, и специалисты дадут свои рекомендации по решению транспортных проблем города. Но могу сказать, что, по мнению Михаила Яковлевича Блинкина, научного руководителя научно-исследовательского Института транспорта и дорожного хозяйства и одного из ведущих специалистов в России в этой области, одно из преимуществ Ижевска – как раз грамотно построенная и сохранённая транспортная схема. Конечно, город растёт, появляются новые микрорайоны, и схему движения общественного транспорта надо дорабатывать и развивать. Но в целом она вполне работоспособна, и транспортные проблемы города можно решать локально. Например, меняя время работы светофоров на перекрёстках или расширяя дороги перед ними.
Энвиль Касимов: У вас есть любимый городской маршрут?
– Трамвай «Семёрочка». Так сложилось, что это был первый маршрут, по которому я ездил, когда приехал в Ижевск поступать в ИжГТУ. Жил я тогда в микрорайоне Буммаш и каждый день ездил на трамвае № 7 в городок Металлургов. С него началось моё знакомство с городом. А первая любовь не проходит…
Александр Кирилин: Одно время много говорили о том, что Ижевске могут появиться троллейбусы на автономном ходу, которые планировали собирать на базе ИжГЭТ. Что с этими планами сегодня?
– Мы от этого проекта не отказываемся, и мы можем это делать. Уровень технических специалистов в ИжГЭТ очень высокий. Например, мы сейчас успешно занимаемся модернизацией троллейбусного парка и смогли снизить энергоёмкость наших троллейбусов на тридцать процентов.
Вообще троллейбусы на автономном ходу – это будущее Ижевска. В феврале мы как раз протестировали на своих маршрутах троллейбус Тролза-5265.08 «Мегаполис» с автономным ходом. Машина себя очень достойно показала, и мы рекомендовали её для производства.
Наталья Тютина: Есть планы по приобретению такой техники?
– Пока мы не можем себе этого позволить. Срок службы трамваев и троллейбусов намного больше, чем у автотранспорта, – более 30 лет (у нас есть трамвай, которому 50 лет, и он прекрасно бегает), но и стоят они очень дорого. Например, стоимость троллейбуса начинается от 10 млн рублей. Поэтому нигде в мире обновление электротранспорта не происходит за счёт платы за проезд, только в рамках каких-то инфраструктурных проектов – вложения бюджета, инвестиции. Пока мы ещё можем поддерживать в рабочем состоянии наш автопарк. Но до бесконечности заниматься ремонтом и модернизацией старого подвижного состава невозможно, нужно закупать новую технику.
Игорь Егоров: В общественном транспорте очень много рекламы о приёме на работу в ИжГЭТ. У вас такая большая «текучка», что вам постоянно требуются новые работники?
– Что значит много рекламы? То, что в трамваях и троллейбусах висят объявления о наборе водителей и кондукторов, так мы просто грамотно используем этот рекламный носитель… Но если серьёзно, то определённые кадровые проблемы с этой категорией работников у нас есть. И здесь мы не одиноки. Общаясь с коллегами из других городов, могу сказать, что такая ситуация складывается повсеместно.
Общественный транспорт на линии выходит в пять утра, значит, вставать водителям и кондукторам приходится в четыре или даже раньше. График работы жёсткий, условия труда также не из лёгких, заработная плата не самая высокая. Поэтому набор и обучение персонала мы осуществляем постоянно… Но в последнее время мы отмечаем и другую тенденцию: к нам всё чаще приходят люди, которые говорят, что им надоело получать зарплату в конверте. Он хотят иметь официальную работу. Наши работники получают «белую» зарплату, мы оплачиваем больничные и отпускные, перечисляем взносы в пенсионный фонд, а значит, человек может рассчитывать на достойную пенсию. Но требования к соискателям у нас достаточно высокие.
Надежда Бондаренко: В 2014 году работники ИжГЭТ выходили на пикет к зданию Резиденции Главы Удмуртии с требованием увеличить зарплату. Как сейчас ситуация с оплатой труда на предприятии?
– Средняя зарплата водителей у нас – 32-34 тысячи рублей, кондуктора – 18,5 тысячи. И объективно с учётом интенсивности труда она должна быть выше. Но здесь наши возможности ограничены. Как вы думаете, сколько копеек с одного рубля доходов предприятия уходит на заработную плату работников? 66 копеек. Чтобы поднять зарплату, надо либо сократить все другие траты, например, на ремонт подвижного состава, содержание контактной сети и т.д., либо увеличивать стоимость проезда и дотации из бюджета. Так как ни того, ни другого мы сделать не можем, то стараемся компенсировать невысокие зарплаты социальными гарантиями. У нас на предприятии заключён коллективный договор, там прописан большой перечень льгот и гарантий для работников, и мы его неукоснительно выполняем.
Игорь Егоров: Сегодня много говорят о цифровизации и «умном» городе. А ижевский электротранспорт будет «умнеть»?
– Процесс уже идёт. Сегодня проезд в трамваях и троллейбусах можно оплачивать электронными и банковскими картами, а также телефоном, и мы открыты для любых предложений по совершенствованию способов оплаты проезда. Кроме того, у нас разработано приложение для смартфонов, с помощью которого можно в режиме-онлайн следить за движением трамваев. Мы активно сотрудничаем с информационной системой IGIS Ижевск. Ведём переговоры с Яндекс-транпорт.
В своё время мы запускали проект Free Wi-Fi, но отказались от него в силу того, что сегодня у каждого в кармане смартфон с мобильным Интернетом, и его скорость намного выше, чем могли обеспечить мы. Сейчас более актуален вопрос с подзарядкой мобильных устройств, поэтому будем оснащать салоны трамваев и троллейбусов специальными розетками. Первые вагоны, в которых можно будет во время поездки зарядить смартфоны и планшеты, выйдут на линии уже в этом году.
Задание «УП»:
– В 2020 году исполнится 85 лет, как на улицы Ижевска вышел первый трамвай. Деревянный вагон Мытищинского завода прошёл 5 километров по улице Карла Маркса – от Вятского переулка (улицы Кирова) до Воткинской железнодорожной линии. Я хочу, чтобы вы объявили в газете конкурс на самую лучшую историю, связанную с ижевским трамваем. Я думаю, желающих поучаствовать в таком конкурсе будет немало. Мы с удовольствием выступим его спонсором и предоставим призы.
Вопрос «УП»:
Вопрос от предыдущего гостя «Планёрки» Вячеслава Харина, мастера спорта международного класса в шоссейных гонках и велокроссе, участника чемпионата мира, судьи всероссийской категории:
– Как изменится способ общения в следующем 100-летии? Появятся ли новые средства передачи информации или мы вновь вернёмся к живому общению?
– Джин уже выпущен из бутылки, и информационные технологии будут развиваться и дальше. Поэтому будут появляться всё новые и новые средства коммуникации, но при этом никакой гаджет не заменит живого общения. В этом я уверен.
Следующий гость пусть расскажет, когда появятся новые источники энергии, которые оторвут общественный транспорт от земли?
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