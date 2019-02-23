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Письма с фронта расскажут о Великой Отечественной войне. В Ижевске откроется выставка «Треугольники судьбы»

19 февраля
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21 февраля в Национальном музее имени К. Герда откроется выставка «Треугольники судьбы», посвященная юбилейным датам 2019 года: 75-летию освобождения советскими войсками территории СССР от фашистских захватчиков, 85-летию учреждения звания «Герой Советского Союза», 120-летию со дня рождения маршала авиации Фёдора Яковлевича Фалалеева.

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На выставке Великая Отечественная война представлена глазами людей военного времени через их письма. Показаны работа тыловой и армейской почты, почтовое оборудование, виды связи и виды почтовых отправлений военного времени, различные средства массовой информации. Особый вид посланий с фронта - прощальные записки солдат. Информацию в письмах о событиях на войне, которая контролировалась фронтовой цензурой, дополняют более подробные записи в блокнотах, тетрадях, записных книжках солдат, блок-книжках командиров.

В выставочной экспозиции представлены личные вещи, письма и награды Героев Советского Союза – наших земляков, Ф.Я. Фалалеева, а также фронтовых журналистов Михаила Лямина, Степана Зубарева, Владимира Никитина.

Выставка знакомит и с новыми экспонатами. В 2018 году в Новгородской области были обнаружены фрагменты обшивки фюзеляжа самолёта, запасной комплект лётной формы, парашют и сумка от парашюта уроженца Ижевска Александра Осинцева. Эти экспонаты дополняют его письма и документы, сохранившиеся у родных, и кадры фильма, рассказывающего о работе поискового отряда, встрече и захоронении останков лётчика на родине.

Юные посетители выставки смогут написать письма-треугольники с размышлениями о войне. Лучшие будут демонстрироваться в День Победы.

Выставка будет работать с 21 февраля по 23 июня 2019 года. Вход на открытие выставки - свободный со стороны ул. Наговицына.

Фото playcast.ru

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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