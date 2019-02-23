На выставке Великая Отечественная война представлена глазами людей военного времени через их письма. Показаны работа тыловой и армейской почты, почтовое оборудование, виды связи и виды почтовых отправлений военного времени, различные средства массовой информации. Особый вид посланий с фронта - прощальные записки солдат. Информацию в письмах о событиях на войне, которая контролировалась фронтовой цензурой, дополняют более подробные записи в блокнотах, тетрадях, записных книжках солдат, блок-книжках командиров.
В выставочной экспозиции представлены личные вещи, письма и награды Героев Советского Союза – наших земляков, Ф.Я. Фалалеева, а также фронтовых журналистов Михаила Лямина, Степана Зубарева, Владимира Никитина.
Выставка знакомит и с новыми экспонатами. В 2018 году в Новгородской области были обнаружены фрагменты обшивки фюзеляжа самолёта, запасной комплект лётной формы, парашют и сумка от парашюта уроженца Ижевска Александра Осинцева. Эти экспонаты дополняют его письма и документы, сохранившиеся у родных, и кадры фильма, рассказывающего о работе поискового отряда, встрече и захоронении останков лётчика на родине.
Юные посетители выставки смогут написать письма-треугольники с размышлениями о войне. Лучшие будут демонстрироваться в День Победы.
Выставка будет работать с 21 февраля по 23 июня 2019 года. Вход на открытие выставки - свободный со стороны ул. Наговицына.
Фото playcast.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.