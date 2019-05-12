Акция «Бессмертный полк» запустила в обществе важный процесс: она возвращает всем участникам Великой Отечественной войны (не только героям-орденоносцам, но и каждому рядовому) имена, лица. Это движение как будто открыло шлюзы любви, которую люди не успели отдать им, пока они были живы. И дала подсказку: они бессмертны, а значит, живы и сейчас, - по крайней мере, в памяти.
Это осознание дало толчок для тех, кто живёт сегодня, – поговорить с ушедшими участниками войны и этими разговорами вернуть их в нашу повседневную жизнь. Вениамину Васильевичу Пастухову, родившемуся в маленькой удмуртской деревне, самому уже 80. Он прожил долгую, сложную и красивую жизнь, и решил написать письмо своему отцу, который 30-летним молодым мужчиной ушёл на войну и не вернулся. С разрешения Вениамина Васильевича мы публикуем отрывки из этого пронзительного письма сына – навсегда живому отцу.
Отец, я горжусь тобой
«Дорогой мой отец, Пастухов Василий Наумович, обращается к тебе с письмом, как к живому, твой сын Вениамин. Ком к горлу подступает, слёзы невольно застилают глаза, мешая сосредоточиться на мыслях, которые я хотел бы передать в этом письме.
Батя, я могу во что-то верить, а во что-то – нет, но в то, что для меня ты вечен, в то, что существует твой дух, – верю. Согласно информации из Центрального архива Министерства обороны РФ, которую по крупицам добывал твой внук Дмитрий, призван ты был, батя, 28 июля 1941 года Нылгинским РВК УАССР. Перед отправкой на фронт проходил со своими земляками-призывниками военную подготовку в Можге. Последнее письмо-треугольник пришло от тебя, батя, в декабре 1941 года. Письмо, пожелтевшее от времени и залитое слезами при неоднократном прочтении моей мамой, а впоследствии и мною, хранится у меня, – как святыня, самая дорогая память о тебе, батя.
На письме-треугольничке стоял штамп почтового отделения станции Зошино Ивановской области. Фашистские захватчики рвались к Москве, их нужно было остановить во что бы то ни стало, не позволить им захватить столицу нашей Родины. По сведениям из Центрального архива Министерства обороны следует, что согласно спискам безвозвратных потерь личного состава красноармеец Пастухов Василий Наумович 1911 года рождения числится без вести пропавшим в январе 1942 года. Я предполагаю, батя, что ты вместе со своими земляками из Удмуртии погиб где-то в Подмосковье, защищая Москву. Твой внук Дима в разговоре о тебе как-то сказал: «Папа, дед Василий погиб где-то под Москвой, и, умирая, повернулся головой на Запад».
В течение многих лет после института по рабочей необходимости мне приходилось бывать в Москве, а значит, проезжать по Подмосковью. Каждый раз у меня невольно возникала мысль: возможно, где-то здесь, совсем недалеко покоится прах моего отца, как и прах многих других погибших воинов. Где бы ни находились останки сотен тысяч пропавших без вести советских воинов-защитников, они – в наших сердцах сегодня и будут в памяти благодарных потомков в будущем.
Батя, родной, я возвращаюсь к письму-треугольничку из нескольких строчек, нацарапанных тобою огрызком карандаша. Обращаясь к своей жене, моей маме Пастуховой Анастасии Павловне, ты пишешь: «Настя, береги сына». Из троих твоих детей в 1941 году остался в живых один я, двухгодовалый твой сын. Дочь Валю шести лет и сына Толика четырёх лет мать похоронила друг за другом, с недельным интервалом. Ты в этот период находился на военной подготовке в Можге. Моей маме через Нылгинский районный военкомат удалось добиться кратковременного твоего приезда на похороны детей, - ты приехал, хоть и с опозданием. Приехав, ты перезахоронил детей, положив обоих, Толю и Валю, в одну могилу. Возможно, ты, батя, чувствовал, что не вернёшься с войны и решил, что твои умершие дети должны быть рядом. Я сегодня, в своём почтенном возрасте, осмысливая всё это, до глубины души поражён твоим поступком.
Старики в нашей деревне рассказывали мне, подраставшему, каким настойчивым по характеру, физически сильным, мастеровитым на все руки ты был, батя. Вся механика в инфраструктуре хозяйства колхоза проходила через твои руки. Отец, ты был уникальный самородок, родившийся в селе Большая Норья, – я горжусь тобой! Мне хочется продолжить общение с тобой, как с живым, возникла потребность рассказать тебе о своей прожитой жизни, но всего, конечно, в письме не напишешь».
Деревья хранят память
Вениамин Васильевич Пастухов пишет отцу, как память о нём дала ему самому силы в 12 лет пахать на лошади, в 15 – оказать сопротивление тирану-отчиму, в 17 – перебраться из деревни в Ижевск, получить востребованную в те годы профессию инженера. И продолжает:
«Давай-ка, батя, пройдёмся с тобой по нашей деревне Хутор-Норья, на полях вокруг которой когда-то благоухала цветущая гречиха, привлекая своим медоносным ароматом неугомонных тружениц пчёл. Сейчас наша деревня, как и многие другие, уже исчезла с лица земли. Бурьян, полынь и прочее дикорастущее разнотравье обживают необрабатываемые уже поля. Но напротив нашей усадьбы берёза, которую, по словам мамы, ты посадил, продолжает жить. Приезжая на хутор летом, я обнимаю деревья, родные и знакомые мне до боли, целую их и прошу держаться.
Природа и человек на земле очень связаны и зависят друг от друга, ты это знал. На этом, батя, родной, письмо к тебе я закончу. При очередной поездке в село Норья схожу в церковь, поставлю свечку, помолюсь за тебя, родной, положившего жизнь на алтарь Великой Победы».
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