Моё пионерское детство пришлось на 60-е годы прошлого столетия. Пионерия – это первая ступень становления личности. Первые общественные поручения, выполнение законов пионерии воспитывали в нас коллективизм, ответственность, любовь к Родине, к природе. Я помню: была звеньевой, мы помогали друг другу в учёбе, ходили к октябрятам, играли с ними, читали книги. Я была членом совета дружины, и мы высказывали своё мнение по многим вопросам. На отрядном пионерском сборе звеньевые отдавали рапорт председателю совета отряда, а на дружинном сборе рапортовали председатели советов отрядов председателю дружины. Это было очень трогательно и торжественно. Рапортовали так: «Товарищ председатель совета дружины, наш отряд имени, например, Вали Котика, на торжественную линейку построен», и под «салют руки» председатель дружины объявлял о внесении знамени.
Помню: выполняли общественные работы. Собирали макулатуру, металлолом, помогали престарелым и одиноким. Зимой чистили снег в их дворах, складывали дрова и, что интересно, старались это делать незаметно (поздно вечером), чтобы утром люди удивились, обрадовались. Старшие ребята на лето нас, пионеров, объединяли в сводные отряды. Утром мы по горну выходили на свою площадку на зарядку, на коллективные дела. Мы собирали лекарственные травы, ягоды. Ходили в походы с ночёвкой, сидели у костров.
Сейчас ребята мало читают и даже не знают повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Я считаю, для подрастающего поколения эта книга должна быть настольной.
А в годы учёбы в педучилище (1964-1969 г. п. Яр) нас возвращали в имитированные пионерские сборы – это мы готовились к практике в пионерских лагерях. Всё, что было в нашем пионерском детстве, мы передавали другому поколению. Это здорово! Мы всегда готовы!
Чирков Павел, 13 лет, Исаковская сельская библиотека.
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