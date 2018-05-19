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Пионером быть почётно

18 мая
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«Будь готов! – Всегда готов!» – под таким девизом жили пионеры. Моя мама с самого детства входила в состав пионерской дружины школы № 6. «Сначала была октябрёнком, пионером, а потом и комсомольцем», – вспоминает мама с улыбкой. Её юность проходила в общественно полезном труде, который был только в радость. Сборы макулатуры и металлолома, смотры строя и песни – всё это было, по её мнению, замечательно! Называться пионером тогда было почётно и приятно.

%d0%94%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0 2 Пионером быть почётно

– Я считаю, – говорит моя мама, – что пионерское движение необходимо в настоящее время. Наши дети должны воспитываться на бескорыстности и доброте. Конечно, времена сейчас другие, но современные дети могут добиться большего, чем тогда мы». Фотография сделана 25 мая 1987 года.

На фотографии изображен слёт пионеров города Можги. Дети и взрослые водрузили музыкальные инструменты и флаги для пышного празднования Первомая! На фото видны уже посвящённые ребята и те, кто только готовится дать торжественное обещание. Им придётся пройти нелёгкое испытание, на котором решится, примут их в пионеры или нет.
Пионерия в тяжёлые послевоенные годы не давала отчаиваться ребятам, совсем наоборот, дети понимали, сколько пользы могут принести стране. Словом, пионерская организация играла важнейшую роль в воспитании детей, настраивала молодёжь на самодисциплину и стремление к самосовершенствованию.
Фото примерно 1955 г.

Софья Дорогинина, 15 лет МБОУ «СОШ № 4», г. Можга

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