Не чихайте на коллег
Два дня двухлетняя девочка лежала лежкой. «Буду пить», - говорила, а попьет, и – рвота. Ничего не ела. На вторые сутки вечером увидела по телевизору передачу про детей: мальчик отбивал чечетку. Вскочила с кровати, попробовала повторить движения и, быстро ослабев, распласталась на кровати.
– Старшие дети никогда так сильно не болели. Было очень тревожно, - сказала мама девочки. – Врач, а мы ее вызвали в воскресенье, поставила диагноз «ОРВИ».
Отменены «здоровые приемы»
По сравнению с таким же периодом прошлого года эпидемический порог по вирусным инфекциям превышен в Удмуртии на 49 процентов. В Приволжском федеральном округе Удмуртия и Пермский край занимают лидирующие позиции по заболеваемости вирусными инфекциями. Только за одну неделю – с 19 по 25 декабря – в нашей республике было зарегистрировано 15685 заболеваний вирусными инфекциями, в том числе 58 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. По прогнозам, пик заболеваемости будет в середине или конце января.
Среди заболевших больше всего школьников до 14 лет. В некоторых детских садах закрыты группы, в школах – отдельные классы. Единичные группы, например, были закрыты в Завьяловском и Алнашском районах. В этом году директор школы не должен ждать, когда ему объявят о том, что классы или школу в связи с эпидемией гриппа надо закрыть. По сложившейся ситуации он сам вправе принять такое решение. Лечебные учреждения в зависимости от уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом могут перепрофилировать часть коек.
Самая большая заболеваемость была зарегистрирована в Сарапульском, Глазовском, Ярском и Балезинском районах, а также в городах Сарапуле и Глазове. Уже издано распоряжение министра здравоохранения УР о введении карантина в медицинских организациях.
С 26 декабря в детских поликлиниках не проводятся «здоровые приемы». В период повышенной заболеваемости здоровым детям нет необходимости проходить профилактический осмотр.
Как поведет себя гонконгский вирус?
– Какая часть населения привита против гриппа? – спросили мы Людмилу Гузнищеву, заместителя министра здравоохранения УР.
– 34 процента населения, а среди детей – 80 процентов. Это больше, чем в прошлом году, когда было привито 28-29 процентов населения.
Прививали вакциной, разработанной в России. Вакцина содержит компоненты против всех вирусов гриппа, в том числе – против гонконгского, особенно актуального в этом эпидсезоне.
Марина Петренко, заместитель главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы, добавила:
– У больных, находящихся на лечении в нашей больнице, выявлены в основном вирусы гриппа, который в народе называют «свиным» (население помнит его по 2009 году). Но в республике циркулирует и другой вирус – «гонконгский». Информации, как иммунной, так и касающейся течения заболевания, по этому гриппу немного, так как с ним встретились только в 2014 году (этот штамм был выделен в 2014 году в Гонконге). Возможно, этот грипп будет протекать тяжело, с развитием пневмонии. Кроме того, циркулируют парагрипп, аденовирусная и другие инфекции.
Лидеры по заболеваемости
Привитые люди тоже могут заболеть, но они переносят заболевание в легкой форме, без осложнений.
Сейчас очень важно, чтобы люди занимались профилактикой заболеваний. Не следует посещать места, где скапливается народ. Рекомендуется носить маски. Их желательно надевать в общественном транспорте, торговых центрах. Необходимо проветривать помещения, а там, где есть такая возможность, - кварцевать. И чаще мыть руки. Людмила Гузнищева просит родителей: «Не отправляйте на елку больных детей! Если у ребенка есть признаки вирусной инфекции, он представляет угрозу для всех окружающих».
– Судя по количеству привитых, иммунная прослойка в Удмуртии неплохая. Почему же тогда мы оказались в лидерах по заболеваемости ОРВИ?
– Имеет значение и погода. Надеемся, что мороз приостановит распространение вируса гриппа. Если, конечно, не будет резкого потепления, - ответила Людмила Александровна.
– Лучше, если пик заболеваемости придется на школьные каникулы, когда дети разобщены. Но заболеваемость может тянуться, быть волнообразной.
В эти дни люди устремляются в торговые центры за новогодними подарками. Многие идут туда целыми семьями, даже с детьми в колясках, еще и с не привитыми от гриппа. То есть родители сами загоняют детей в очаг инфекции. Зачем они это делают? Если надо купить подарки, не следует брать с собой детей.
Изменить стереотипы очень сложно. У нас, к сожалению, даже в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом редко кто ходит в масках, а, например, в Санкт-Петербурге людей в масках увидишь везде – в музее, метро, торговых центрах, храме. Наверное, потому, что хорошо осведомлены: при гриппозной пневмонии человека можно потерять за несколько суток! Препараты оказываются неэффективными – особенно у людей из групп риска. А сколько других осложнений…
Очень тяжелых случаев ОРВИ и гриппа в начале эпидемического сезона не было. Но грипп – непрогнозируемая инфекция. Как он себя поведет? Убережем ли себя и близких от осложнений? А и надо-то - обратиться к врачу в самые первые часы.
Показания к госпитализации
Клинические показания к госпитализации - высокая температура тела, выраженная интоксикация.
Кроме того, госпитализация рекомендуется людям из группы риска. Это дети до двух лет, беременные женщины, люди с тяжелой сопутствующей патологией.
Есть и эпидпоказатели. На их основании госпитализируются студенты, члены многодетных семей.
Фото: kievvlast.com.ua
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.