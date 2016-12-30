Главная » Культура » Пианистка из Ижевска Ася Корепанова в 2017 году выступит на одной из главных мировых сцен – в нью-йоркском Карнеги-холле

Пианистка из Ижевска Ася Корепанова в 2017 году выступит на одной из главных мировых сцен – в нью-йоркском Карнеги-холле

29 декабря
0
%d0%90%d1%81%d1%8f Пианистка из Ижевска Ася Корепанова в 2017 году выступит на одной из главных мировых сцен – в нью-йоркском Карнеги-холле

Сбывшаяся «Фантазия»

18 февраля в большом зале Карнеги-холла, вмещающем более двух тысяч зрителей, она исполнит «Фантазию для фортепиано, хора и оркестра» Людвига ван Бетховена – мировой шедевр, который звучит со сцены довольно редко. «Чтобы «Фантазия» прозвучала так, как ее написал Бетховен, на сцене должны собраться пианист, симфонический оркестр и хор из двухсот человек. Неудивительно, что ее нечасто можно услышать вживую», - объясняет Ася Корепанова.

Индивидуальность пианиста для каждого публичного исполнения «Фантазии» чрезвычайно важна: рояль здесь вступает без сопровождения оркестра, словно импровизируя, «нащупывая» тропу для дальнейшего развития мелодии, и необходимо, чтобы пианист был не просто виртуозом, но точно понимал, как рождается музыка, какой внутренней логике и эмоции она подчиняется. Продюсеры из Нью-Йорка не случайно остановили свой выбор на Асе Корепановой – бывшая солистка Московской консерватории и выпускница Школы музыки при Университете Майами снискала славу одного из самых интеллектуальных пианистов своего поколения. Кроме постоянного участия в фестивалях и активной концертной деятельности в США и Европе она известна как автор транскрипций оркестровых произведений для фортепиано.

Для нее самой приглашение выступить в Карнеги-холле стало неожиданным, но интересным вызовом. Она говорит: «Мне нравится иметь дело с сочинениями, которые никто до меня не играл или хотя бы не «заигранными», не утомившими публику и самих музыкантов. «Фантазия» Бетховена из их числа».

Концертов в России в ближайших гастрольных планах пианистки пока нет.

Фото Эмиль Матвеев

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0 %d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%83%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d0%b0 Анна ВАРДУГИНА Все материалы этого автора

Читать также

Куклы с эффектом 3D
28 декабря
Любимые киноперсонажи обрели неожиданный объем....
Спасение красного коня
27 декабря
Художник Вячеслав Михайлов языком мифа говорит о проблемах реального мира....
Дед Мороз собирает друзей в цирке
23 декабря
Люди и животные под Новый год творят на манеже чудеса....
Ижевская детская школа искусств № 12 отмечает юбилей
22 декабря
Одна из самых молодых школ в городе встречает 25-летие в статусе лучшей детской школы искусств России...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо