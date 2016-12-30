Сбывшаяся «Фантазия»
18 февраля в большом зале Карнеги-холла, вмещающем более двух тысяч зрителей, она исполнит «Фантазию для фортепиано, хора и оркестра» Людвига ван Бетховена – мировой шедевр, который звучит со сцены довольно редко. «Чтобы «Фантазия» прозвучала так, как ее написал Бетховен, на сцене должны собраться пианист, симфонический оркестр и хор из двухсот человек. Неудивительно, что ее нечасто можно услышать вживую», - объясняет Ася Корепанова.
Индивидуальность пианиста для каждого публичного исполнения «Фантазии» чрезвычайно важна: рояль здесь вступает без сопровождения оркестра, словно импровизируя, «нащупывая» тропу для дальнейшего развития мелодии, и необходимо, чтобы пианист был не просто виртуозом, но точно понимал, как рождается музыка, какой внутренней логике и эмоции она подчиняется. Продюсеры из Нью-Йорка не случайно остановили свой выбор на Асе Корепановой – бывшая солистка Московской консерватории и выпускница Школы музыки при Университете Майами снискала славу одного из самых интеллектуальных пианистов своего поколения. Кроме постоянного участия в фестивалях и активной концертной деятельности в США и Европе она известна как автор транскрипций оркестровых произведений для фортепиано.
Для нее самой приглашение выступить в Карнеги-холле стало неожиданным, но интересным вызовом. Она говорит: «Мне нравится иметь дело с сочинениями, которые никто до меня не играл или хотя бы не «заигранными», не утомившими публику и самих музыкантов. «Фантазия» Бетховена из их числа».
Концертов в России в ближайших гастрольных планах пианистки пока нет.
Фото Эмиль Матвеев
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