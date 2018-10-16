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ПФО достиг второго места по числу заявок, поданных на конкурс управленцев «Лидеры России»

15 октября
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10 октября в стране стартовал конкурс управленцев. За первые пять дней на него поступило свыше 50 тысяч заявок. Более 15 процентов всех конкурсантов – из Приволжского Федерального округа.

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В пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия - страна возможностей», выступающей организатором конкурса, сообщили, что по данным на 15 октября заявки на конкурс приходят из всех регионов России, и лидирующую позицию пока занимает Центральный: в нем зарегистрированы 36,8% всех участников. Приволжский федеральный округ находится на втором месте: на него приходится 15,6% от их общего числа заявок. Третьим стал Северо-Западный федеральный округ с 12,8% конкурсантов. За ним следуют Сибирский, Уральский, Южный, Дальневосточный и Северо-Кавказский округа.

При этом за четыре дня с момента старта конкурса на него поступило уже свыше 50 тысяч заявок. По словам руководителя конкурса, генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, это четверть от общего количества заявок прошлого года. Поскольку приём заявок продолжится до 24 октября, то есть основания полагать, что в этом году количество участников значительно превысит число участников прошлогоднего конкурса.

Комиссаров напоминает: «У участников есть еще почти десять дней, чтобы подать заявку. Теперь это могут сделать не только россияне, но и граждане любой страны мира, которые хорошо владеют русским языком», – напомнил он.

Обращаем внимание читателей, что в регламент конкурса «Лидеры России» по сравнению с 2017 годом внесены существенные изменения. Дополнительную информацию о конкурсе можно найти на его официальном сайте: лидерыроссии.рф.

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Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

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