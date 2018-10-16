**9 октября впервые в Удмуртии прошёл региональный форум инклюзивного образования «Открытый мир». Он ...

**Лучших учащихся и преподавателей детских школ искусств республики наградили за высокие достижения в...

**4 октября 2018 года можно считать историческим днём в биографии посёлка Кез. Это день начала строит...