Одним из самых интересных концертов этого сезона в филармонии, выходящим за пределы классической программы, было выступление певца, мультиинструменталиста и автора песен с далеких Фарерских островов Фроуи Хансена.
Хансен стал вторым исполнителем с Фарер, проложившим маршрут между островами в северной части Атлантического океана (они расположены между Шотландией и Исландией) и Удмуртией. Первой полтора года назад стала… его сестра, довольно известная в Европе певица Гури Хансдоттир.
Больше часа Фроуи пел мелодичные песни собственного сочинения на двух языках – английском и фарерском. В этом чудились вызов и смелость: во всем мире на фарерском языке говорят не больше 50 тысяч человек, и все они живут на покрытом туманами архипелаге на севере Атлантики. Для самого Фроуи, впрочем, в этом не было ничего необычного: фарерцы исключительно музыкальны, по количеству групп и сольных исполнителей на каждую тысячу человек населения они превосходят любой другой народ, и большинство поет на родном языке. Специалисты подчеркивают, что на Фарерах создана уникальная культурная ситуация: несмотря на то, что фарерский язык остается одним из самых малораспространенных «живых» европейских языков, исчезновение ему не угрожает даже в отдаленной перспективе. Он остается главным языком преподавания в фарерских школах, на нем издается большой объем литературы, выпускаются газеты и журналы, работают телевидении и радио.
В Удмуртии активисты в сфере культуры озабочены тем, что удмуртский язык используется только в замкнутой культурной среде. Многие потенциальные слушатели не пойдут на концерт, если на афише указано, что исполнители поют по-удмуртски, а на «национальных» концертах в зале можно видеть одни и те же лица. На вопрос, как фарерцы смогли сохранить естественное использование национального языка в современной культуре, Фроуи отвечает:
– Дело в ежедневной практике, в коллективной договоренности, что фарерский – наш язык, и мы будем на нем говорить. Поэты и писатели пишут именно по-фарерски. На выставках, творческих встречах, в театре на спектаклях – вы везде будете слышать фарерский. Дети с ранних лет знают – чтобы полноценно участвовать в культурной жизни, хорошо бы им свободно владеть родным языком. При этом ситуация не насильственная. На концертах, например, английский и фарерский звучат в равных пропорциях. Но может быть, дело просто в нашем характере – мы держимся за привычное. Например, фарерская музыка традиционно меланхолична, почти печальна, и даже когда я чувствую себя счастливым, я не вижу причины перестать писать грустные баллады.
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