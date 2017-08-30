В преддверии нового учебного года активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта проинспектировали пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений Ижевска. Из шести проверенных пешеходных зон у городских школ ни одна не соответствует требованиям безопасности дорожного движения.
Рейд стартовал с улицы Шишкина, где расположен гуманитарный лицей. Общественники и представители администрации Ижевска зафиксировали здесь отсутствие знаков ограничения скорости 40 и 20 км/ч, светофора и искусственных неровностей. Много претензий к обустройству пешеходного перехода, который наполовину упирается в ограждение и частично выходит на проезжую дорогу. Разметка нанесена без желтой подложки, пешеходное ограждение смонтировано не по ГОСТу, не решен вопрос по освещению.
Возле школы № 70 на улице Школьной недавно отремонтировали дорожное полотно, но новая разметка на пешеходном переходе нанесена не по стандарту. Кроме того, она выводит пешехода на торчащий из земли штырь. Из необходимых элементов дорожной инфраструктуры имеются только дорожные знаки первой группы.
Наиболее опасную ситуацию участники рейда отметили на переулке Широкий. В этом районе находятся школы: № 67, 28 и 27, а также несколько детских садов. Разметка пешеходного перехода, по которому уже через две недели пойдут дети сразу в две школы – 67 и 28, еле заметна. Кроме того, нет «лежачего полицейского» и ограждения, отсутствуют необходимые предупреждающие дорожные знаки и светофоры.
На улице Володарского, где находится школа № 59, установлены ограждение, предупреждающие знаки, искусственные неровности, разметка. Вместе с тем не обошлось и без замечаний. Так, продублированные на асфальте предупреждающие надписи «школа» и «20 км/ч» почти стерлись и требуют обновления. Отремонтировать следует и край одного из «лежачих полицейских». Мигающие светофоры типа «Т7» не работают. Край асфальта пешеходного перехода активисты ОНФ рекомендуют привести в порядок и сделать безопасные сходы. Также необходимо, по мнению проверяющих, провести обрезку ветвей деревьев, которые частично перекрывают дорожные знаки.
— В ходе рейда мы увидели, что главный недостаток – это отсутствие ограждения, недостаточное освещение у школ, - отмечает руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Игорь Гвоздев. - Считаем, что необходимо комплексно подходить к вопросу оснащения территорий вблизи образовательных организаций дорожной инфраструктурой. Как мы понимаем, в Ижевске на сегодняшний день нет четкой стратегии. Поэтому в этом вопросе нужна «дорожная карта», а планировать работы на предстоящий учебный год надо уже в декабре. Кроме того, мы предлагаем сформировать паспорта всех пешеходных переходов у образовательных учреждений и обращать внимание на эти вопросы при проверке готовности школ к 1 сентября.
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