Сила секунды или с какой скоростью ижевчане «летают» в интернете 28 мая 2018 года, Ижевск. Столица Удмуртии входит в первую сотню городов мира по количеству Инстаграм...

Всем до лампочки? Когда электроснабжение селян станет более надёжным В редакцию «Удмуртской правды» обратился житель деревни Крестовоздвиженское Завьяловского района Влад...

Сергей Буторин: «Современное развитие Ижевска начнётся с парков» В редакции поговорили о канатной дороге над прудом, лучшем в стране скейт–парке и о том, как количест...