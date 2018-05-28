Праздничный приём продлился три часа. За это время специалисты проконсультировали больше полусотни ижевчан. Многие признались, что давно хотели сходить на приём в жилинспекцию, но постоянно откладывали это на потом.
– Проходили мимо с дочкой, увидели такой прекрасный трамвай, решили зайти и проконсультироваться. В марте нам пришла платежка за отопление и электроэнергию с большей, чем обычно, суммой. Мы до этого обращались в управляющую компанию. Они, к сожалению, не смогли нам доступно разъяснить, почему платёж увеличился, а сейчас, вот так совершенно неожиданно, получила ответ на свой вопрос, – рассказывает пассажирка трамвая Гузель Максимова.
А вот старшая по дому Елена Затулина пришла на приём в Первый жилищный трамвай целенаправленно:
– Я сегодня увидела по телевизору, что жилищная инспекция по случаю своего юбилея проводит такую акцию и решила поучаствовать. У меня вопрос по ОДН. Несмотря на то, что в нашем доме поменяли электропроводку и установили светодиодные светильники в подъездах, размер платы за общедомовые нужды не снизился. Суммы всё равно большие. Вот пришла проконсультироваться, почему так происходит. Оказывается, надо контролировать нашу управляющую компанию, контролировать показания счётчиков. А вообще, я не в первый раз обращаюсь за помощью в жилищную инспекцию. Всегда получаю качественные и развёрнутые консультации. У меня есть сотовый телефон Марата Равильевича Исмагилов, я всегда могу ему позвонить и задать какой–то вопрос. Он всегда откликается на наши просьбы прийти на собрание собственников дома и дать разъяснения по волнующему нас вопросу. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех сотрудников инспекции с юбилеем и поблагодарить за хорошую работу.
По словам главного госжилинспектора Удмуртии Марата Исмагилова, сотрудники инспекции постоянно находятся на связи с жителями республики через горячую линию, сайт, социальные сети. Благодаря этому они в курсе того, что происходит на рынке управления жильём и оперативно вмешиваются в ситуации, когда нарушаются права потребителей.
– За последние годы количество полномочий органа госжилнадзора увеличилось в десять раз, – рассказывает Марат Равильевич. – Изменился и функционал: инспекция стала исполнять не только технический надзор за содержанием многоквартирного жилищного фонда, но и юридический, и экономический надзор. Но приоритетной задачей жилищной инспекции является работа с гражданами. За 2017 год наши специалисты рассмотрели почти 35 тысяч обращений граждан и юридических лиц. Наиболее актуальными остаются проблемы некачественного предоставления коммунальных услуг и расчёта платы за них (42%), нарушения при управлении и содержании жилого фонда (42%), вопросы формирования фондов капитального ремонта и выполнения работ (16%). Заметно за последние годы повысился и уровень грамотности потребителей услуг ЖКХ. Более требовательный клиент ждёт более качественной работы и от управляющих и ресурсоснабжающих организаций, и от надзорных органов. Для коллектива инспекции, который состоит в основном из молодых сотрудников, это хороший вызов, способствующий их личной и профессиональной самореализации.
В течение двух лет жилинспекция Удмуртии занимает лидирующие позиции среди органов жилищного надзора субъектов РФ. Она неизменно занимает первое место в рейтинге Минстроя России по качеству ответов на обращения граждан, по количеству принимаемых решений, законность которых подтверждается позже в судах, по открытости и публичности в информационном пространстве. И останавливаться на достигнутом здесь не собираются.
– Прежде всего, мы предлагаем внедрить инструменты оперативного жилищного надзора, чтобы вопрос обратившегося гражданина решался в течение 7 дней. Пока процессуальные сроки доходят порой до 2 месяцев. Это важно для нашей работы по защите интересов потребителей услуг ЖКХ. Минстрой России поддерживает такую позицию, и в этом году соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму России, – отмечает Марат Исмагилов. – Задача жилинспекции в том, чтобы помочь человеку сориентироваться на рынке ЖКХ. В идеальном правовом государстве все граждане соблюдают законы, не стараются их обойти, находясь в поиске законодательных «пробелов». Однако реальность такова, что нарушения выявляются, наша задача – находясь на страже законности, добиваться их оперативного устранения.
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