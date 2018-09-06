51 конкурсант дошёл до последнего этапа. Это люди совершенно разных профессий - госслужащие, преподаватели, конструкторы, представители различных предприятий и организаций. Самому старшему участнику 56 лет, самой молодой участнице - 21 год.
В среду, 5 сентября, в ижевском Дворце детского (юношеского) творчества они пройдут мастер-классы у лучших преподавателей-практиков по актуальным вопросам управления.
6 сентября перед группой экспертов финалисты защитят проекты, над которыми работали в течение двух месяцев. Конкурсанты представят исследования по развитию образовательных процессов, совершенствованию жилищно-коммунального хозяйства и другие. Будет учтён экономический эффект от внедрения новых систем. Интернет-трансляцию защиты проектов всем желающим можно будет посмотреть 6 сентября с 10.00 часов на официальном сайте Главы и Правительства УР.
Имена 30 победителей республиканского конкурса объявят в пятницу в Резиденции Главы Удмуртской Республики. Все они в дальнейшем пройдут обучение по программе профессиональной переподготовки «Современная психология управления» и будут зачислены в кадровый резерв.
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