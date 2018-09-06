В ПФО открылся еще один кадетский корпус **Профиль обучения в Чувашском кадетском корпусе, в который поступить могут ребята со всей страны - п...

Поздравление Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики с Днем знаний Дорогие школьники, учащиеся и студенты! Уважаемые учителя, преподаватели и родители! Примите самые ...

В Удмуртии начался новый набор в Яндекс.Лицей Это бесплатные курсы для школьников, которые хотят научиться программировать. ...