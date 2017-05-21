ГОД 2008
19 февраля в Ижевск прилетел первый заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев принял участие в работе II съезда Союза машиностроителей России, побывал в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по биатлону, посетил Ижевский машиностроительный завод.
24 апреля Президент Удмуртии встретился с Послом Королевства Дании в Российской Федерации Пером Карлсеном.
14 мая Президент Удмуртии провёл торжественный приём, посвящённый Международному дню семьи.
На прием были приглашены многодетные матери из всех городов и районов республики, которым были вручены государственной награды Удмуртской Республики – знаки отличия «Материнская слава».
24 июня Президент Удмуртии встретился с членами юношеской сборной Норвегии по биатлону и представителями Федерации биатлона Норвегии, которые приехали в Ижевск в рамках проекта по обмену юными биатлонистами.
1 июля состоялось торжественное открытие Республиканского онкологического центра.
Онкологический центр – это 11 диагностических и 12 клинических отделений для комплексного лечения пациентов со всеми видами злокачественных новообразований и предраковых состояний. Для центра было приобретено более 100 единиц современного оборудования.
23 июля на Ижевском автозаводе начался выпуск внедорожника KIA Sorento по полному циклу, включающему сварку, окраску и сборку автомобиля.
14 августа в столице Удмуртии открылся первый из 7 новых детских садов, которые будут введены в строй до конца текущего года.
25 августа Президент Удмуртии принял участие в открытии после капитального ремонта Понинского детского дома-школы Глазовского района.
3 сентября в Ижевске в торжественной обстановке открылся Дома Дружбы народов.
Из приветственного слова Главы республики: «2008 год — год празднования 450-летия добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства. И одним из главных событий юбилейного года является открытие Дома Дружбы народов. Многие поколения жителей Удмуртии на протяжении многих столетий берегли, хранили и защищали это великое достояние — братское единство и дружбу людей самых разных национальностей. Это единство и эта дружба не раз проверялась на прочность и крепла в суровые годы испытаний, через которые проходила Россия. Это великое достояние перешло к нам как щедрый дар, который мы свято бережём и приумножаем».
8 сентября открылась автомобильная дорога «Обход г.Ижевска на подъездной автодороге к г. Перми».
17 сентября на Центральном республиканском стадионе прошли праздничные торжества по случаю 450-летия добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства.
Они открылись театрализованным представлением, в котором участвовало более 6 тысяч артистов.
12 ноября в Удмуртию с рабочим визитом прибыл министр обороны России Анатолий Сердюков.
Министр обороны РФ посетил ОАО «Ижмаш», ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол» и ФГУП «Воткинский завод», где познакомился с оборонно-промышленным потенциалом республики и обсудил вопросы, связанные с размещением на предприятиях ОПК региона заказов для Вооружённых сил России.
13 ноября Президент Удмуртии посетил ОАО «МК «Сарапул-молоко».
Здесь Александр Волков открыл линию по производству и розливу обогащенного молока и молочных коктейлей, соответствующую стандартам республиканской целевой программы «Детское и школьное питание». Запуск линии позволит сарапульскому молокозаводу участвовать в республиканском тендере на поставку витаминизированного молока для школьников 1-4 классов.
18 ноября. Из беседы Президента России Д.А.Медведева с Президентом Удмуртии А.А.Волковым перед началом заседания Государственного совета РФ «О мерах по развитию национальной конкурентоспособности в условиях мирового финансового кризиса» (Дом дружбы народов).
Д.А.Медведев: Мы с Вами только что посетили Ижевский радиозавод. Хорошее предприятие, современное. И самое главное, что оно делает высокотехнологичную продукцию, которая устанавливается на космических аппаратах, на всём, что движется и летает. Очень хорошо, что там стоит современное оборудование. Но на достигнутом не надо останавливаться.
А.А.Волков: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Ижевский радиозавод – это один из 20 крупнейших заводов, расположенных в нашей республике. Сегодня на выставке, которую мы развернули для наших гостей, представлены 25 предприятий, которые демонстрируют продукцию, подобную той, которую мы видели на Ижевском радиозаводе – высокотехнологичную, конкурентоспособную.
По объемам продукции, реализованной нашими промышленными предприятиями, мы ежегодно прирастаем. В прошлом году мы приросли на 24 процента, в этом году более 20 процентов ожидаем. В прошлом году промышленной продукции было реализовано на сумму около 200 морд. рублей. В этом году предполагается около 230 млрд. рублей. Важно, что оборонная тематика на предприятиях занимает до 15%, в зависимости от государственного оборонного заказа. Все предприятия, в конечном итоге, успешно реализовали программу конверсии, производят гражданскую продукцию высокого качества и низкой себестоимости.
Д.А.Медведев: Мы посмотрели на молодых людей в белых халатах, им нравится работа, они хорошо занимаются изобретательством, креативные. Но, в то же время, реализация этих научных разработок, а потом и выход на рынок с этими технологиями – это самое сложное, а может быть, самое главное. Именно это обеспечивает конкурентоспособность.
А.А.Волков: Совершенно правильно. Важно не только придумать или изобрести, но и продать. Это сложно, но у нас другого выхода нет.
Д.А.Медведев: Нужно учиться, уметь встраиваться. Но это только первые шаги. Сейчас в мировой экономике трудные времена. Поэтому основная задача – не уйти с уже завоеванных позиций. Но об этом мы с Вами поговорим на заседании Госсовета России.
ГОД 2009
27 января Президент Удмуртии провёл очередное заседание Антикризисного совета.
Александр Волков отметил, что в I квартале республиканский бюджет выполнит все финансовые обязательства и настоятельно рекомендовал руководителям предприятий и организаций приложить все усилия для сохранения трудовых коллективов.
10 февраля Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Александра Волкова для наделения его полномочиями Президента Удмуртской Республики.
3 марта в Государственном цирке открылся II Международный фестиваль циркового искусства.
18 марта в Ижевск прибыл Председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин.
Сергей Степашин посетил ОАО «ИжАвто», оружейное производство ОАО «Ижмаш» и принял участие в совещании, посвященном социально-экономическому развитию Удмуртии и мерам по преодолению мирового финансового кризиса.
20 апреля Президент Удмуртии Александр Волков в Москве встретился с Председателем Правительства России Владимиром Путиным.
В частности, Александр Волков доложил Владимиру Путину о намерении Правительство Удмуртии обеспечить в текущем году не менее тысячи молодых семей ипотечными кредитами под 5% годовых на срок до 20 лет. Александр Волков обратился к главе кабинета министров с просьбой о поддержке этого социального проекта на федеральном уровне и по линии Сбербанка России.
4 мая Президент Удмуртии провёл очередное совещание, посвященное вопросам жилищного строительства.
Основное внимание участников совещания было сосредоточено на выполнении программы «Доступное жильё – молодым семьям». Как заметил Александр Волков, его последняя встреча с Председателем Правительства России Владимиром Путиным ускорила работу над механизмом реализации этой программы.
6 мая Президент Удмуртии провёл совещание, посвященное вопросам реконструкции дворца культуры «Ижмаш» и набережной ижевского пруда.
18 мая 2009 года войдёт в историю здравоохранения Удмуртии. В этот день на базе 1-й Республиканской клинической больницы состоялась первая операция по трансплантации стволовых клеток.
1 июня Президент Удмуртской Республики провёл заседание Экспертного совета по разработке Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года.
2 июня в Резиденции Президента Удмуртии подписано соглашение между Удмуртским отделением Сбербанка России и Правительством Удмуртии в области реализации программы «Доступное жильё - молодым семьям».
3 июня Президент Удмуртии провёл совещание, посвящённое рассмотрению проекта Программы детского и школьного питания на 2010-2014 годы.
В соответствии с новой Программой, бесплатные витаминизированные завтраки в сельских школах и школьное молоко с выпечкой в городских школах с 2010 года будут получать все ученики 1-5 классов, с 2011 года – все ученики 1-6 классов, и с 2012 года – все ученики 1-7 классов.
23 июля Удмуртию с рабочим визитом посетил Президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин.
Владимир Якунин и Александр Волков приняли участие в церемонии открытия реконструированного здания пригородного железнодорожного вокзала станции «Ижевск» и Ижевского филиала железнодорожного агентства по обслуживанию пассажиров.
На Ижевском радиозаводе Владимир Якунин и Александр Волков осмотрели выставку продукции промышленных предприятий республики.
6 августа Президент Удмуртии встретился с молодыми семьями, работающими в бюджетной сфере города. Эти семьи столкнулись с трудностями и добровольно отказались участвовать в программе «Доступное жильё – молодым семьям».
11 августа в администрации г.Сарапула Президент Удмуртии встретился с 90 молодыми семьями из бюджетной сферы города, нуждающимися в улучшении жилищных условий.
25 августа Президент Удмуртии Александр Волков встретился с академиком РАМН, директором Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия.
В ходе встречи Александр Волков отметил: «Перед нами стоит задача – стимулировать повышение рождаемости и увеличивать продолжительность жизни. И решить её можно только через улучшение качества жизни, а значит, через оказание жителям Удмуртии высокотехнологичной медицинской помощи».
1 сентября Президент Удмуртской Республики Александр Волков принял участие в торжественной линейке, посвящённой Дню знаний и открытию 2-й очереди средней школы в селе Вавож.
2 ноября в Ижевске открылся Центр охраны материнства и детства – Перинатальный центр для оказания высококвалифицированной помощи женщинам высокой группы риска и новорожденным детям.
10 ноября в Москве Президент России Дмитрий Медведев поздравил М.Т.Калашникова с 90-летием со дня рождения и вручил ему золотую звезду «Герой России». В церемонии награждения принял участие Президент Удмуртии Александр Волков.
14 декабря после капитального ремонта Государственный театр кукол Удмуртии торжественно открыл 75-й сезон.
30 декабря в Ленинском районе Ижевска после капитального ремонта открылся детский сад №1.
Обращаясь к участникам торжественного открытия, Президент Удмуртской Республики Александр Волков отметил, что за последние три года в Ижевске открылось 20 детских садов, которые сейчас посещают 3000 детей, а запланированное количество вводимых детских садов может быть пересмотрено в сторону увеличения, если этого потребует положительная демографическая тенденция в столице Удмуртии.
ГОД 2010
26 января Президент Удмуртии принял участие в открытии специального жилого дома для пожилых и одиноких граждан в селе Нижнее Асаново Алнашского района.
5 февраля Президент Удмуртии провёл совещание, посвящённое итогам реализации программы «Доступное жильё - молодым семьям» в 2009 году и определению параметров данной программы на 2010 год.
В минувшем году заключён 1061 договор по реализации жилья молодым семьям, в строительную отрасль республики привлечено 1,18 млрд. рублей.
Во время обсуждения программы на 2010 год Александр Волков подчеркнул, что максимальная стоимость квадратного метра жилья должна остаться на прежнем уровне – 30,5 тыс. рублей. В текущем году молодым семьям будет предложено 1100-1200 квартир. Александр Волков предложил распространить действие программы на молодых людей, работающих на крупных и средних предприятиях промышленности всех форм собственности и на все молодые семьи, воспитывающие трёх и более детей.
18 февраля Президент России Дмитрий Медведев подписал Указ о награждении Президента Удмуртии А.А.Волкова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
5 марта Президент Удмуртии принял членов жюри III Международного фестиваля циркового искусства.
5 апреля Председатель Правительства России Владимир Путин встретился с Президентом Удмуртии Александром Волковым.
В ходе встречи Александр Волков проинформировал Владимира Путина о реализации в республике значимых социально-экономических проектов. В частности, Владимир Путин проявил особый интерес к программе «Доступное жильё – молодым семьям», которую он поддержал во время предыдущей встречи с Главой Удмуртии.
13 апреля в Удмуртию прибыла делегация специалистов Hyundai Motor Company во главе с вице-председателем компании Ханг Ёнг Чоем.
После встречи с Президентом Удмуртии Александром Волковым и подписания Меморандума о взаимопонимании между Правительством Удмуртской Республики и компанией Hyundai Motor Company г-н Ханг Ёнг Чой и сопровождающие его лица посетили ОАО «ИжАвто» и осмотрели его производственные мощности.
7 мая Президент Удмуртии Александр Волков провел Государственный приём в честь 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
25 мая в столицу Удмуртии прибыл Председатель Правительства Россиии Владимир Путин.
В сопровождении Главы республики Владимир Путин посетил Ижевский оружейный завод, где российские предприятия развернули экспозицию стрелкового оружия и систем ближнего боя.
В Резиденции президента Удмуртии Владимир Путин провёл совещание «Об обеспечении современным стрелковым оружием и системами ближнего боя Вооруженных Сил Российской Федерации, других силовых структур и инозаказчиков».
После совещания Владимир Путин провёл встречу с Президентом Удмуртии Александром Волковым. В ходе встречи Александр Волков сообщил Владимиру Путину о том, что в результате мер, принимаемых Правительством России, в экономике Удмуртии начались позитивные изменения. На вопрос Владимира Путина о детских садах Александр Волков ответил, что за последние 3 года в республике создано 2,5 тысячи новых мест в дошкольных учреждениях. А в целом по обеспеченности местами в детских садах Удмуртия занимает 6-е место в России (78%).
По окончании встречи Председатель Правительства России Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню и совершил прогулку по скверу у монумента боевой и трудовой славы Удмуртии.
Завершая визит, Владимир Путин посетил Свято-Михайловский собор.
2 июня в Ижевске открылся III Российский форум «Российским инновациям – российский капитал».
29 июня Президент Удмуртии провёл рабочее совещание, посвящённое проекту партии «Единая Россия» «Качество жизни (Здоровье)».
Александр Волков призвал участников совещания «не скромничать»: «Нам в Удмуртии, как и во всей стране, нужно здравоохранение европейского уровня. Партийный проект именно на это и нацелен. Поддержать его и реализовать в максимально полном масштабе на благо жителей республики – наш гражданский и человеческий долг».
3 июля Президент Удмуртии посетил Региональный сосудистый центр и травматологический центр, которые начали свою деятельность с 1 марта текущего года на базе ГУЗ «1 Республиканская клиническая больница».
18 августа Президент Удмуртии посетил Алнашский район, наиболее сильно пострадавший от засухи.
Глава республики подчеркнул, что, вопреки слухам, ни по одной программе поддержки сельского хозяйства и сельской социальной сферы сокращения финансирования не будет. «Мы выполним все свои обязательства, предусмотренные Программой «Развитие Удмуртии», - отметил Александр Волков.
1 сентября Глава республики принял участие в открытии главного корпуса республиканского детского санатория «Юськи». Александр Волков назвал условия, созданные в санатории с вводом нового корпуса, идеальными для успешной борьбы с коварным и тяжелым недугом.
3 сентября. Первый день празднования 250-летия Ижевска начался торжественным открытием первой очереди набережной Ижевского пруда, а завершился большим театрализованным представлением на Республиканском стадионе «Зенит».
7 сентября столицу Удмуртии посетил Председатель Правительства России Владимир Путин.
Владимир Путин и Александр Волков приняли участие в открытии нового электросталеплавильного комплекса на ОАО «Ижсталь». Владимир Путин нажал символическую красную кнопку, запустив производственный цикл, который, кстати, уменьшит выбросы «Ижстали» в атмосферу более чем в 5 раз.
В ходе осмотра набережной Ижевского пруда Александр Волков отметил: «Раньше тут все было заросшее, ужас был», и сообщил Владимиру Путину, что в ближайших планах руководства республики и Ижевска укрепление берегов и благоустройство новых участков набережной
Далее Владимир Путин и Александр Волков проехали на ОАО «ИжАвто», который после полуторагодичного простоя начал работать в тестовом режиме и собирать автомобили ВАЗ – 2104 и ИЖ-27175. В ближайшее время здесь начнется сборка ВАЗ-2407.
В ходе беседы с рабочими завода Владимир Путин заявил: «Мне бы очень хотелось, чтобы предприятие развивалось, чтобы здесь новые платформы появлялись. Нужно, чтобы пришел стратегический партнер хороший. Это, конечно, далеко не новые автомобили, но важно было запустить предприятие, чтобы оно работало. С работающим предприятием легче двигаться в переговорном процессе со стратегическим партнером. Это очень важно».
Визит завершился беседой Владимира Путина с Александром Волковым, в ходе которой Александр Волков сообщил Владимиру Путину о том, что в республике улучшается ситуация на рынке труда: безработица сократилась с 3,3% до 2% или на 10 тысяч человек. Собственные доходы Удмуртии в сравнении с прошлым годом выросли на 17%.
Обсуждая с Владимиром Путиным последствия летней засухи, Александр Волков поблагодарил Правительство России за своевременное выделение 800 миллионов рублей на покрытие дефицита зерна и кормов. «К этим 800 миллионам мы добавили своих 200 миллионов рублей, и сейчас ведем активную закупку фуражного зерна и кормов в соседних регионах. Пока объемы производства молока в республике не упали», - сказал Глава республики.
По материалам пресс-службы президента и правительства УР
Фото: Пресс-служба президента и правительства УР
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