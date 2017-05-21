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Первый президент Удмуртии: дела и события. 2006-2007 годы

21 мая
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Александр Александрович Волков. Материалы из архивов журналистов "Удмуртской правды"

%d0%94%d0%b5%d0%b1%d1%91%d1%81%d1%8b 2 Первый президент Удмуртии: дела и события. 2006-2007 годы

ГОД 2006

17 января Президент Удмуртии Александр Волков встретился в Москве с Министром сельского хозяйства России Алексеем Гордеевым, Министром экономического развития и торговли России Германом Грефом, руководителем Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергеем Кругликом и Председателем Фонда социального страхования Галиной Кареловой.

В ходе встреч обсуждались план проведения в столице Удмуртии VI Всероссийских летних сельских спортивных игр и меры по подготовке к празднованию 450-летия добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства.

27 января Президент Удмуртии провёл совещание по вопросам развития системы ипотечного кредитования в республике.

Александр Волков поручил членам Правительства разработать комплекс мер, которые позволят довести объемы кредитования жителей республики до 1 миллиарда рублей, а объемы ввода жилья к 2008 году должны составить не менее 500 тысяч квадратных метров.

16 февраля. В Вавожском районе прошло республиканское совещание по итогам развития животноводства в 2005 году.

1 марта. В городе Камбарка состоялся запуск завода по утилизации химического оружия.

21 марта Президент Удмуртии встретился с членами Консультативного комитета финно-угорского мира.

В комитет входит около 40 представителей 22 финно-угорских народов. Как отметили участники встречи, Удмуртия выбрана местом проведения заседания Консультативного комитета потому, что обладает мощным научным потенциалом, самобытной культурой и большим опытом сотрудничества с регионами, где проживают финно-угорские народы.

4 апреля в Нижнем Новгороде прошло совещание, на котором обсуждались перспективы реализации проекта ОАО «Газпром» по газификации регионов России.

После совещания Президент Удмуртии Александр Волков и заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» Александр Рязанов подписали соглашение о планах финансирования и график газификации республики на 2006 год. В текущем году «Газпром» выделит Удмуртии 352 миллиона рублей на строительство 9 межпоселковых газопроводов и газификацию населенных пунктов.

17 апреля Президент Удмуртии принял участие в торжественной церемонии освящения главного колокола звонницы Свято-Михайловского Собора.

Шеститонный колокол отлит в Воронеже. Вдоль его основания выгравирована надпись: «Сей колокол отлит тщанием Президента Удмуртской Республики А.А.Волкова и православных верующих Удмуртии в ознаменование 100-летия освящения собора и 200-летия Ижевского оружейного завода».

3 мая Президент Удмуртии провёл рабочее совещание в СПК «1 мая» Малопургинского района.

Как подчеркнул Александр Волков в ходе совещания, главная цель приоритетного национального проекта «Развитие АПК» – использовать современные технологии в сфере животноводства для увеличения производства молока и молочной продукции.

21 июня Удмуртию посетил Президент России Владимир Путин.

В ОАО «Восточный» Владимир Путин осмотрел выставку сельскохозяйственной техники, производимой в Удмуртии и соседних регионах, и познакомился с ходом реализации национального проекта «Развитие АПК» на одном из крупнейших в России свиноводческих комплексов.

В ходе совещания по вопросам развития АПК Владимир Путин, в частности, сказал: «Удмуртия известна, прежде всего, тем, что здесь родился Чайковский и появился автомат Калашникова. Надеюсь, что не меньшую известность Удмуртия приобретет и как одна из «колыбелей» нового сельского хозяйства. Во всяком случае, здесь для этого есть все предпосылки».

По окончании совещания состоялась встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Удмуртии Александром Волковым, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития республики.

26 июля В Удмуртию с рабочим визитом прибыл Президент Боливарианской республики Венесуэла Уго Чавес.

Уго Чавес встретился с Главой республики Александром Волковым и выступил перед членами Правительства и депутатами Государственного Совета Удмуртии, посетил ОАО «Ижмаш» и познакомился с образцами производимого в республике стрелкового оружия.

28 июля Удмуртию с рабочим визитом посетил Министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф.

Герман Греф посетил ОАО «ИжАвто» и НИТИ «Прогресс, провёл встречу с Президентом республики Александром Волковым и совещание с руководителями министерств и ведомств, предприятий и организаций республики.

10 августа на Центральном республиканском стадионе состоялось торжественное открытие VI Всероссийских летних сельских спортивных игр.

Команды из 72 регионов России, Республики Беларусь, Украины и Казахстана приветствовали Президент России Владимир Путин, Президент Удмуртии Александр Волков, министр сельского хозяйства Российской Федерации Алексей Гордеев.

1 сентября Вступила в строй новая средняя образовательная школа в поселке Хохряки Завьяловского района.

Это последний из 13 объектов образования, построенных, капитально отремонтированных и реконструированных в 2006 году в соответствии с Программой «Развитие Удмуртии».

22 декабря Распоряжением Правительства России за большой личный вклад в социально-экономическое развитие Удмуртской Республики и многолетний добросовестный труд Президент Удмуртии Александр Волков награжден Почётной грамотой Правительства Российской Федерации.

ГОД 2007

18 января в адрес Президента Удмуртии поступила телеграмма от министра сельского хозяйства России Алексея Гордеева.

«Поздравляю Вас и всех тружеников отрасли животноводства с успешным выполнением взятых в прошлом году обязательств по производству молока в объеме 660 тысяч тонн и достижением наивысшего для республики уровня 1990 года. Республика впервые перешагнула четырёхтысячный рубеж по надою молока от одной коровы».

1 февраля в Москве Президент Удмуртии Александр Волков встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II.

Алексий II принял приглашение Александра Волкова посетить Удмуртию летом текущего года в период празднования 200-летия Ижевского оружия и 100-летия с момента освящения первого Свято-Михайловского собора.

9 февраля Президент Удмуртии провёл совещание по вопросам благоустройства набережной Ижевского пруда.

На совещании принято решение о поэтапной реконструкции набережной. В текущем году будут выполнены работы по благоустройству территории в районе Дворца культуры «Ижмаш», где появится парковая зона и памятник ижевским оружейникам.

19 марта Президент Удмуртии принял участие в торжественной церемонии открытия терапевтического корпуса центральной районной больницы села Малая Пурга.

21 июня в Удмуртию прибыл Председатель комитета Государственной думы РФ по аграрным вопросам Геннадий Кулик.

Президент Удмуртии Александр Волков и Геннадий Кулик открыли юбилейную – 25-ю - Республиканскую выставку сельскохозяйственных животных, а во второй половине дня посетили ООО «Кигбаевский бекон».

25 – 26 июня в Ижевске находился первый заместитель Председателя Правительства России Серей Иванов. Сергей Иванов посетил ОАО «Ижевский радиозавод», ОАО «ИжАвто» и ФГУП «Воткинский завод».

4 августа с открытия памятника ижевским оружейникам начались торжества в связи с 200-летием ижевского оружия и 60-летием автомата Калашникова.

В своем выступлении глава республики подчеркнул, что, открывая памятник, жители Ижевска отдали дань памяти, искренней и глубокой благодарности, безграничного уважение к труду многих и многих поколений мастеров оружейного дела, посвятивших себя служению нашему Отечеству, не раз спасавших Россию в трудные времена.

В этот же день начался визит в Удмуртскую Республику Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

На площади перед Кафедральным собором св. Александра Невского Святейшего Патриарха приветствовали Глава республики Александр Волков и несколько тысяч жителей Ижевска. Святейший Патриарх обратился к собравшимся горожанам со словами приветствия по случаю 200-летия ижевского оружия.

После всенощного бдения Святейший Патриарх Московский и всея Руси передал в дар Кафедральному Собору св. Александра Невского иконы святителей Московских.

Вечером этого дня Президент Удмуртской Республики Александр Волков в своей Резиденции дал прием в честь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

5 августа на площади перед Свято-Михайловским собором Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексия II был встречен хлебом-солью и цветами.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II передал Митрополиту Николаю символический ключ от собора и провёл обряд освящения Свято-Михайловского собора.

29 августа в деревне Мари-Возжай Граховского района открылась новая общеобразовательная школа.

27 сентября Президент Удмуртской Республики Александр Волков провел ряд рабочих встреч в Москве. В частности, глава республики встретился с Председателем Правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером.

В ходе встречи обсуждались перспективы реализации на территории Удмуртии программы ОАО «Газпром» по газификации регионов России в 2008 – 2010 годах. Алексей Миллер поддержал предложение Президента Удмуртии о выделении дополнительно в текущем году 82 миллионов рублей на завершение строительства детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по биатлону в городе Ижевске.

29 ноября дошкольники Первомайского района Ижевска отметили новоселье – после реконструкции вступил в строй детский сад № 55.

12 декабря Президент Удмуртской Республики Александр Волков принял участие в церемонии открытия мемориальной доски в память о Михаиле Ефимовиче Зыкове - Почетном гражданине Удмуртской Республики.

13 декабря Президент Удмуртской Республики Александр Волков провел вручение премий Президента Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Образование» талантливой молодежи республики, достигшей выдающихся результатов в учебе, спорте, творческой и общественной деятельности.

Обращаясь к собравшимся, глава республики подчеркнул значимость реализации приоритетных национальных проектов в развитии Удмуртии, роль подрастающего поколения в формировании интеллектуального потенциала нашего края, дальнейшего развития духовных, нравственных и культурных традиций.

Лауреатами премий стали 67 победителей творческих конкурсов, олимпиад и спортивных соревнований российского и республиканского уровня. На личные счета каждого лауреата перечислено 60 и 30 тысяч рублей соответственно.

По материалам пресс-службы президента и правительства УР

Фото: Пресс-служба президента и правительства УР

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Автор статьи

Елена БОРОДИНА Все материалы этого автора

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