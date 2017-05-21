ГОД 2003
17 января Президент Удмуртии Александр Волков встретился с Министром культуры РФ Михаилом Швыдким.
Итогом встречи стало увеличение финансирование завершающей стадии строительства циркового комплекса в Ижевске до 50 миллионов рублей.
6 февраля с конвейера Ижевского автозавода сошёл 4-миллионный легковой автомобиль.
5 марта в Ледовом дворце «Ижсталь» стартовали финальные соревнования I Всероссийских зимних сельских спортивных игр, на которые собрались сельские спортсмены из 6 федеральных округов страны.
Игры завершились 14 марта победой сборной команды Удмуртии.
18 марта Удмуртию посетил Министр путей сообщения Российской Федерации Геннадий Фадеев.
Итогом визита стало подписание Соглашения между Правительством Удмуртской Республики и Министерством путей сообщения России о сотрудничестве.
27 марта в Удмуртию прибыл заместитель Председателя Правительства РФ – Министр сельского хозяйства Алексей Гордеев.
Итогом визита стало подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере АПК между Министерством сельского хозяйства РФ и Правительством Удмуртии.
2 апреля Удмуртию посетил Президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.
Визит завершился подписанием Договора о дружбе и сотрудничестве между Удмуртской Республикой и Республикой Татарстан.
14 мая Президент Удмуртии Александр Волков встретился с министром внутренних дел России Борисом Грызловым и вице-премьером Правительства России Галиной Кареловой.
Александр Волков и Борис Грызлов рассмотрели возможные варианты участия МВД России в республиканской программе строительства жилья.
Александр Волков и Галина Карелова обсудили перспективы финансирования со стороны федерального центра Законов «О ветеранах», «Об инвалидах», а также мероприятий, связанных с летним отдыхом детей и подростков в Удмуртии.
22 июня, в День памяти и скорби, Президент Удмуртии принял участие в церемонии открытия памятника братьям Сидоровым в деревне Малая Сюга Можгинского района.
Из выступления Александра Волкова:
«Война, вершившая судьбы миллионов людей, бывала беспримерно жестокой и беспощадной. Именно так она обошлась с семьей Сидоровых.
Все 8 сыновей Никанора Федоровича и Елизаветы Александровны: Пётр, Павел, Фёдор, Арсентий, Яков, Александр, Василий и Леонид ушли на фронт. Семеро из них остались лежать на полях сражений. Восьмого брата – Павла – война догнала уже здесь, на родине. Их имя носит улица в Малой Сюге, поле, которое обрабатывала семья Сидоровых. Память о них бережно хранит школьный музей боевой и трудовой славы. А сегодня на родине солдат-героев мы откроем памятник братьям Сидоровым.
Низкий земной поклон вам, Пётр, Павел, Фёдор, Арсентий, Яков, Александр, Василий, и Леонид. Низкий поклон всей семье Сидоровых, ставшей символом нашей любви к Родине, нашей преданности ей и нашей готовности отдать за неё жизнь. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны фронта и тыла, за всё, что вы сделали для страны и республики и в годы военного лихолетья, и в мирное время.
Спасибо всем, кто хранил память о семье Сидоровых, кто принимал участие в создании этого памятника, кто собрался сегодня на церемонию его открытия.
Вечная память и вечная слава павшим!».
1 июля Президент Удмуртии познакомился с ходом ремонтных работ в здании будущего Дома дружбы народов.
Отвечая на вопросы журналистов, Александр Волков отметил, что Дом дружбы народов должен стать главной национально-культурной площадкой республики. «Удмуртия - стабильный регион в плане межнациональных отношений, и мы не пожалеем сил, чтобы сохранить эту стабильность, гражданский мир и межнациональное согласие. Создание Республиканского Дома Дружбы народов – очередной шаг в этом направлении», - подчеркнул Александр Волков.
27 августа Президент Удмуртии принял участие в торжественном открытии нового корпуса Дебёсской средней общеобразовательной школы – самого крупного объекта народного образования, вводимого в эксплуатацию в 2003 году.
31 августа первыми зрителями первого представления в новом здании Государственного цирка Удмуртии стали полторы тысячи первоклассников лучших школ республики.
Вечером состоялось официальное открытие Государственного цирка Удмуртии, в котором приняли участие Президент Удмуртии Александр Волков, заместитель Председателя Правительства РФ Галина Карелова, Министр культуры РФ Михаил Швыдкой.
Из приветствия Александра Волкова: «Открывая сегодня новое здание цирка, мы выполняем свой гражданский, человеческий и нравственный долг перед будущим и вносим собственный вклад в укрепление и умножение культурного наследства, переданного нам предыдущими поколениями. Мы не просто построили новое здание Ижевского государственного цирка. Мы вернули нашим детям и всем жителям республики частицу радости и счастья, которое дарит искромётное и живое цирковое искусство».
17 октября Президент Удмуртии подписал Указ, в соответствии с которым 2004 год в республике объявлен Годом семьи.
30 декабря в селе Малая Пурга открылась первая очередь терапевтического корпуса центральной районной больницы на 300 посещений в день.
Вечером того же дня в актовом зале ФГУП «Ижевский механический завод» прошло собрание республиканского актива, обсудившего предстоящую избирательную кампанию по выборам Президента Удмуртии. Как подчёркивали в своих выступлениях многие участники собрания, мартовские выборы Президента Удмуртии должны стать не поводом для политического противостояния, а ещё одним шагом на пути стабильного развития нашей республики.
Собрание, на котором присутствовало около 300 человек, сочло, что только первый Президент Удмуртии Александр Волков сможет стать кандидатом согласия, и приняло обращение к Александру Волкову с просьбой выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах».
ГОД 2004
16 января прошло обсуждение проекта Стратегии социально-экономического развития Удмуртии на 2005-2009 годы и на период до 2014 года.
С инициативой разработки этого документа выступил Президент Удмуртии Александр Волков.
14 марта Президентом Удмуртской Республики повторно избран Александр Александрович Волков.
19 марта в Государственном театре оперы и балета состоялась церемония вступления Александра Волкова в должность Президента Удмуртской Республики.
12 мая Президент Удмуртии провёл выездное совещание по вопросам завершения строительства музейно-выставочного комплекса имени Михаила Калашникова.
Александр Волков высказал неудовлетворение некоторыми проектными решениями и поручил соответствующим министерствам и ведомствам до 25 мая проработать все нерешённые на сегодняшний день вопросы.
Во второй половине дня Александр Волков познакомился с ходом работ по реконструкции сквера на площади имени 50-летия Октября и прилегающей территории.
14 мая в Государственном цирке Удмуртии прошло 200-е представление.
19 мая Президент Удмуртии Александр Волков принял участие в церемонии закладки православного креста и памятной доски в фундамент Свято-Михайловского Собора.
«Мы будем воссоздавать эту святыню всем миром, как это делалось издревле. Убеждён, что нам удастся восстановить историческую справедливость, и Свято-Михайловский Собор будет вновь одной из главных святынь православной России», - подчеркнул Александр Волков, выступая на торжественной церемонии.
1 июня Президент Удмуртии Александр Волков встретился с Председателем Правительства России Михаилом Фрадковым.
7 июля состоялась рабочая поездка Президента Удмуртии в Юкаменский район.
В деревне Ново-Елово Александр Волков провел рабочее совещание по завершению строительства Дома культуры, а в деревне Починки проинспектировал состояние социальных объектов и ознакомился с ходом заготовки кормов в СПК «Нива».
В деревне Верх-Уни Александр Волков ознакомится с опытом размещения объектов соцкультбыта в здании сельского Дома культуры и оптимизации в расходовании бюджетных средств.
В селе Юкаменское глава республики обсудил вопросы ремонта здания Юкаменской средней школы, строительства лыжной базы, дороги по улице 50 лет Октября и реконструкции кровли Юкаменской центральной районной больницы.
3 сентября Президент Удмуртии провёл итоговое заседание Координационного Совета по разработке программы социально-экономического развития республики на 2005 – 2009 годы.
20 октября Удмуртию посетил Министр обороны России Сергей Иванов.
Оценивая итоги поездки, Сергей Иванов, в частности, сказал: «Сегодняшнее моё знакомство с предприятиями ВПК Удмуртии говорит о том, что слухи о бедственном состоянии военно-промышленного комплекса России, мягко говоря, сильно преувеличены. Большинство предприятий удмуртского ВПК в последние годы работает устойчиво, и в этом большая заслуга Президента Удмуртии Александра Волкова».
21 октября состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом Удмуртии Александром Волковым.
Александр Волков проинформировал Президента России об экономической ситуации в Удмуртии, о ходе реализации на территории региона ряда социальных проектов и о перспективах развития оборонно-промышленного комплекса республики, намеченных во время визита в республику министра обороны России Сергея Иванова.
4 ноября официально открылся Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. М.Т.Калашникова.
10 ноября Президент Удмуртии провёл Государственный прием в честь 85-летия со дня рождения выдающегося конструктора-оружейника XX века Михаила Тимофеевича Калашникова.
11 ноября в Ижевск на празднование 85-летия со дня рождения М.Т.Калашникова прибыл Глава Администрации Президента России Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев в сопровождении Александра Волкова осмотрел здание Государственного цирка Удмуртии, возложил цветы к Вечному огню и вместе с М.Т.Калашниковым ознакомился с экспонатами музейно-выставочного комплекса имени выдающегося конструктора. В рабочем кабинете М.Т.Калашникова Дмитрий Медведев, выполняя поручение Президента России Владимира Путина, вручил юбиляру именные часы.
В тот же день в Государственном театре оперы и балета прошло торжественное собрание, посвященное 85-летию выдающегося конструктора-оружейника XX века М.Т.Калашникова.
На торжественном собрании присутствовали Глава Администрации Президента России Дмитрий Медведев, заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Кисляк, Губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, командующий войсками Приволжско-Уральского военного округа Владимир Болдырев, заместитель руководителя Федерального агентства по промышленности Игорь Гаревадский, генеральный директор ФГУП «Рособоронэкспорт» Сергей Чемезов, руководитель Федеральной службы по оборонному заказу Андрей Бельянинов, заместитель Начальника Главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации Леонид Веденов, директор Тульского оружейного завода Николай Пушкин и другие официальные лица.
Дмитрий Медведев от имени Президента России Владимира Путина поздравил М.Т.Калашникова с юбилеем и вручил ему орден «За военные заслуги».
30 декабря введён в строй последний объект, предусмотренный программой социально-экономического развития Удмуртии на 2001 – 2004 годы - социально-культурный центр в с. Люм Глазовского района.
ГОД 2005
31 января в селе Чутырь Игринского района после реставрации открылся Храм Вознесения Господня.
Президент Удмуртии Александр Волков и Архиепископ Ижевский и Удмуртский Николай поздравили верующих с этим знаменательным событием.
2 марта Президент Удмуртии принял участие в работе расширенной коллегии Министерства здравоохранения республики.
В своем выступлении Глава республики отметил, что в новой Программе социально-экономического развития на 2005-2009 годы охрана здоровья – одно их основных направлений. Александр Волков особо подчеркнул, что приоритет будет отдан детскому здравоохранению.
20 апреля Президент Удмуртии Александр Волков встретился с Министром экономического развития и торговли России Германом Грефом.
На встрече Александр Волков заострил внимание Германа Грефа на необходимости более активного финансового участия федерального центра в реализации программ газификации и сноса ветхого жилья.
Особое внимание было уделено завершению строительства республиканского онкологического центра. Герман Греф высоко оценил работу органов власти республики по развитию системы ипотечного жилищного кредитования.
12 мая Президент Удмуртии Александр Волков встретился с Председателем Правительства России Михаилом Фрадковым и Руководителем Администрации Президента России Дмитрием Медведевым.
Михаил Фрадков и Александр Волков обсудили ситуацию на Ижевском автозаводе и перспективы отечественного автомобилестроения. Михаил Фрадков подтвердил ранее достигнутые договоренности о включении Удмуртии в число 20 регионов страны, где будут наращиваться объёмы федеральной финансовой поддержки программ газификации территорий.
В ходе встречи Руководителем Администрации Президента России Дмитрием Медведевым обсуждался вопрос о подготовке проекта постановления Правительства России об организации празднования 450-летия добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства и соответствующего Указа Президента России.
6 июня Президент Удмуртии Александр Волков встретился с Генеральным директором цирка на Цветном бульваре, академиком Максимом Никулиным.
Максим Никулин высоко оценил внимание руководства республики к возрождению циркового искусства в регионе и подчеркнул, что новое здание Государственного цирка Удмуртии - одно из самых красивых в России, а весь комплекс соответствует европейскому уровню.
19 сентября Президент РФ Владимир Путин подписал Указ №1087 «О праздновании 450-летия добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства».
2 ноября, накануне 85-летия государственности Удмуртии, в Ижевске открылся памятник выдающемуся сыну удмуртского народа Кузебаю Герду.
3 ноября Президент республики провёл Государственный прием в честь 85-летия государственности Удмуртии, лауреатов Государственной премии республики 2005 года, Почетных граждан Удмуртской Республики, коллективов и передовиков производства, занесенных на республиканскую Доску почета.
В этот же день в Театре оперы и балета Удмуртской Республики прошло торжественное собрание, посвященное 85-летию государственности Удмуртии.
29 ноября Удмуртию с рабочим визитом посетил Председатель Правительства России Михаил Фрадков.
Михаил Фрадков познакомился с выставкой продукции крупнейших промышленных предприятий республики, посетил Государственный цирк Удмуртии и Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. М.Т.Калашникова.
В середине дня глава Правительства России провел в Резиденции Президента Удмуртии совещание по вопросам социально-экономического развития республики. В ходе обмена мнениями Михаил Фрадков подчеркнул, что Удмуртия обладает значительным промышленным потенциалом, и его реализация связана с развитием наукоёмких технологий.
1 декабря состоялась встреча Президента России Владимира Путина с Президентом Удмуртии Александром Волковым.
Между Владимиром Путиным и Александром Волковым состоялся развернутый диалог о социально-экономической ситуации в Удмуртии, развитии оборонно-промышленного комплекса республики и ходе реализации на территории региона приоритетных национальных проектов.
Кроме того, Александр Волков и Владимир Путин обсудили планы, связанные с подготовкой и проведением 450-летия добровольного вхождения Удмуртии с состав Российского государства.
16 декабря в Удмуртию прибыл Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев.
В ходе встречи Рашида Нургалиева с Александром Волковым обсуждались вопросы взаимодействия правоохранительной системы с органами исполнительной власти республики.
22 декабря в Москве под председательством Министра финансов России Алексея Кудрина и при участии Президента Удмуртии Александра Волкова прошло первое заседание организационного комитета по празднованию 450-летия добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства.
На совещании обсуждались вопросы, связанные с взаимодействием федеральных и республиканских органов власти в рамках плановых мероприятий по подготовке к празднованию юбилейной даты и вопросы финансовой поддержки региона из федерального бюджета в реализации ряда социальных проектов.
27 декабря в Москве прошло заседание Государственного Совета России под председательством Президента страны Владимира Путина.
Владимир Путин обсудил с членами Государственного Совета меры по реализации приоритетных национальных проектов. В работе Государственного Совета принял участие Президент Удмуртии Александр Волков.
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