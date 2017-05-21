ГОД 2000
17 января по инициативе Председателя Государственного Совета Удмуртии А.А.Волкова в Ижевске началось строительство нового циркового комплекса.
28 февраля Председатель Государственного Совета Александр Волков принял участие в открытии пристроя на 320 ученических мест к зданию Каракулинской средней школы.
7 марта Удмуртию с рабочим визитом посетил Министр Обороны Российской Федерации, маршал Игорь Сергеев.
29 марта Президент России В.В.Путин принял в Кремле группу руководителей регионов, внёсших наибольший вклад в его победу на выборах 26 марта. В числе приглашённых – Председатель Государственного Совета Удмуртии А.А.Волков.
18 апреля 9-я (внеочередная) сессия Государственного Совета Удмуртии приняла Закон Удмуртской Республики «О внесении поправок в Конституцию Удмуртской Республики».
24 апреля Президент РФ В.В.Путин своим Указом присвоил Председателю Государственного Совета Удмуртии Александру Волкову почётное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».
26 апреля в Екатерининском зале Кремля Президент России В.В.Путин вручил А.А.Волкову нагрудный знак к этой государственной награде.
17 мая Президент РФ В.В.Путин провёл совещание с руководителями ряда российских регионов по вопросам государственного строительства.
В ходе совещания Председатель Государственного Совета Удмуртии А.А.Волков предложил законодательно закрепить право отстранения руководителей субъектов от должности не только за нарушения Конституции, но и за основные показатели работы территории. «Если в субъекте Федерации нет экономического роста, не улучшается благосостояние населения – по моему мнению, это тоже требует вмешательства и освобождения такого руководителя» – сказал Александр Волков.
20 июня вступил в силу закон Удмуртской Республики «О выборах Президента Удмуртской Республики».
28 июня Совет директоров предприятий г.Глазова принял Обращение к Председателю Государственного Совета Удмуртии А.А.Волкову с просьбой дать согласие баллотироваться на пост Президента Удмуртии.
В Обращении, в частности, говорится: «Мы высоко ценим Ваш многолетний опыт руководителя республиканского и федерального уровня, Вашу принципиальность, умение отстаивать интересы республики. Мы знаем Вас как сторонника сильной государственной власти, поскольку только в сильном государстве можно создать такой уровень развития экономики, социальной сферы, науки и культуры, который позволит Удмуртской Республике занять достойное место среди регионов России».
29 июня Совет директоров Промышленно-экономической Ассоциации Удмуртии «Развитие» решил:
«Просить Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики Волкова Александра Александровича дать согласие на выдвижение его кандидатуры на пост всенародно избираемого Президента Удмуртской Республики. Мы убеждены, что избрание Волкова Александра Александровича на пост Президента Удмуртской Республики благотворно скажется на дальнейшем подъёме производства и на росте благосостояния населения Удмуртии».
13 июля состоялась встреча Председателя Государственного Совета Удмуртии А.А.Волкова с научной и культурной общественностью республики, которая положила начало работы над Программой «Развитие Удмуртии».
«Нам необходимо обеспечить дальнейший рост экономики. Но это – не самоцель. Результатом должно стать реальное улучшение уровня жизни всех граждан республики. Теперь мы можем и должны планировать положительные сдвиги в социальной сфере в Удмуртии», - сказал в своём докладе Александра Волкова.
29 сентября Президент России В.В.Путин принял в Кремле Председателя Государственного Совета Удмуртии А.А.Волкова.
В ходе встречи были обсуждены итоги работы промышленности Удмуртии за 8 месяцев текущего года, график погашения долгов оборонным предприятиям, размещение и финансирование государственного заказа на производство стратегических ракет «Тополь М», ход уборки урожая на полях республики, проблемы обеспечения села техникой.
Разговор с Президентом России коснулся и дальнейшего развития автомобилестроения в республике. Александр Волков проинформировал Владимира Путина о том, что с конвейера Ижевского автозавода сошёл 25-тысячный автомобиль «Ода» и что республика произведёт в текущем году не менее 30 тысяч автомобилей, а в 2001 году – не менее 60 тысяч.
15 октября А.А.Волков избран первым Президентом Удмуртской Республики.
18 октября. В адрес А.А.Волкова поступили поздравления от Президента России, Председателя и членов Правительства РФ, руководителей субъектов федерации, глав администраций районов и городов Удмуртской Республики, представителей деловых кругов, трудовых коллективов, граждан.
«Поздравляю Вас с избранием первым Президентом Удмуртии. Земляки поддержали Ваши усилия, направленные на социально-экономическое развитие республики, укрепление стабильности и гражданского согласия. Исключительно важно, что выборы в Удмуртии, которые задают тон избирательной кампании в регионах России, прошли чётко и организованно. Рассчитываю на тесное и плодотворное сотрудничество в интересах Удмуртской Республики и всей России.
Желаю Вам, уважаемый Александр Александрович, крепкого здоровья, успехов в работе и всего самого доброго», - говорится в телеграмме Президента РФ В.В.Путина.
3 ноября в здании Государственного театра оперы и балета Удмуртии состоялось торжественное заседание 12-ой сессии Государственного Совета Удмуртской Республики 2-го созыва, посвящённое вступлению в должность избранного первого Президента Удмуртской Республики.
ГОД 2001
31 января возобновлены работы по реконструкции блока «Г» ижевского Арсенала, где будет размещаться Администрация Президента УР.
3 марта Президент Удмуртии А.А.Волков встретился с группой руководителей предприятий, входящих в промышленно-экономическую Ассоциацию Удмуртии «Развитие».
26 марта Президент Удмуртии Александр Волков встретился с Председателем правления ОАО «Газпром» Ремом Вяхиревым.
Предложение Александра Волкова увеличить лимит газа для нашей республики нашло понимание и поддержку Председателя правления РАО «Газпром». В ходе встречи найдено и решение проблемы финансирования строительства газопровода-отвода в село Сюмси.
30 марта делегация Удмуртии во главе с Президентом республики посетила с официальным визитом Самарскую область.
Посещение АО «АвтоВАЗ» завершилось подписанием Соглашения по развитию сотрудничества между Правительством Удмуртии и Самарской областью в автомобилестроении.
10 апреля Президент Удмуртии А.А.Волков открыл компьютерные классы в Чуровской и Лынгинской средних школах Якшур-Бодьинского района.
18 апреля в ходе рабочего визита в Москву Президент Удмуртии Александр Волков встретился с заместителем Председателя Правительства России - министром сельского хозяйства и продовольствия Алексеем Гордеевым.
Предметом переговоров стали поставки в Удмуртскую Республику сельскохозяйственной техники и дотации из федерального бюджета на реализацию республиканской программы «Лён».
19 апреля Президент Удмуртии Александр Волков встретился с Министром РФ по атомной энергии Александром Румянцевым.
В ходе встречи достигнута договоренность о финансовой поддержке реконструкции второй очереди циркониевого производства на Чепецком механическом заводе.
29 мая Президент Удмуртии А.А.Волков выступил с докладом о ходе реформы жилищно-коммунального хозяйства на заседании Государственного Совета РФ.
30 мая делегация Удмуртии во главе с Президентом республики встретилась с Правительством Москвы.
Итогом встречи стало подписание Соглашения о сотрудничестве между правительствами Москвы и УР и утверждение плана мероприятий на 2001 год по реализации соглашения.
7 июня Президент Удмуртии Александр Волков, Председатель Правительства Удмуртии Юрий Питкевич и вице-мэр Ижевска Виктор Балакин провели рабочее совещание на строительстве музейно-выставочного комплекса им. М.Т.Калашникова.
В ходе осмотра здания выяснилось, что для завершения строительства требуется не менее 100 миллионов рублей. Если ситуация с финансированием радикально не изменится, строительство может продлиться ещё 3-5 лет.
3 июля Президент Удмуртии провёл рабочее совещание, посвященное строительству объектов народного образования. В соответствии с Программой «Развитие Удмуртии», в текущем году в городах и районах республики должны вступить в строй 14 объектов народного образования. На эти цели Правительство республики выделило 146,5 миллиона рублей. На большинстве объектов работы идут по плану.
25 июля в селе Узи Селтинского района вступила в строй первая из 14 школ, предусмотренных в Программе «Развитие Удмуртии» на 2001 год.
10 августа Президент Удмуртии посетил строительную площадку здания Ижевского государственного цирка, на арене которого прошла концертная программа, посвящённая Дню строителя.
16 августа Президент Удмуртии Александр Волков встретился с Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.
Глава православной церкви вручил Александру Волкову Орден Святого Благоверного князя Даниила Московского, отметив его большой вклад в восстановление православных храмов на территории республики.
В этот же день Александр Волков обсудил с Министром внутренних дел РФ Борисом Грызловым вопросы взаимодействия федеральных и республиканских структур и кандидатуры на должность Министра внутренних дел УР.
9 октября Президент Удмуртии Александр Волков провёл в Москве рабочие встречи с Директором Федеральной службы безопасности РФ Николаем Патрушевым, Генеральным прокурором РФ Владимиром Устиновым и Руководителем Администрации Президента РФ Александром Волошиным.
11 октября Президент Удмуртии встретился с депутатами Государственного Совета республики I созыва.
Поводом к встрече стали две даты. 11 октября 1991 года Верховный Совет УАССР принял решение преобразовать УАССР в Удмуртскую Республику. А чуть менее года назад – 15 октября 2000 года – прошли выборы первого Президента Удмуртии.
15 ноября в Москве Президент Удмуртии Александр Волков принял участие в заседание Секретариата Правления Союза писателей России.
В ходе заседания выдающемуся отечественному конструктору Михаилу Тимофеевичу Калашникову была вручена медаль лауреата литературной премии «Сталинград».
25 декабря Президент Удмуртии Александр Волков отметил 50-летний юбилей.
В этот день в его адрес поступили многочисленные поздравления.
В телеграмме Президента РФ В.В.Путина говорится: «Уважаемый Александр Александрович! Поздравляю Вас с 50-летним юбилеем! На своем ответственном посту Вы много делаете для того, чтобы Удмуртия оставалась политически стабильным регионом, успешно развивала свой экономический, культурный и духовный потенциал.
Уверен, что Ваш опыт, профессионализм и работоспособность позволят Вам и в дальнейшем служить интересам жителей Удмуртии и всей России.
Благополучия Вам и всего самого доброго!».
Вечером этого дня состоялся телефонный разговор Александра Волкова с Президентом России, в котором Владимир Путин еще раз лично поздравил Президента Удмуртии с юбилеем.
ГОД 2002
14 февраля редакция газеты «Литературная Россия» признала Президента Удмуртии победителем в номинации «Лучший руководитель республики».
25 марта принято постановление Правительства Удмуртской Республики №283, которым признаются утратившими силу нормативные правовые акты Правительства Удмуртской Республики, касающиеся строительства комплекса утилизации ракетных двигателей в Воткинском районе.
20 мая Президент Удмуртии провёл совещание с руководителями исполнительных органов власти республики, Государственного Совета республики, территориальных органов федеральных органов государственной власти в Удмуртии.
На совещании был рассмотрены состояние и перспективы увеличения объемов жилищного строительства в республике.
7 июня состоялась рабочая встреча Президента Удмуртии Александра Волкова с начальником Горьковской железной дороги Хасяном Зябировым.
Хасян Зябиров поддержал инициативу Александра Волкова по участию предприятий в жилищном строительстве и заявил, что в ближайшее время в Ижевске начнёт строиться первый дом для работников Ижевского отделения ГЖД.
8 июля в Саранске состоялось совещание Президента России В.В.Путина с главами регионов ПФО, посвящённое вопросам социально-экономического развития.
Открывая совещание, Владимир Путин подчеркнул, что регионы ПФО обладают огромным промышленным потенциалом, который задействован далеко не в полной мере. По износу основных фондов, уровню безработицы и ряду других важных показателей Приволжский федеральный округ оказался лидером среди федеральных округов России.
В своём выступлении Александр Волков обратил внимание Владимира Путина на недопустимость сложившейся практики корпоративных цен на нефть, которые в 2 раза ниже рыночных. Корпоративные цены позволяют нефтедобывающим компаниям уводить из-под налогообложения значительные суммы прибыли. Компании оказываются сверхдоходными, а федеральный и региональные бюджеты при этом теряют значительную часть налоговых поступлений.
Президент России поддержал предложение Александра Волкова отменить системы корпоративных цен на нефть, как и идею упорядочить продажу спиртосодержащей продукции, и назвал торговлю спиртосодержащей продукцией и корпоративные цены на нефть «воровством и уходом от налогов».
15 августа Президент Удмуртии Александр Волков принял заместителя Председателя Правления РАО «ЕЭС России» Вячеслава Воронина, генерального директора «Уралэнерго» Николая Федорова и генерального директора ОАО «Удмуртэнерго» Валерия Чистякова.
В ходе встречи стороны выразили взаимное удовлетворение деловыми и конструктивными отношениями, сложившимися между руководством республики и энергетиками, и обсудили основные вопросы, совместное решение которых позволит Удмуртии своевременно и качественно подготовиться к зимнему отопительному периоду.
26 августа состоялась Республиканская конференция работников системы образования республики.
Из выступления Александра Волкова: «…за минувший год мы смогли добиться существенных позитивных результатов, которые подтверждает рейтинг среди регионов страны. В России мы 12-е по экономическим и финансовым показателям, 23-и по доле собственных доходов, 25-е по доле прибыльных предприятий. По объему денежных доходов населения мы занимаем 36-ю позицию среди 89 регионов России.
В соответствии с Программой социально-экономического развития Удмуртии, в 2001 году введены в строй 17 объектов образования. И сегодня я с радостью могу сказать, что 1 сентября распахнут двери ещё 11 новых школ. И не просто школ, а школ с современными спортивными залами и компьютерными классами.
В прошлом году в 2 районных центрах мы открыли 2 музыкальные школы. В этом к ним прибавятся ещё 2 – в селах Алнаши и Якшур-Бодья. Также будет введена в строй 1-я очередь учебно-лабораторного корпуса Глазовского государственного педагогического института. На сегодня это будет один из самых современных учебных корпусов вузов России.
В республике введена система выделения льготных жилищных кредитов. Треть этих кредитов предоставляется молодым семьям. Преимущество здесь отдаётся работникам социальной сферы. В наших ближайших планах - строительство домов в городах республики, квартиры в которых также будут предоставляться работникам социальных отраслей».
7 октября Президент Удмуртской Республики Александр Волков поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с 50-летием.
В приветственном адресе говорится: «Уважаемый Владимир Владимирович! В день Вашего пятидесятилетия примите самые теплые, искренние и сердечные поздравления многонационального народа Удмуртской Республики!
Своей активной государственной и политической деятельностью на посту Президента Российской Федерации Вы утверждаете важнейшие направления развития истории России XXI века.
Стремление к единству и процветанию нашей страны объединяет сегодня все регионы Российской Федерации. Выражаем Вам глубокую признательность за поддержку оборонно-промышленного комплекса страны, к которому относится большинство промышленных предприятий Удмуртии. Вместе с Вами своим священным долгом считаем сохранение оборонного могущества нашей Родины.
От всей души желаем Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в Вашей плодотворной государственной деятельности на благо всех граждан России!».
29 ноября исполнилось 59 лет с того дня, когда был открыт «старый» Ижевский цирк.
Президент Удмуртской Республики Александр Волков познакомился с ходом строительства нового здания и обсудил с начальником УССТ № 6 при Спецстрое России Александром Курбатовым перспективы завершения отделочных работ и ввода в строй первой очереди циркового комплекса.
В беседе с журналистами Александр Волков подчеркнул, что доволен темпами и качеством строительно-монтажных и отделочных работ. Они дают все основания быть уверенными в том, что 1 сентября 2003 года новый Ижевский цирк распахнёт свои двери для зрителей.
По материалам пресс-службы президента и правительства УР
Фото: Пресс-служба президента и правительства УР
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.