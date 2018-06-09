В составе команды из 150 человек, которую Первый канал 1 июня «десантировал» в Ижевск, были знаменитые «люди спорта», призёры Олимпийских игр и международных соревнований как прошлых лет, так и нового времени. За день акции они успели побывать в социальных учреждениях, провести авторские тренировки для юных спортсменов Удмуртии и сыграть в настоящий футбол.
Секреты кёрлинга
Одной из спортивных сенсаций последних лет стали успехи сборной России по кёрлингу – молодому виду спорта, который совсем недавно был включён в число олимпийских дисциплин. Благодаря достижениям нашей команды у кёрлинга в России не только растёт число болельщиков, но и появляется всё больше детей, которые мечтают о профессиональной карьере в этом виде спорта. Мастер–класс капитана женской сборной России по кёрлингу, чемпионки мира и Европы Анны Сидоровой, который она провела на льду ижевского спорткомплекса «Олимпиец» в рамках акции «Стань первым!», стал важным опытом для юных кёрлингистов.
Своё участие в проекте Анна Сидорова объяснила тем, что не понаслышке знает, как много значит для начинающих спортсменов общение с состоявшимися чемпионами:
– Для успеха в спорте необходима огромная любовь к той дисциплине, которой ты занимаешься, а она формируется в детстве. И тут очень важна персонификация – ребёнок любит не абстрактный хоккей или кёрлинг, а ярких спортсменов, харизматичных, побеждающих. Я помню, как в свои четыре года смотрела по телевизору выступления Ирины Слуцкой и Евгения Плющенко. Именно тогда, испытывая восторг от их катания, я пообещала родителям, что тоже выйду на «большой лёд». И потом, когда мне пришлось столкнуться с реальностью, что большой спорт – это не те минуты безупречного выступления под лучами софитов, а прежде всего бесконечная работа, терпение, слёзы, травмы, помощь родителей, необходимость закалять и выдерживать характер, – тот детский восторг помогал мне найти в себе силы продолжать. Я не могла обмануть ту маленькую девочку внутри себя, которая, глядя на чемпионов, тоже мечтала о пьедестале.
Детям Анна Сидорова объясняла, что кёрлинг – это почти шахматы на льду. Нужно по первым мгновениям движения камня предугадать его дальнейшую траекторию и помочь ему шлифовкой льда двигаться туда, куда нужно спортсмену. Тут нужна холодная голова и очень точный расчёт.
Олимпийцы настоящего и будущего
Затем профессиональными секретами с воспитанниками секций фигурного катания поделился один из лучших спортсменов мира в танцах на льду – чемпион мира, олимпийский чемпион 2014 года и серебряный призёр Олимпиады 2018 года Дмитрий Соловьев (он выступает в паре с Екатериной Бобровой). Уровень подготовки ижевских начинающих спортсменов его порадовал:
– Я люблю проводить мастер–классы. Ты видишь задатки в маленьких спортсменах, у которых горят глаза, которые хотят тренироваться и быть похожими на своих кумиров. Дети, которые катались со мной сегодня, очень понравились – на лету всё схватывают, быстро понимают. Глядя на них, видишь, что спорт – это не только Москва. Ижевск, Удмуртия – родина уже состоявшихся и подрастающих великих спортсменов, олимпийских чемпионов.
Тёплый приём, жаркая игра
Заметной частью звёздного десанта стала футбольная команда Первого канала, в которую вошли профессиональные спортсмены, уже закончившие карьеру, телеведущие, актёры театра и кино и другие знаменитости (например, русские богатыри Александр Муромский и Дмитрий Терехов).
Первым пунктом их программы стало посещение Ижевского детского дома. Звёзды Первого канала поздравили детей с праздником и вручили им подарки – широкоформатный телевизор, игрушки, настольные игры и конструкторы. Кроме того, они исполнили давнюю мечту одного из воспитанников детского дома, Романа Ялынина: ему вручили новый смартфон от Первого канала. Дети, в свою очередь, передали участникам команды Первого подарки, сделанные своими руками, – цветы и игрушечных мишек.
А затем состоялось главное спортивное состязание дня – товарищеский матч футбольной команды Первого канала с командой «Молния» Республиканского детского дома. Как это часто бывает в подобных матчах, время каждого тайма сократили с 45 до 20 минут (кроме всего прочего, взрослые спортсмены переживали за здоровье юных противников, которые могли простыть на стадионе на пронизывающем ветру). Однако уже во время первого тайма взрослые игроки поняли, что в снисходительном отношении детско–юношеская команда не нуждается: играли те не просто азартно, но и весьма мастеровито, гоняя взрослых противников по полю в стремительных атаках и ловко перехватывая их подачи. Футбольную команду в Республиканском детском доме сколотили ещё 4 года назад. Начали с простых разовых тренировок на собственном поле. А теперь уже регулярно, по три раза в неделю, ребята и девчонки играют в школе футбола. В этом году они даже стали лучшими в уральско–поволжской зоне среди команд детских домов. Большинство из них не планируют заниматься спортом профессионально, но игра в команде помогла им бросить вредные привычки, всерьёз заняться физической подготовкой, осознать важность дисциплины и взаимодействия с другими людьми. В том, что команда у них не имеет ограничений по полу, юные спортсмены–детдомовцы не видят ничего странного: они точно знают, что такие девушки, как звезда их команды, нападающая Екатерина Фролова, дадут фору многим мужчинам.
Комментировал матч самый настоящий спортивный комментатор, прославленный Владимир Гомельский. Он объяснил, почему согласился участвовать в акции:
– Самое лучшее, что есть в нашей стране, – это наши дети. Они самые талантливые, самые красивые. И наша задача – не только сегодня, не только 1 июня каждого года – помочь им найти своё место в жизни и помочь им проявить свои таланты. И тогда наша страна будет и самая сильная, и самая успешная, и самая любимая тоже.
Игра получилась напряжённой. Первый гол был забит командой Первого – постарался актёр Тимур Ефременко. Но уже во втором тайме команда «Молния» взяла реванш и вкатила в ворота соперников два мяча. Зрители на трибунах (а вход на товарищеский матч был свободным) торжествующим рёвом встречали каждый удачный пас и, конечно, каждый гол местной команды. Победителям под табло с горящим счётом 2:1 вручили специально изготовленный Кубок и подарки от Первого канала.
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