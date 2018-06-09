Наталья Антипина: «Новое поколение детей не готово к тренировкам». Первый тренер Алины Загитовой рассказала о потенциале юных фигуристов На прошлой неделе в Ижевске состоялся первый мастер–класс олимпийской чемпионки Алины Загитовой. По е...

Уличная гимнастика становится большим спортом В течение лета в Глазове будет проходить турнир по уличной гимнастике «Атомный воркаут-2018». Турнир ...

350 километров за четыре дня. Сегодня в Ижевске в 67-й раз стартовала велогонка на призы газеты «Удмуртская правда» Многодневные велогонки — престижный и зрелищный вид спорта. Почти все страны с тёплым климатом провод...