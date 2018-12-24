По этому случаю перед отправкой поезда № 25 на перроне железнодорожного вокзала столицы Удмуртии прошло торжественное мероприятие. В нём приняли участие Глава Удмуртии Александр Бречалов, генеральный директор акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» Пётр Иванов и главный инженер Горьковской железной дороги Андрей Ищенко.
Маршрут востребован.
Для Удмуртии запуск двухэтажного поезда — событие знаменательное, во—первых, потому, что такие поезда согласно программе РЖД вводятся там, где хороший пассажиропоток, имеется соответствующая инфраструктура и есть заинтересованность глав регионов.
Состав из четырнадцати ярких бело—серо—красных вагонов подан на первый путь, все с любопытством его осматривают и, конечно, интересно, что внутри и сколько будут стоить билеты.
О «начинке» поезда и ценовой политике рассказал Пётр Иванов, генеральный директор акционерного общества «Федеральная пассажирская компания»:
— Основное преимущество — это новый современный подвижной состав, который оснащён системой wi—fi, экологическими туалетами, системой кондиционирования, удобно расположенными средствами для зарядки гаджетов, здесь реализованы все современные нововведения, которые может придумать наше отечественное машиностроение. Поезд № 25/26 будет курсировать каждый день, как, собственно, и курсировал. В сторону Москвы он будет идти на 45 минут быстрее, в сторону Ижевска — на 14. С удобным временем прибытия и фактически с тем же временем отправления из Ижевска, к которому привыкли жители Удмуртии.
Новые двухэтажные поезда входят в программу «Динамического ценообразования», поэтому будет возможность приобрести билеты по минимальной цене на конкретную дату. В настоящее время в составе установлен специальный тариф. Так, за 90 дней до формирования этого поезда цена билета составляла всего 900 рублей. Если вы захотите купить билет прямо сейчас, он будет стоить около 2000 рублей на верхнюю полку и около 3000 — на нижнюю. Средняя цена на верхнюю полку 1500 рублей, на нижнюю — 2300. Это вполне комфортное ценообразование. Поезд очень востребован, и сегодня пассажирам хочется попробовать путешествовать в новом составе.
В двухэтажном поезде только купейные вагоны, однако это не означает, что перевозчик откажется от плацкартных. Как пояснил Пётр Иванов, сейчас идёт работа над плацкартным вагоном, его новая концепция представлена на XII выставке «Транспорт России».
Запуску двухэтажного состава предшествовала большая работа. Так, например, была проведена ремонтная кампания — железнодорожники обновили 145 километров путей. В следующем году Ижевское отделение получит больше средств и сможет полностью модернизировать пути. Это добавит составам скорости — на отремонтированных участках она может достигать 120 километров в час.
Своими глазами.
Нам разрешили осмотреть один из вагонов — пятый. У проводника Елены Адышириновой 12—летний стаж работы, но в двухэтажном вагоне ей предстоит работать впервые. Елена Сергеевна проводит для нас мини—экскурсию:
— На втором этаже 8 купе, они ничем не отличаются от купе первого этажа, абсолютно одинаковые. В проходе так и осталось две розетки: одна в начале вагона, другая — в конце, а в купе 4 розетки. Туалеты расположены только на первом этаже. В купе есть кнопка вызова проводника.
Вагон новёхонький, каждое купе будет открываться электронной картой, которую выдаст пассажиру проводник.
Осмотрели вагон № 6 и вагон—ресторан и почётные гости праздника. Глава Удмуртии Александр Бречалов поинтересовался и тем, насколько удобно в новом вагоне будет маломобильным гражданам, а также условиями для провоза братьев меньших.
— Я уверен, что такое качество будет всегда. Мне показали и работу внутренней сети, которая не зависит от wi—fi. Благодаря ей можно смотреть фильмы, слушать музыку, общаться, заказывать еду из ресторана, — поделился впечатлениями Александр Бречалов.
Начальник пассажирского поезда докладывает всем собравшимся о готовности к отправлению двухэтажного поезда в первый рейс. Поехали!
Александр Бречалов, Глава Удмуртии:
— Да, мы были заинтересованы в современном двухэтажном купейном поезде, потому что это — элемент конкуренции. Мы с первых дней одним из приоритетов определили туризм и комфортный поезд, тем более с возможностью сокращения времени в пути – это элемент конкуренции. Я ещё раз хочу поблагодарить руководителя РЖД Олега Валентиновича Белозёрова и генерального директора «Федеральной пассажирской компании» Петра Валерьевича Иванова. Чуть больше года назад мы встречались, обсуждали много вопросов, связанных с инфраструктурой, в том числе и вокзалы. Большой проект был реализован по Глазову. На очереди — Можга. У нас ещё есть план по реконструкции вокзалов в Удмуртии.
Пётр Иванов, директор акционерного общества «Федеральная пассажирская компания»:
— Это самый восточный маршрут двухэтажных поездов на сегодня. И конечно, для пассажира это удобство, которое предоставляется за счёт большей ёмкости, которую мы можем предложить в двухэтажных поездах. Фактически это ёмкость 26—ти купейных вагонов, а всего здесь 14 вагонов. 800 мест, которые мы предоставляем по цене ниже купейной, но чуть—чуть выше плацкартной. То есть это та категория, которая для пассажира является доступной по цене и при этом обеспечивающей в полной мере комфортное передвижение по стране. Использование вместимости сегодня выше 78%. Это говорит о том, что поезд очень востребован.
Андрей Ищенко, главный инженер Горьковской железной дороги:
— Новый двухэтажный поезд Ижевск—Москва сделан из экологически чистых материалов. С 9 декабря по 9 января продано уже 22 тысячи билетов на данный состав. Этот маршрут будет ежедневным.
Елена Минина:
— По служебным делам часто, минимум два раза в месяц, совершаю поездки по территории Приволжского федерального округа. Сегодня еду в Казань впервые на двухэтажном поезде. Когда брала билет, специально попросила второй этаж, чтобы оценить поездку. Ожидаю большего комфорта.
Фото Эдуард Карипов
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