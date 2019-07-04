Возможно, будущие акинфеевы и исинбаевы будут тренироваться на новом стадионе школы № 74, к реконструкции которого уже приступили. В школе насыщенная система дополнительного образования – дети посещают бесплатно 12 спортивных секций. Среди них – гандбол, футбол, баскетбол, дартс, полиатлон и другие виды спорта. Кроме этого, здесь же работает спортивная школа № 4.
– Достижений в спорте у наших учеников много. Ежегодно они становятся участниками, призёрами и победителями Президентских спортивных игр и состязаний. Дети демонстрируют высокие результаты и в олимпиаде по физической культуре. Мы готовы дальше работать в этом направлении, внедрять новые технологии и формы обучения физкультурой, – рассказала директор школы № 74 Надежда Онищенко.
В образовательном учреждении хотят увеличить количество спортивных секций и занятий, но отсутствие хорошего стадиона препятствовало этому. Школе больше 30 лет, и старая спортплощадка не удовлетворяла современным требованиям качества образования, а в зимнее время вообще не функционировала.
Плохое состояние старого стадиона подтвердил и представитель подрядной организации «РегионСтрой 18» Дмитрий Алексеев:
– Поле было абсолютно разрушенным, асфальтовое покрытие разбито и практически не эксплуатируемо. Мы начали работы с вертикальной планировки, вывезли землю. Потом уложили дренажную систему, благодаря этому вода больше не будет скапливаться на поле. Сейчас ведутся работы по устройству футбольного поля.
На новом стадионе появятся футбольное поле с травяным искусственным покрытием, круговая и линейная беговые дорожки с резиновым покрытием, универсальная площадка, площадка с тренажёрами в антивандальном исполнении, прыжковая яма и другое. Спортивное оборудование, которое будет установлено, отвечает всем современным нормам и требованиям по качеству и безопасности.
– На сегодня выполнено асфальтирование многофункциональной площадки, предназначенной для игры в волейбол и баскетбол. Резиновое покрытие будет уложено по всему периметру. Здесь также предусмотрено ограждение и установка стоек, – рассказал Андрей Ткаченко, начальник «Службы городского строительства». – Комплектация стадионов будет одинаковой, такие же преобразования ждут стадион гимназии № 56. Работы там начнутся чуть позже, так как подрядчик на оба объекта один и техника задействована в полной мере.
Реконструкция стадионов проводится в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации». Стадион у школы № 74 обойдётся в 19 392 тыс. рублей. А стоимость строительства стадиона у гимназии № 56 составляет 20 760 тыс. рублей. Оба объекта будут построены за счёт средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Срок сдачи объектов – 25 августа 2019 года. Нового стадиона в школе № 74 ждут 1677 учащихся, из них 550 человек постоянно посещают спортивные секции. Доступ к новой спортплощадке будет открыт для всех желающих в любое время. Стадион планируют использовать и для внеурочной деятельности: проводить спортивные праздники и привлекать заниматься спортом жителей микрорайона.
– Стадион будет открытым для всех. Родители и ребёнок должны видеть, что здоровый образ жизни и занятия спортом – это норма, – отметила директор школы.
Два образовательных учреждения, где в этом году появятся новые стадионы, выбраны не случайно. Как рассказала начальник управления образования администрации Ижевска Светлана Петрова, учитывалось наличие спортивной инфраструктуры во всех районах Ижевска.
– В этой части города нет никакого спортивного ядра. Мы видели точки притяжения, анализировали и взвешивали. Важно, чтобы это был не просто школьный стадион, а спортивный центр для всего микрорайона. Здесь мы не решаем задачу только одного урока физической культуры, – добавила Светлана Петрова.
В 2020 году в рамках федеральной целевой программы в Ижевске могут быть отреставрированы ещё несколько стадионов. На сегодня уже готовы проекты стадионов в Ленинском районе – школа № 17 и в Октябрьском районе – школа № 35. Также согласно городскому перечню будут разрабатываться проекты благоустройства стадионов в школах № 13 и № 76.
В республике ведётся активная работа по массовому привлечению жителей к занятию спортом, и одна из первых задач – обеспечение спортивной инфраструктурой.
Справка «УП»
В 2017 году в Ижевске по программе «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации» на 2016-2020 годы были построены межшкольные стадионы у школ №№ 32, 70, 100. На эти цели было направлено порядка 50 млн рублей. Также был построен новый стадион «Благодар» у школы № 28 на средства частного инвестора. Его строительство обошлось более чем в 14 млн рублей.
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