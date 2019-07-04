Лифт с господдержкой 20 млн рублей выделят из республиканского бюджета на компенсацию работ по замене лифтов в многокварти...

Резидентов технопарков освободили от налогов **Такие льготы даёт этой категории предпринимателей Закон «О внесении изменений в отдельные законы Уд...

Ускоренный подъём За пять лет в республике планируют заменить все отслужившие свой срок лифты...