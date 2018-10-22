**Готовы стать министром, губернатором или топ-менеджером крупной компании и получить крупные гранты ...

**До окончания срока подачи заявки на вторую волну всероссийского конкурса «Лидеры России» остаётся 6...

**10 октября в стране стартовал конкурс управленцев. За первые пять дней на него поступило свыше 50 т...