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Первые результаты радуют

12 ноября
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2403324775a3c32f3c52c82f8af0227b Первые результаты радуют

В Селтах в этом году также можно увидеть первые результаты действия федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках программы на улице Юбилейной у домов № 16 и № 18 положили новый асфальт, поставили скамейки и аккуратные красивые металлические ограждения.

Выступая 19 октября перед жильцами домов, глава района Василий Протопопов поблагодарил их за участие в программе и сообщил, что райцентр будет благоустраиваться и дальше.

По словам старшего специалиста отдела строительства и ЖКХ администрации района, муниципального жилищного инспектора Алексея Кондакова, на благоустройство двух домов в Селтах было потрачено больше 1 миллиона 400 тысяч рублей. Из них федеральный и региональный бюджеты выделили почти 1 миллион 200 тысяч, бюджет района - 149 тысяч, 65 тысяч рублей собрали жильцы двух многоквартирных домов.

Дмитрий ГУСЕВ

Фото: selty.udmurt.ru

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