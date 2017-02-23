Глава Удмуртской Республики Александр СОЛОВЬЕВ
Уважаемые жители Удмуртии! Уважаемые ветераны и военнослужащие! Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот большой праздник вновь напоминает нам о людях, которые в разные времена и эпохи мужественно вставали на защиту Родины, заслужив глубокое уважение и вечную благодарность народа. Он учит наше молодое поколение помнить и чтить богатую историю страны, быть ее патриотами, всегда готовыми продолжить славные традиции отцов и дедов.
Праздник 23 февраля отмечают в каждой семье, в каждом трудовом коллективе, в школах и дошкольных учреждениях. Сложилась добрая традиция, что вместе с ветеранами и военнослужащими, прошедшими школу армейской закалки, мы поздравляем 23 февраля и тех, кому еще только предстоит встать в солдатский строй.
Благодаря этому молодые ребята ощущают свою ответственность за судьбу своей страны, чувствуют взаимосвязь с поколениями защитников Отечества, среди которых особое место занимают те, кто с оружием в руках защищал родную землю от врага в годы Великой Отечественной войны.
Наша республика – не только оборонный край державы, уже более двух веков поставляющий российским воинам современное оружие. Хорошая слава идет и об уровне подготовки удмуртских призывников. Сразу 3 тысячи новобранцев из Удмуртии пополнили в 2016 году ряды Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований. И подавляющее большинство из них достойно исполняют свой долг.
Дорогие друзья! В этот праздничный день от всего сердца желаю вам крепкого здоровья и хорошего настроения, счастья и благополучия, успехов в воинской службе и созидательном труде во имя России и нашего родникового края!
Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Владимир НЕВОСТРУЕВ
Уважаемые жители Удмуртской Республики! Дорогие ветераны, военнослужащие! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник мужественных и сильных людей, истинных патриотов своей страны. Он является данью глубокого уважения всем, кто служил во благо Отечества, несет боевую вахту сейчас или только готовится вступить в ряды Российской армии.
Мы выражаем слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. Государственный Совет принял закон «О дне ветерана боевых действий в Удмуртской Республике». Он будет отмечаться в первую субботу сентября и, надеемся, станет настоящим праздником патриотизма.
Наша общая задача сегодня – сохранить многовековые ратные традиции, преумножить силу и могущество страны, создать условия для ее дальнейшего развития, укрепления авторитета во всем мире. Каждый из нас, добросовестно и ответственно выполняя свою работу, вносит лепту в это благородное дело.
Удмуртия напрямую причастна к воинской славе России. Мы по праву можем гордиться не только славным прошлым ижевского оружия, но и его настоящим. Сегодня целый ряд крупных предприятий республики выпускает самые современные виды вооружений.
Пусть всегда Россия будет сильна своим оборонительным щитом, своими защитниками Отечества, пусть всегда над нашей землей будет мирное небо! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в ответственном служении Родине!
Главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике Дмитрий МУСИН
Уважаемые жители Удмуртской Республики! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
День защитника Отечества по праву является всенародным праздником. В этом – признание выдающихся заслуг предыдущих поколений в судьбе нашего государства, дань безмерного уважения их самоотверженному ратному труду. Праздник менял название, наполнялся иным смыслом, но неизменным в нем оставалось идея верности отчизне, воинскому долгу и присяге.
Этот праздник вобрал в себя величие подвига российского народа, его Вооруженных сил, радость и скорбь, гордость и слезы – это день воинской славы, людей, не равнодушных к своему будущему.
Желаю ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, сегодняшним офицерам и рядовым, будущим защитникам России мира и добра, счастья и благополучия, здоровья и успехов в службе на благо родной Отчизны! Счастья, удачи и всего самого доброго!
Генеральный директор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» Геннадий КУДРЯВЦЕВ
Уважаемые работники АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», жители Удмуртской Республики! Поздравляю Вас с Днём защитника Отечества!
В этот день мы гордимся гражданами России, Удмуртии, кто верно исполняет воинский долг и ежедневным трудом обеспечивает защиту и независимость нашей страны, чья жизнь является примером мужества, чести и доблести. Удмуртская Республика славится предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны, изготавливающими надёжную и качественную продукцию для Вооруженных сил Российской Федерации. Одним из них является «Аксион», сотрудники которого добросовестно и честно выполняют свой гражданский долг, трудятся на благо нашей великой державы, укрепляя её обороноспособность.
От всей души желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть всегда над нашей головой будет мирное небо!
Депутат Городской думы Ижевска, заместитель председателя постоянной комиссии по социальной политике Городской думы Ижевска Марат ЗИЯТДИНОВ
Уважаемые работники АО «Ижевский электромеханический завод «Купол», жители Удмуртской Республики!
С чувством глубокого, искреннего уважения поздравляю вас с Днем защитника Отечества! В 2017 году АО «ИЭМЗ «Купол» отмечает юбилей. Оборонный завод «Купол» и его сотрудники трудятся на благо страны уже 60 лет. Работники нашего предприятия вносят неоценимый вклад в укрепление обороноспособности и повышение безопасности нашего государства.
23 февраля, как и десятилетия назад, ассоциируется, прежде всего, с мужеством и стойкостью человеческого характера, силой духа и преданностью Родине.
В этот торжественный день мы чествуем всех, кто причастен к этому высокому званию – защитник Отечества! Пусть ваша жизнь будет согрета теплом семейного очага, радостью встреч с друзьями. Искренне желаю счастья, здоровья и благополучия, исполнения ваших надежд, доброго, солнечного настроения!
Председатель совета Удмуртской республиканской организации ветеранов Геннадий КРЮКОВ
С праздником, дорогие защитники Отечества!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны военной службы и правоохранительных органов Удмуртской Республики! Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник – символ военной доблести нашей армии, праздник мужественных и сильных людей, защита Родины для которых стала профессией. В России во все времена народ и армия были едины: вместе поднимались на защиту Отечества от завоевателей, вместе укрепляли военную мощь государства, сохраняя суверенитет и национальные интересы нашей страны.
Ветераны и сейчас ощущают свою причастность к славным боевым страницам, продолжают работать в ветеранских организациях, активно занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи.
Совет ветеранской организации нашей республики не без удовлетворения констатирует, что ветераны принимают самое активное участие в воспитании высокого чувства патриотизма. Это традиционные встречи в школах, колледжах, вузах, музеях, на призывных комиссиях, принятие присяги у вахты Памяти в сквере Победы и другие массовые мероприятия.
Мы с гордостью отмечаем, что за последнее время наша страна вернула себе статус великой державы, проявляется постоянная забота о ее обороноспособности, которая могла бы достойно отвечать изменяющимся условиям и вызовам современного мира. В истории нашей страны много славных страниц, связанных с подвигами защитников Отечества. Навсегда в народной памяти остались даты тяжелых сражений и великих побед.
Мы благодарны и признательны нашим ветеранам, чей пример и сегодня учит нашу молодежь патриотизму, верности долгу и присяге, честному труду, способствующему укреплению обороноспособности и мощи нашей Родины.
Наша задача сегодня – сохранить многовековые ратные традиции, приумножить силу и мужество нашей страны, создать условия в улучшении жизни наших ветеранов. Уважаемые ветераны! Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, благополучия, семейного уюта и тепла, бодрости духа, мира и счастья, уверенности в завтрашнем дне.
Пусть под мирным небом в дружбе и согласии живут и процветают наша Удмуртская Республика и великая Россия! От вашего имени позвольте поздравить тех, кто находится на службе, и пожелать им успехов.
Глава города Ижевска Юрий ТЮРИН
Уважаемые ижевчане!
23 февраля в нашей стране отмечается праздник, который олицетворяет неразрывную связь поколений, славу российского оружия, храбрость и честь воинов, защищающих свободу Родины. С чувством глубокой благодарности мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, которые большую часть своей жизни посвятили защите Отчизны, в суровые военные годы отстояли независимость государства и подарили нам счастье жить под мирным небом.
Радует, что в нашем городе ветераны войны и кадровые военные в отставке ведут серьезную патриотическую работу, передают эстафету мужества и героизма нашей молодежи, учат подрастающее поколение гордиться воинской доблестью своей страны. Ваша деятельность, дорогие друзья, важна для Ижевска – города, который укрепляет оборонный щит Отечества. Уверен, что и впредь наши предприятия будут обеспечивать армию самым современным вооружением, а наши молодые земляки достойно проявят себя на службе во всех родах войск.
С понятием Родина у каждого из нас связано многое: земля, на которой родился и живешь, город, с которым ощущаешь свое единство, родительский дом и дорогие сердцу люди. Беречь и защищать все это – долг настоящего мужчины.
Поздравляю всех ветеранов, нынешних и будущих военнослужащих, офицеров и рядовых в отставке и запасе, всех ижевчан с Днем защитника Отечества! От всей души желаю здоровья, энергии и силы духа для добрых дел во имя процветания России!
Председатель Городской думы Ижевска Олег ГАРИН
Дорогие ижевчане!
От имени депутатов Городской думы Ижевска, от себя лично поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
По доброй традиции в этот день мы низко кланяемся ветеранам Великой Отечественной войны, отдаем дань уважения участникам боевых действий и локальных конфликтов, выражаем слова признательности кадровым военным и тем, кто нес и несет службу в рядах Вооруженных сил, оберегая мир и спокойствие Родины.
Боевые и трудовые подвиги старшего поколения ижевчан – гордость и слава нашего города, который по праву называют оружейной столицей России. В историю страны вписано немало страниц, свидетельствующих о доблести жителей Ижевска, их самоотверженном служении Отечеству. И очень важно, чтобы молодые горожане всегда считали за честь носить гордое звание защитника своей страны, свято чтили и приумножали лучшие традиции российского воинства!
Сегодня этот замечательный праздник отмечают в каждой семье, адресуя теплые слова поздравлений отцам и дедам, мужьям и братьям. И это правильно, потому что для каждого из нас Отчизна – это и наш город, и родительский дом, и близкие люди, которые нуждаются в заботе и защите.
От души желаю всем жителям столицы Удмуртии крепкого здоровья и успехов в осуществлении добрых дел! Пусть этот день всегда будет для нас символом мира и справедливости!
Фото: udmurt.ru
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