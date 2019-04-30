Первомай принесет в Удмуртию потепление. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, ближайшая ночь в республике будет холодной: до -3, -8 градусов по Цельсию.
Однако в среду, 1 мая, начнется потепление. Столбики термометров поднимутся до до +6, +11 градусов. В четверг, 2 мая, будет еще теплее: до +11, +16 градусов.
Фото: Pixabay
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