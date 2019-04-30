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Первомай принесет в Удмуртию потепление

29 апреля
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В четверг, 2 мая, будет еще теплее.

Spring 3461823 960 720 Первомай принесет в Удмуртию потепление

Первомай принесет в Удмуртию потепление. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, ближайшая ночь в республике будет холодной: до -3, -8 градусов по Цельсию.

Однако в среду, 1 мая, начнется потепление. Столбики термометров поднимутся до до +6, +11 градусов. В четверг, 2 мая, будет еще теплее: до +11, +16 градусов.

Фото: Pixabay

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