Первое рабочее заседание Государственного Совета Удмуртской Республики нового созыва состоится после 20 сентября. Об этом сегодня сообщил руководитель регионального отделения партии «Единая Россия», председатель республиканского парламента пятого созыва Владимир Невоструев, передает пресс-служба Госсовета.
По словам Невоструева «Единая Россия» определится с кандидатами на руководящие посты в Госсовете через неделю. Решение по выдвижению кандидатов будет приниматься на конференции Удмуртского регионального отделения партии.
Фото: udmgossovet.ru
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