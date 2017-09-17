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Первое заседание избранного Госсовета Удмуртии состоится после 20 сентября

11 сентября
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3d84a7ea8cf2a723ea012bcc4924ebaf Первое заседание избранного Госсовета Удмуртии состоится после 20 сентября

Первое рабочее заседание Государственного Совета Удмуртской Республики нового созыва состоится после 20 сентября. Об этом сегодня сообщил руководитель регионального отделения партии «Единая Россия», председатель республиканского парламента пятого созыва Владимир Невоструев, передает пресс-служба Госсовета.

По словам Невоструева «Единая Россия» определится с кандидатами на руководящие посты в Госсовете через неделю. Решение по выдвижению кандидатов будет приниматься на конференции Удмуртского регионального отделения партии.

Фото: udmgossovet.ru

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