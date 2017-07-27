В нынешнем июле это правило подтвердили в Малой Пурге, где состоялось первенство Приволжского федерального округа по русским и стоклеточным шашкам. То есть переход от республиканских соревнований к межрегиональным – это как ход в дамки.
Малопургинцы не только радушно приняли соревнования, но и помогли команде Удмуртии добиться высокого результата. Наибольшее количество медалей завоевал представитель Малой Пурги Кирилл Возняков. В группе мальчиков до 8 лет он занял первые места в трех видах программы (в том числе в классических программах русских и стоклеточных шашек).
В шашках есть и свои вундеркинды. Пятилетний Михаил Колесников (Ижевск) участвовал в четырех видах программы и везде становился призером, завоевав одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль.
Соревновались шашисты в четырех возрастных категориях до 17 лет. В классической программе русских шашек, кроме Кирилла Вознякова, победителем стал его земляк Максим Волков. Ижевчане Руслан Гатаулин и Максим Гатаулин и малопургинец Елизар Моторин финишировали серебряными призерами, а Мария Чекмарева (Малая Пурга), Михаил Оников, Константин Яковлев и Роман Льдоков стали бронзовыми призерами. В победителях и призерах были также представители Башкортостана, Татарстана и Пермского края.
В стоклеточных шашках преимущество ижевчан было более существенным. Сказывается работа школы шашек Алексея Чижова. Классическую программу стоклеточных шашек победителями завершили Ульяна Кирьянова, Михаил Оников, Юлия Исупова, Иван Дериглазов и Роман Льдоков.
Заслуженный тренер СССР Рудольф Чебышев, находясь в Москве, разговаривал с представителями Малопургинского района и ничуть не удивился тому, что райцентр успешно справился с организацией шашечных соревнований. Теперь надо готовиться к следующему шагу и проводить первенство России. Если большие города избалованы многочисленными спортивными соревнованиями, то успешным селам есть смысл брать на себя часть нагрузки.
Александр ЛЕСНИКОВ
Фото: Malayapurga.ru
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