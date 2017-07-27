Главная » Спорт » Первенство ПФО

Первенство ПФО

23 июля
0

Опыт проведения республиканских сельских игр дает возможность райцентрам Удмуртии становиться затем площадкой для соревнований более высокого уровня.

Img 3536 11 Первенство ПФО

В нынешнем июле это правило подтвердили в Малой Пурге, где состоялось первенство Приволжского федерального округа по русским и стоклеточным шашкам. То есть переход от республиканских соревнований к межрегиональным – это как ход в дамки.

Малопургинцы не только радушно приняли соревнования, но и помогли команде Удмуртии добиться высокого результата. Наибольшее количество медалей завоевал представитель Малой Пурги Кирилл Возняков. В группе мальчиков до 8 лет он занял первые места в трех видах программы (в том числе в классических программах русских и стоклеточных шашек).

В шашках есть и свои вундеркинды. Пятилетний Михаил Колесников (Ижевск) участвовал в четырех видах программы и везде становился призером, завоевав одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль.

Соревновались шашисты в четырех возрастных категориях до 17 лет. В классической программе русских шашек, кроме Кирилла Вознякова, победителем стал его земляк Максим Волков. Ижевчане Руслан Гатаулин и Максим Гатаулин и малопургинец Елизар Моторин финишировали серебряными призерами, а Мария Чекмарева (Малая Пурга), Михаил Оников, Константин Яковлев и Роман Льдоков стали бронзовыми призерами. В победителях и призерах были также представители Башкортостана, Татарстана и Пермского края.

В стоклеточных шашках преимущество ижевчан было более существенным. Сказывается работа школы шашек Алексея Чижова. Классическую программу стоклеточных шашек победителями завершили Ульяна Кирьянова, Михаил Оников, Юлия Исупова, Иван Дериглазов и Роман Льдоков.

Заслуженный тренер СССР Рудольф Чебышев, находясь в Москве, разговаривал с представителями Малопургинского района и ничуть не удивился тому, что райцентр успешно справился с организацией шашечных соревнований. Теперь надо готовиться к следующему шагу и проводить первенство России. Если большие города избалованы многочисленными спортивными соревнованиями, то успешным селам есть смысл брать на себя часть нагрузки.

Александр ЛЕСНИКОВ

Фото: Malayapurga.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Александр Бречалов: «Нам нужно выстроить стройную систему развития футбола в Удмуртской Республике»
24 июля
Сегодня Удмуртскую Республику с рабочим визитом посетил депутат Госдумы РФ, заместитель председателя ...
Гранты для спортшкол
23 июля
Четыре спортшколы в Удмуртии получат гранты «Фонда поддержки олимпийцев России»....
Кубковый аккорд
22 июля
Начальный этап розыгрыша Кубка России по футболу принес ижевским болельщикам две победы. ...
С призовым местом на пляже
22 июля
Продолжает подготовку к сезону женская команда «Университет» (Ижевск)....

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо