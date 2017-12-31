‒ Выплата на первенца вводится в России впервые. Законопроект, принятый Госдумой России в третьем чтении, предусматривает: первый ребёнок, родившийся в семье в 2018 году, даст ей право на ежемесячную выплату, но только в том случае, если среднедушевой доход в семье не превысит полуторного размера прожиточного минимума трудоспособного населения.
Прожиточный минимум устанавливается раз в квартал. При определении права на выплату в 2018 году за основу будет взят прожиточный минимум трудоспособного человека, установленный в Удмуртии по итогам второго квартала 2017 года. В регионах такие минимумы различны: например, в Республике Коми – 13276 рублей, в Крыму – 10487, в Татарстане – 9142, в Мордовии – 8714 рублей.
В Удмуртии прожиточный минимум трудоспособного населения за второй квартал 2017 года равен 9468 рублям. Как уже отмечалось, в качестве критерия берется полуторный размер этого минимума, то есть 14202. Если на каждого члена семьи, в которой в 2018 году родится первый ребёнок, будет приходиться не более этой суммы, то семья получит выплату на первенца.
Скажем, мама ребёнка в 2017 году не работала, а папа получал в 2017 году в среднем 42 тысячи рублей в месяц. Этой семье будет назначена выплата на первенца.
‒ Кто‒то получает проценты от вклада в банке, кто‒то сдаёт имущество в аренду… Эти доходы тоже будут учитываться?
‒ Нет. Учтём только доходы, связанные с осуществлением текущей деятельности (зарплату, пенсии, пособия).
‒ Каким будет размер выплаты на первенца? Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин назвал среднюю сумму – 10,5 тысячи рублей.
‒ Названная сумма – средняя по стране. В Удмуртии размер выплаты меньше – 8964 рубля. Это величина прожиточного минимума ребёнка, установленного в нашей республике за второй квартал 2017 года. Сумма будет выплачиваться на ребёнка до полутора лет.
‒ Почему взят прожиточный минимум за второй квартал 2017 года, а не за более поздний период?
‒ Средства на такие выплаты предусмотрены в федеральном бюджете, а он начинает формироваться в августе: в это время известна только величина прожиточного минимума за второй квартал.
‒ А если первенец родится не в 2018‒м, а в 2019 году?
‒ В соответствии с критериями, которые я уже назвала, семья тоже получит выплату.
‒ Куда подать заявление о такой выплате?
‒ В орган социальной защиты по месту постоянного жительства или по месту временной регистрации.
‒ Сохранит ли семья право на другие государственные пособия?
‒ Да, сохранит. Если родители учатся на очном отделении, то они получат ещё и единовременную материальную помощь – 15 тысяч рублей. Они даже могут совмещать такую учёбу с работой – материальная помощь им всё равно полагается.
Родив ребёнка, мама по‒прежнему имеет право на единовременное пособие при рождении ребёнка – 18 тысяч рублей. Кроме того, семья с первенцем, родившимся в 2018 году, будет получать ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет (до февраля 2018 года эта сумма для неработающих равна 3525 рублям, потом она будет проиндексирована; работающие получают пособие в размере 40 процентов от заработка). Ежемесячные пособия на ребёнка, воспитывающегося в малообеспеченной семье, тоже сохраняются. Это 191 рубль, а для одинокой мамы – 382 рубля. Все эти пособия никак не повлияют на право получать выплату на первенца.
‒ Не придётся ли родителям представлять справки о доходах каждый квартал?
‒ Никакой беготни не будет. В отделе социальной защиты оценят доход семьи и сначала назначат пособие на год, а затем – ещё на полгода.
После принятия Закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» Минтруд России определит, какие документы необходимо приложить к заявлению о выплате на первенца.
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