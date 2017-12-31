Главная » Общество » Первая «зарплата» первенца. Выплата в Удмуртии будет равна 8964 рублям

Первая «зарплата» первенца. Выплата в Удмуртии будет равна 8964 рублям

31 декабря
0

С января 2018 года начнут действовать новые меры социальной поддержки. Большинство семей, в которых родится первенец, станут получать ежемесячную денежную выплату. При каких условиях она назначается, каким образом определен её размер?

Начальник отдела социальных выплат Министерства социальной политики и труда УР Людмила ИВШИНА подробно отвечает на эти и другие вопросы. Людмила Вениаминовна подчеркнула: пока это – только законопроект, но депутаты Госдумы России намерены принять его до начала 2018 года.

Orenburzhcy smogut poluchit 8 958 rub zarozhdenie rebenka posle 2018 goda 1 Первая «зарплата» первенца. Выплата в Удмуртии будет равна 8964 рублям

‒ Выплата на первенца вводится в России впервые. Законопроект, принятый Госдумой России в третьем чтении, предусматривает: первый ребёнок, родившийся в семье в 2018 году, даст ей право на ежемесячную выплату, но только в том случае, если среднедушевой доход в семье не превысит полуторного размера прожиточного минимума трудоспособного населения.

Прожиточный минимум устанавливается раз в квартал. При определении права на выплату в 2018 году за основу будет взят прожиточный минимум трудоспособного человека, установленный в Удмуртии по итогам второго квартала 2017 года. В регионах такие минимумы различны: например, в Республике Коми – 13276 рублей, в Крыму – 10487, в Татарстане – 9142, в Мордовии – 8714 рублей.

В Удмуртии прожиточный минимум трудоспособного населения за второй квартал 2017 года равен 9468 рублям. Как уже отмечалось, в качестве критерия берется полуторный размер этого минимума, то есть 14202. Если на каждого члена семьи, в которой в 2018 году родится первый ребёнок, будет приходиться не более этой суммы, то семья получит выплату на первенца.

Скажем, мама ребёнка в 2017 году не работала, а папа получал в 2017 году в среднем 42 тысячи рублей в месяц. Этой семье будет назначена выплата на первенца.

‒ Кто‒то получает проценты от вклада в банке, кто‒то сдаёт имущество в аренду… Эти доходы тоже будут учитываться?

‒ Нет. Учтём только доходы, связанные с осуществлением текущей деятельности (зарплату, пенсии, пособия).

‒ Каким будет размер выплаты на первенца? Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин назвал среднюю сумму – 10,5 тысячи рублей.

‒ Названная сумма – средняя по стране. В Удмуртии размер выплаты меньше – 8964 рубля. Это величина прожиточного минимума ребёнка, установленного в нашей республике за второй квартал 2017 года. Сумма будет выплачиваться на ребёнка до полутора лет.

‒ Почему взят прожиточный минимум за второй квартал 2017 года, а не за более поздний период?

‒ Средства на такие выплаты предусмотрены в федеральном бюджете, а он начинает формироваться в августе: в это время известна только величина прожиточного минимума за второй квартал.

‒ А если первенец родится не в 2018‒м, а в 2019 году?

‒ В соответствии с критериями, которые я уже назвала, семья тоже получит выплату.

‒ Куда подать заявление о такой выплате?

‒ В орган социальной защиты по месту постоянного жительства или по месту временной регистрации.

‒ Сохранит ли семья право на другие государственные пособия?

‒ Да, сохранит. Если родители учатся на очном отделении, то они получат ещё и единовременную материальную помощь – 15 тысяч рублей. Они даже могут совмещать такую учёбу с работой – материальная помощь им всё равно полагается.

Родив ребёнка, мама по‒прежнему имеет право на единовременное пособие при рождении ребёнка – 18 тысяч рублей. Кроме того, семья с первенцем, родившимся в 2018 году, будет получать ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет (до февраля 2018 года эта сумма для неработающих равна 3525 рублям, потом она будет проиндексирована; работающие получают пособие в размере 40 процентов от заработка). Ежемесячные пособия на ребёнка, воспитывающегося в малообеспеченной семье, тоже сохраняются. Это 191 рубль, а для одинокой мамы – 382 рубля. Все эти пособия никак не повлияют на право получать выплату на первенца.

‒ Не придётся ли родителям представлять справки о доходах каждый квартал?

‒ Никакой беготни не будет. В отделе социальной защиты оценят доход семьи и сначала назначат пособие на год, а затем – ещё на полгода.

После принятия Закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» Минтруд России определит, какие документы необходимо приложить к заявлению о выплате на первенца.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

Читать также

Поздравление Главы Удмуртской Республики с наступающим Новым 2018 годом
31 декабря
Уважаемые жители Удмуртской Республики! Дорогие друзья! ...
Глава Ижевска Юрий Тюрин передал подарок от Владимира Путина юной хоккеистке
29 декабря
Юрий Тюрин 28 декабря встретился с ученицей 6 класса школы № 32 Ксенией Верновой. Девочка недавно нач...
Новогодний переполох: где пропадают ижевчане в канун главного праздника
29 декабря
29 декабря, 2017 года. Ижевск. 70-летняя старушка из Лилбурна установила шопинг-рекорд последнего 10-...
АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ: УДМУРТИЯ СПОСОБНА ПРЕДЛОЖИТЬ САМЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ В РОССИИ ПРОЕКТЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
28 декабря
Один из них может быть реализован в Глазове. Сегодня в рамках рабочей поездки в город Глазов Глав...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо