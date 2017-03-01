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Первая неделя марта будет теплой в Удмуртии

1 марта
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Vesna kote Первая неделя марта будет теплой в Удмуртии

Первые дни марта будут теплее обычного, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Сегодня, в первый день календарной весны, на Удмуртию оказывает влияние антициклон - ночью наблюдались довольно низкие температуры, до -18 °С по северо-восточным районам республики. Днём температура воздуха поднимется до -4…-9 °С, погода будет преимущественно сухой и тихой.

Ближайшей ночью и завтра днем по северным и западным районам республики возможны слабые осадки в виде снега и мокрого снега - пройдет теплый фронт. Температура воздуха начнет расти.

В ночь на 2 марта прогнозируется -4…-9 °С, днем в четверг до +1 °С. Днем ожидается сильный ветер, его порывы будут достигать 7-12 м/с.

В дальнейшие дни в ночное время ожидается слабый минус, днем - слабая оттепель. Но вместе с потеплением временами будут наблюдаться и осадки в виде снега и мокрого снега, будет ветрено. Осадки наиболее вероятны по северным районам, в центральных районах - небольшие, наименее вероятны осадки в юго-восточных районах республики.

Фото: primgazeta.ru

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