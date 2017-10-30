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Перспективы Камского моста в Удмуртии обсудили на международном инвестиционном форуме

24 октября
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24 октября в рамках рабочей поездки в Москву глава Удмуртии Александр Бречалов принял участие в работе 9-го Ежегодного Инвестиционного Форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЁТ!».

119 Перспективы Камского моста в Удмуртии обсудили на международном инвестиционном форуме

Форум, который в этом году проходит под девизом «Управлять сложностью, контролировать риски», собрал две тысячи делегатов из 60 стран, включая 500 инвесторов из России, Европы, США, Азии, Африки и Ближнего Востока. В работе форума принимает участие президент России Владимир Путин. Главная задача мероприятия – привлечение инвестиций в российскую экономику, взаимодействие российского бизнеса и международных инвесторов.

Участники форума обсудили проблематику и перспективы практики государственно-частного партнёрства, в том числе в российских регионах. В числе крупных и знаковых региональных проектов ГЧП был отмечен проект по строительству мостов через реки Кама и Буй в Удмуртии.

Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал его «проектом будущего». Он пояснил, что в краткосрочной перспективе мосты из-за ошибок в расчетах по прогнозному трафику станут дополнительной нагрузкой для бюджета региона. В то же время в ближайшем будущем при учёте возможностей новых мостов в системе глобальных транспортных потоков можно значительно повысить транзитный потенциал Удмуртии, а значит, её конкурентоспособность.

«Реально сократить текущие маршруты на перспективных направлениях «Москва–Уфа–Екатеринбург», «Москва – Елабуга – Ижевск – Екатеринбург» и «Киров – Ижевск – Уфа» на 250 км, 180 км и 150 км соответственно. На мой взгляд, повышение скорости обмена информацией, скорости и ёмкости грузопотока, мобильности граждан – это и есть основная цель таких концессионных проектов», - сказал Александр Бречалов.

Он добавил, что у региона впереди процесс оптимизации трафика, проходящего через мосты, устранение последствий неточного прогнозирования социально-экономического эффекта от проекта. «Поэтому пример Удмуртии – ещё и о том, что масштабные проекты – это большая ответственность всех участников партнёрства на каждой из стадий реализации», - прокомментировал Глава УР.

Также в процессе обсуждения темы была озвучена мысль, что участие в проектах ГЧП требует от государства большей гибкости и скорости в принятии решений.

Эксперты отметили хорошие перспективы дальнейшего развития практики государственно-частного партнёрства в Удмуртии, что обусловлено уровнем развития региональной институциональной среды – 4 место в России (плюс 22,5% к уровню 2015 года).

Напомним, что Удмуртская Республика занимает 13 место – в Рейтинге регионов России по уровню развития ГЧП и 6 место – в подобном Рейтинге регионов Приволжского федерального округа. Оценка Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 2017 года, результаты которого были объявлены на Петербургском международном экономическом форуме 2 июня 2017 года, - «А» или высший уровень. Сейчас в Удмуртской Республике реализуются 56 проектов государственно-частного партнерства, из них 41 проект в сфере ЖКХ.

Фото: vtbcapital.ru

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